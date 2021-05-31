Фейк: вакцины не создают, а подавляют иммунитет

Видео, авторы которого критикуют теорию вакцинации, на самом деле совершенно не имеет ничего общего с действительность. В результате проверки видео выяснилось, что его авторы искажают научные факты и манипулируют зрителями.

Тезисы видео:

1) Антитела — это побочный продукт, а не источник иммунитета. Иммунитет состоит как минимум из двух звеньев – гуморального и клеточного, если одно активировано, другое подавляется, таким образом, когда вакцины стимулируют гуморальное звено и провоцируют выработку антител, клеточное звено подавляется. Именно клеточное звено необходимо для настоящей защиты не только инфекционной, но и противораковой. Таким образом вакцины угнетают реальный иммунитет, как индивидуальный, так и популяционный. Наличие антител является признаком инфекции, того, что при помощи вакцины заразили человека, а не иммунизировали его;

2) Вакцинологи, не понимая принципов действия вакцин и действия иммунной системы, начали вводить людям вакцины с середины 1900 года. Когда началась вакцинация от кори, уже было известно, что антитела не нужны для защиты от болезни;

3) Вся теория вакцинации – это одни лишь предположения. Вакцины приводят к тому, что люди начинают болеть и умирать;

4) Хорошее полноценное питание, витамины действуют лучше вакцины от кори, укрепляют иммунитет.

Фейк: вакцины не создают, а подавляют иммунитет Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

Для начала мы хотели бы привести немного более подробную информацию о клеточном и гуморальном иммунитетах:

Клеточный иммунитет (англ. Cell-mediated immunity) — такой тип иммунного ответа, в котором не участвуют ни антитела, ни система комплемента. В процессе клеточного иммунитета активируются макрофаги, натуральные киллеры, антиген-специфичные цитотоксические Т-лимфоциты, и в ответ на антиген выделяются цитокины. Иммунная система исторически описывается состоящей из двух частей: системы гуморального иммунитета и системы клеточного иммунитета. В случае гуморального иммунитета защитные функции выполняют молекулы, находящиеся в плазме крови, а не клеточные элементы. В то время как в случае клеточного иммунитета защитная функция связана именно с клетками иммунной системы. Лимфоциты кластера дифференцировки CD4 или Т-хелперы осуществляют защиту против различных патогенов.

Адаптивный гуморальный иммунитет (лат. humor — жидкость, лат. immun(is) — свободный) — форма иммунитета, направленная по большей части на внеклеточные антигены и необходимая для защиты организма от бактериальных патогенов и токсинов. Представляет из себя синтез антител B-лимфоцитами в плазме крови в ответ на появление чужеродных антигенов. Антитела способны связываться с патогенами или токсинами, нейтрализуя их, помогая в поглощении фагоцитами (опсонизация) или через активацию комплементарной системы, а их распределение по различным жидкостям организма, включая кровь, выделяемую слизь и межклеточную жидкость обеспечивает полноту защиты.

Грубо говоря, гуморальный иммунитет обеспечивают В-клетки (лимфоциты) — это тип иммунных клеток, которые вырабатывают антитела в ответ на патоген. Клеточный иммунитет обеспечивают Т-клетки (Т-лимфоциты) — другой вид иммунных клеток, который также определяют ответ организма на патогены.

Согласно информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вакцины предотвращают заболевания, которые могут быть опасными или даже смертельными. Вакцины значительно снижают риск заражения, работая с естественной защитой организма, чтобы безопасно развить иммунитет к болезням. Иногда после вакцинации имитационная инфекция может вызывать незначительные симптомы, например, повышенную температуру. Такие незначительные симптомы являются нормальным явлением, и их следует ожидать, поскольку организм формирует иммунитет. Вакцины помогают развить иммунитет, имитируя инфекцию. Однако этот тип инфекции почти никогда не вызывает болезни, но заставляет иммунную систему вырабатывать Т-лимфоциты, и этого следует ожидать по мере того, как организм вырабатывает иммунитет. Как только имитационная инфекция проходит, в организме остается запас Т-лимфоцитов "памяти", а также В-лимфоцитов, которые будут помнить, как бороться с этой болезнью в будущем. Однако обычно организму требуется несколько недель для производства Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов после вакцинации. Следовательно, возможно, что у человека, инфицированного болезнью непосредственно до или сразу после вакцинации, могут развиться симптомы и он может заразиться, потому что вакцина не успела обеспечить защиту.

Подробно и доступно о том, как действуют вакцины, как они влияют на иммунитет, можно узнать здесь.

Наши коллеги из украинского издания voxukraine.org отметили: “большинство вакцин способны обеспечить и гуморальный (антитела), и клеточный (Т-клетки) иммунные ответы. Авторы подобных сообщений (или видео – ред.) также утверждают, якобы гуморальный иммунный ответ, то есть антитела, подавляют клеточный иммунитет. Это неправда, хотя иногда эти иммунные ответы могут быть связаны. Т-клетки могут быть необходимы для выработки антител, а антитела могут влиять на реакции Т-клеток”.

Теория вакцинации, вопреки тому, что утверждают ее противники, привела к тому, что человечеству удалось почти полностью искоренить ряд опасных болезней, которые на протяжении всей истории человечества унесли жизни миллионов людей:

* Оспа – только в XX веке эта чрезвычайно заразная вирусная болезнь погубила больше 300 миллионов человек. Количество жертв в более ранние эпохи не поддается учету;

* Полиомиелит – в начале 1900-х гг. полиомиелит был распространен во всем мире, ежегодно оставляя сотни тысяч людей парализованными;

* Корь – в 2019 году убила 207,5 тысячи, хотя вакцина от нее существует с 1963 года;

Также нам бы хотелось отметить, что, к сожалению, далеко не всем людям доступно хорошее и полноценное питание в таком объеме, чтобы сформировать иммунитет от кори. Чтобы естественный иммунитет мог полноценно справиться с заболеванием, необходимо придерживаться здорового и подвижного образа жизни, полноценно и разнообразно питаться, иметь доступ к хорошей питьевой воде, высыпаться. Тем не менее, жизнь в некоторых странах и в больших промышленных городах далека от идеальной и не всем слоям населения доступны вышеперечисленные характеристики здорового образа жизни. При длительном проживании в неблагоприятных условиях показана профилактика с помощью вакцинации.

Вердикт: Видео полностью не соответствует действительности, более того, автор, оперируя научными терминами, пытается ввести в заблуждение зрителей и создать у них впечатление, что вакцины уничтожают иммунную систему человека, что является абсолютной ложью.

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