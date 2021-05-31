Манипуляция: очищение организма поможет не заболеть гриппом

Целый набор практически всех псевдонаучных теорий можно услышать в видео, которое набрало несколько десятков тысяч просмотров и сотни комментариев в социальных сетях. Почти все тезисы, которые в нем озвучены, содержат ряд антинаучных мифов и основываются в основном на недоказанных фактах. Наш вердикт – манипуляция зрителем и распространение псевдонаучных теорий.

Тезисы видео (приводим некоторые из самых одиозных):

1) Сезон для гриппа – межсезонье – это период времени, когда обновляется природа, подготавливается к новой фазе. Так как люди тоже часть природы, а легкие - один из главных органов выведения / детоксикации организма, вместе с остальными органами, такими как кожа, почки, потовые железы – если вы следите за своим организмом, регулярно очищаете его, то эти симптомы в этот период в вас не запустятся. Такое очищение может происходить у групп людей одновременно. Сам по себе грипп – молодое явление в истории человеческой цивилизации;

2) ДНК может передаваться не только вертикально от отца к сыну, но и горизонтально, то есть от меня к вам. Екатерина Сугак, девушка-натуропат, ссылается на французского вирусолога Люка Антуана Монтанье, лаурета Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года, который заявил об открытии механизма “воспроизводства ДНК” посредством “квантового отпечатка”, который подпадает под определение квантовой телепортации. Люди для того, чтобы быстро адаптироваться к какому-либо воздействию (вместо медленной эволюции и накапливания мутаций – ред.), передают при помощи синхронизации ДНК / экзосом соответствующую информацию для ДНК других людей;

Комментарий Delfi.ru:

На самом деле, вирус гриппа и заболевание гриппом - древние спутники человеческой цивилизации. Возможно, первая эпидемия гриппа произошла около 6000 г. до н. э. в Китае, и возможные описания гриппа существуют в греческих писаниях V века до нашей эры.

Хотя девушка-натуропат с одухотворенным лицом сообщает о том, что человеку хватит очищать свой организм и проводить детоксикацию для того, чтобы не заболеть гриппом, на самом деле все по другом. Хотя риск заболеть гриппом присутствует в любом возрасте, но есть группы населения, подверженные повышенному риску. Повышенному риску развития тяжелой болезни или осложнений в результате инфицирования подвергаются беременные женщины, дети в возрасте до 59 месяцев, пожилые люди, люди с хроническими нарушениями здоровья (такими как хронические болезни сердца, легких и почек, нарушения метаболизма, нарушения неврологического развития, болезни печени и крови) и люди с ослабленным иммунитетом (в результате ВИЧ/СПИДа, химиотерапии или лечения стероидами, а также в связи со злокачественными новообразованиями). Работники здравоохранения подвергаются высокому риску инфицирования вирусом гриппа во время контактов с пациентами и могут способствовать дальнейшей передаче инфекции, особенно людям из групп риска.

Передача инфекции сезонного гриппа происходит легко и быстро, особенно в местах большого скопления людей, включая школы и интернаты. При кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли, содержащие вирус (инфекционные капли), попадают в воздух и могут распространяться на расстояние до одного метра и инфицировать людей, находящихся поблизости, которые вдыхают их. Инфекция может также передаваться через руки, загрязненные вирусом гриппа. Для предотвращения передачи инфекции при кашле необходимо прикрывать рот и нос салфеткой и регулярно мыть руки. В районах с умеренным климатом сезонные эпидемии происходят, в основном, в зимнее время года, тогда как в тропических районах вирусы гриппа циркулируют круглый год, приводя к менее регулярным эпидемиям.

Отметим, что существует научный консенсус по поводу того, как происходит передача инфекции гриппа, и вовсе не так, как нас убеждает девушка-натуропат. Не существует мифической синхронизации организмов при помощи экзосом или при помощи синхронизации ДНК на расстоянии. Нам бы также хотелось отметить, что, если вам случиться заболеть гриппом и у вас будет тяжелая форма болезни, попытка дождаться того, что ваш организм самостоятельно синхронизируется на расстоянии с ДНК человека, которому грипп не страшен, вместо того чтобы обратиться к врачам за квалифицированной медицинской помощью, может означать, что вашим родственникам придется обратиться в похоронное бюро.

Сезонным заболеванием грипп является только в нашем регионе, в тропических регионах вирусы гриппа присутствуют круглый год, так что и в этом случае можно отметить целенаправленную дезинформацию со стороны девушки-натуропата.

Для того, чтобы придать внушительность и хоть-как то научно обосновать свои сенсационные и псевдонаучные заявления, Екатерина Сугак ссылается на французского вирусолога Люка Антуана Монтанье, лаурета Нобелевской премии в области медицины и физиологии 2008 года. Люк Антуан Монтанье был одним из тех ученых, которые в 1983 году описали вирус ВИЧ. В начале 2000 годов Монтанье высказал идею о том, что ДНК излучает низкочастотные электромагнитные волны, которые модифицирует воду и эта вода передаёт генетическую информацию другим организмам, и проводит исследования с целью доказать это. Монтанье придерживается идеи, что гомеопатические разведения ДНК также излучают электромагнитные волны, и хочет использовать их для диагностики хронических заболеваний.

Большинство ученых более чем критически относится к "открытию" Монтанье, практически никаких исследований, которые подтвердили бы работы французского ученого, нет.

В издания New Scientist от 12 января 2011 года описывается противоречивый характер исследования, а также отмечается, что многие исследователи “отреагировали с недоверием”, а Гэри Шустер сравнил его с "патологической наукой". Профессор биологии П. З. Майерс также описал его как "патологическая наука". Он охарактеризовал эту статью как “одну из самых непрофессиональных статей, с которыми я когда-либо сталкивался”. Характерный момент - Монтанье опубликовал статью о своих открытиях в журнале Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences, который сам и возглавляет.

Вердикт: Видео состоит из фантастических, псевдонаучных и конспирологических теорий о медицине, действии лекарств, вакцин, происхождении вирусов, направленных на то, чтобы подорвать доверие к традиционной медицине, основанной на научных методах. Наш вердикт – авторы видео манипулируют зрителями и пытаются вызвать недоверие к медицине и науке.

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