Манипуляция: вирусология – лживая наука

Более сорока тысяч просмотров в Инстаграмме собрало видео, в котором Екатерина Сугак, натуропат, раскрывает, по ее мнению, вирусологию как лживую науку. Мы проверили заявления госпожи Сугак и в свою очередь вынуждены раскрыть ее видео как примитивную манипуляцию, основанную на псевдонаучных теориях и фактах.

Тезисы видео:

1) Ученым до сих пор не удалось выделить коронавирус и секвенировать его геном;

2) То, что мы видим, что какое-то количество людей заболевает в одно и то же время, – это эпидемиологические наблюдения, а эпидемиология не доказывает существование чего-либо и не указывает конкретную причину этих симптомов, она просто фиксирует состояния людей. То, что много людей заболело в одно и то же время вовсе не означает эпидемию. Например, цинга - это ведь вовсе не заразное инфекционное заболевание, бери-бери также не инфекционное заболевание;

3) Респираторные заболевания вызывают загрязненный воздух, популярные лекарственные препараты;

4) В вирусологии никогда не проводятся контрольные эксперименты, так как они приведут к исчезновению вирусологии как науки;

5) То, что называют клетками вируса SARS-Cov-2, это точная копия экзосом, которые не являются патогенными;

6) Штефан Ланка, немецкий микробиолог, провел эксперимент и получил следующие результаты: то, что вирусологи называют свидетельством присутствия вируса в образце ткани, всего лишь последствия, вызванные самими условиями эксперимента в лаборатории. Это значит, что не существует ни структуры вируса, ни спайкового белка, не существует никакого вирусного генома, так называемый геном вируса SARS-Cov-2 - это искусственно творение, не имеющее отношения ни к чему реальному, не существует никаких вирусных штаммов, невозможно создать никакой диагностический тест или вакцину. Невозможно доказать причинно-следственную связь заболевания с вирусом, которого не существует, а все меры по сдерживанию коронавируса – это меры принуждения человечества при жизни в условиях диктатуры.

Манипуляция: вирусология – лживая наука Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Госпожа Екатерина Сугак ошибается, ученым удалось выделить коронавирус, соблюдая необходимые для этого постулаты, автором которых является Роберт Кох и Фридрих Лефлер. Также ученые выделяли вирус SARS-CoV-2 из образцов пациентов с COVID-19, размножали его в лаборатории и инфицировали приматов вирусом. У приматов развивались те же признаки заболевания, что и у людей. Таким образом, исследователям удалось обнаружить вирус у зараженных животных и продемонстрировать существование SARS-Cov-2 и его связь с заболеванием COVID-19 в соответствии с постулатами Коха. Похожим образом проводилось и это исследование. Ученые определили и секвенцию генома коронавируса, о чем натуропат предпочла умолчать. С документом, содержащим подробную информацию, можно ознакомиться на сайте Всемирной организации здравоохранения. Национальный институт аллергии и инфекционных болезней США публиковал фотографии из-под микроскопа с изображением нового коронавируса SARS-CoV-2;

2) Эпидемиология не сводится к фиксированию состояния людей, как утверждает девушка, сторонница натуропатии. Эпидемиология – это изучение и анализ распределения (кто, когда и где), моделей и детерминант здоровья и болезненных состояний в определенных группах населения.

Это краеугольный камень общественного здравоохранения, который определяет политические решения и основанную на фактических данных практику путем выявления факторов риска заболеваний и целей профилактического здравоохранения. Эпидемиологи помогают с дизайном исследования, сбором и статистическим анализом данных, корректируют интерпретацию и распространение результатов (включая экспертные оценки и периодические систематические обзоры). Эпидемиология помогла разработать методологию, используемую в клинических исследованиях, исследованиях общественного здравоохранения и, в меньшей степени, в фундаментальных исследованиях в биологических науках.

Основные области эпидемиологического исследования включают причинно-следственную связь, передачу, расследование вспышек, наблюдение за заболеваниями, эпидемиологию окружающей среды, судебно-медицинскую эпидемиологию, профессиональную эпидемиологию, скрининг, биомониторинг и сравнение эффектов лечения, например, в клинических испытаниях. Эпидемиологи полагаются на другие научные дисциплины, такие как биология, чтобы лучше понять процессы болезни, статистику, чтобы эффективно использовать данные и сделать соответствующие выводы, социальные науки, чтобы лучше понять непосредственные и отдаленные причины, и инженерию для оценки воздействия.

3) Массовые заболевания и смерти миллионов людей по всему миру означают даже не эпидемию, а пандемию. Энциклопедия Британника пандемию определяет так: “Пандемия - вспышка инфекционного заболевания, которая происходит в большом географическом районе и имеет высокую распространенность, обычно затрагивая значительную часть населения мира, обычно в течение нескольких месяцев. Пандемии возникают в результате эпидемий, то есть вспышек болезней в одной части мира, например, в одной стране. Пандемии, особенно связанные с гриппом, иногда возникают волнообразно, так что за постпандемической фазой, отмеченной снижением активности болезни, может следовать другой период высокой распространенности болезни”;

4) В большинстве случаев причиной заболеваний являются респираторные вирусы, в случае которых заболевания называются острыми респираторными вирусными инфекциями. Существенное значение в числе причин имеют бактерии, а иногда заболевания могут вызываться также простейшими грибами. Неинфекционные причины включают в себя аллергию и воздействие веществ, раздражающих слизистые оболочки, например, при загрязнении атмосферы. Частным случаем острых респираторных заболеваний является гриппоподобное заболевание, которое может возникать в качестве побочной реакции на определённые лекарственные терапии;

5) Обстоятельно с тем, как настоящие ученые, а не натуропаты из Инстаграма, изучают вирусы, можно узнать здесь и здесь;

6) Наши коллеги из voxukraine.org отмечают, что фейк о том, что экзосомы пытаются выдать за COVID-19 впервые распространил Дэвид Айк, известный британский конспиролог. На самом же деле “экзосомы и COVID-19 — это разные вещи. COVID-19 — это болезнь, вызванная вирусом SARS-CoV-2. А экзосомы — это внеклеточные везикулы (клеточные органеллы), которые принимают участие в межклеточной коммуникации: экзосомы переносят между клетками нуклеиновые кислоты, протеины, липиды. Поэтому если клетка инфицирована вирусом, то ее экзосомы могут инфицировать другие клетки, перенося компоненты вируса — микроРНК и белки. Экзосомы действительно могут выделяться в результате стресса. Впрочем, если организм не инфицирован новым коронавирусом, то его экзосомы НЕ распространят, несмотря на уровень стресса”. Очевидно, что девушка-натуропат знакома с работами Дэвида Айка, творчески их дорабатывает, чтобы они подходили к ее собственным конспирологическим теориям;

7) Штефан Ланка, который, по словам Екатерины Сугак, своими исследования коронавируса произвел революцию в вирусологии, на самом деле известный конспиролог, которого критикуют и игнорируют его же коллеги. Ланка считает, что вирусов, вызывающих болезни, не существует. Например, Ланка предполагает, что СПИД не вызывается вирусом ВИЧ; скорее СПИД был изобретен для того, чтобы испытать химиотерапевтические препараты на гомосексуальных мужчинах. По его мнению, птичий грипп H5N1 не вызывается вирусом. Он описывает современную медицину как важнейшую опору диктатур и недемократических правительств. О том, почему Штефану Ланка не стоит верить, можно прочитать здесь.

Вердикт: Практически все теории и выводы, которые в своем видео сообщает Екатерина Сугак, несмотря на обилие научной терминологии, и девушки обосновать их фактами являются антинаучными и вводят в заблуждение зрителей. Поэтому наш вердикт – манипуляция и фейк.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!