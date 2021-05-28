Манипуляция: за вакцины от коронавирса в Европе нужно платить

В этот раз вольным или невольным распространителем ложной информации стала Надежда Стрелец, журналистка, ютуб-блогер из России, которая в интервью с Александром Васильевым, законодателем мод, заявила: прививки от коронавируса в Европе платные, в то время как в России – бесплатные. Также она утверждает, что российской система здравоохранения в ситуации с коронавирусом оказалась одной их лучших в мире. Мы разобрались в ситуации и выяснили, что журналистка манипулирует зрителями.

Тезисы видео:

8.37: Журналистка: а не кажется ли вам, что мы просто не можем поверить в то, что наша система здравоохранений вдруг оказалась лучшей в мире, нам это просто не могло прийти в голову, но практика показывает, что, скорее всего, это так и есть;

9.40: Журналистка: Вы же (когда болели коронавирусом - ред.) лежали в Коммунарке (больница - ред.) и за это не платили?

Васильев: нет, это было бесплатно.

Журналистка: И в голове среднестатистического американца или европейца не укладывается, что можно бесплатно провакцинироваться,, что можно бесплатно вылечиться в больнице, в хороших условиях.

Комментарий Delfi.ru:

Российская система здравоохранения далеко не лучше всех в мире справиляется с пандемией коронавируса. Действительно, согласно официальной статистике, на сайте стопкоронавирус.рф, в России из-за коронавируса на 25-26 мая скончались около 118 тысяч человек, однако, уже по данным Росстата, с апреля 2020 года по март 2021 года в России умерли 248,5 тыс. человек с диагнозом Covid-19.

Издание "Открытые медиа" подсчитало, что избыточная смертность в России (фактическое превышение числа умерших над ожидаемым или прогнозируемым показателем смертности за определённый период времени - ред.) по состоянию на 27 апреля составила около 500 тысяч человек.

По подсчетам специалиста по анализу данных из Тюбингенского университета Дмитрия Кобака, избыточная смертность в России с апреля 2020 года по март 2021 года составила 482 тыс. человек.

Ученые из Университета Вашингтона обнародовали исследование, согласно которому общая статистика смертности в мире в два раза превышает официальную, то есть число умерших почти повсеместно подсчитывается неправильно. То есть в России умерло не 109 тыс. человек, как сообщается официально (на момент публикации статьи ученых из США- ред.), а 593 тысячи, считают американские ученые. Исследование показывает, что данные США о количестве людей, умерших в результате заболевания коронавирусом, существенно выше заявленных на тот момент времени (не 570 тыс. человек, а около 900 тыс. человек).

Данные, обнародованные учеными, российскими и международными средствами массовой информации, подтверждают, что данные смертности от коронавируса в России сильно занижены, в результате количество смертей от КОВИД-19 на территории Российской Федерации намного выше. Именно эти данные полностью противоречат словам журналистки о том, что российская система здравоохранения лучше всех в мире борется с коронавирусом. То есть именно практика и доказывает, что слова журналистки в этом фрагменте интервью расходятся с действительностью.

Журналистка-блогер ошибается, когда заявляет, что вакцинация или лечение от коронавируса в европейских странах платные, в отличие от России, где все бесплатное.

Насколько нам известно, единственное государство в Европе, которое предлагает всем желающим за деньги привиться российской вакциной "Спутник V" - это Сан-Марино, но цена этой услуги - 50 евро. Госпитализация и лечение в результате заболевания коронавирусом во всех без исключения европейских странах является бесплатным.

Вердикт: Задавая вопросы журналистка старательно пытается создать впечатление, что система здравоохранения Российской Федерации лучше всех в мире справляется с лечением заболевших коронавирусом людей. По словам журналистки, как вакцинация, так и лечение от коронавируса в европейских странах являются платными. Оба утверждения недостоверные и спорные, достаточно легко проверяются, поэтому вопросы, которые задавала Александру Васильеву российская журналистка, свидетельствуют либо о том, что она не подготовилась в достаточной мере к интервью, либо о том, что при помощи вопросов пытается манипулировать зрителями.

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