Манипуляция: российский новостной портал пугает смертью от вакцин

Пользователи в социальных сетях делятся публикацией "Новых известий", новостного портала из России, в которой ссылаются на публикацию якобы "американсго блогера" о том, что в результате вакцинации в Израиле начали массово умирать пожилые люди. Мы проверили публикацию и выяснили, что ее авторы манипулируют фактами и искажают данные, чтобы вызвать панику у своих читателей.

Тезисы текста:

1) После начала вакцинации в Израиле в группе старше 85 от коронавируса умерло больше людей, чем за весь 2020 год. В других возрастных группах ситуация не лучше;

2) Авторы публикации ссылаются на работу "американского блогера с ником Antiscientism";

3) Авторы текста, ссылаясь на статью блогера, заявляют: "вакцина, справляясь с данным видом вируса, попутно убивает иммунитет, и организм уже не в силах противостоять новому заражению. Вот и выходит, что будут умирать от 40 до 70% получивших прививки";

4) Авторы цитируют фрагмент статьи блогера: "во всех странах вакцинация совпала с резким ростом количества умерших от коронавируса. Таким образом, риск умереть от коронавируса гораздо больше с

вакциной, чем без нее, ОСОБЕННО ДЛЯ ГРУПП РИСКА";

5) Также в своем материале авторы приводят статистические данные министерства здравоохранения Израиля, которые противоречат публикации "американского блогера" Antiscience;

Манипуляция: российский новостной портал пугает смертью от вакцин Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi:

1) Блогер, скорее всего, является не американцем, а россиянином, или, по крайней мере, русскоязычным. Практически все без исключения материалы, опубликованные на страничке блогера, написаны на русском языке, и в той или иной степени, направлены на то, чтобы критиковать либо подорвать доверие к традиционной науке. Единственное "общее", что есть у этого блогера с Америкой, - это английский псевдоним;

2) Отметим, что, несмотря на то, что публикация появилась на портале Новых Известий, ей по-прежнему активно делятся пользователи социальны сетей, которые не обращают внимания на дату публикации новости и принимают сообщение, опубликованное на портале Новых Известий, за соответствующее действительности;

3) Цитируем министерство здравоохранения Израиля:

"Эффективность вакцины Pfizer / BionTech через 14 дней после получения второй дозы вакцины:

* 95,8% в предотвращении количества случаев заболевания;

* 98,0% в предотвращении заболеваний с высокой температурой и / или респираторными симптомами;

* 98,9% в предотвращении госпитализаций в следствие коронавируса;

* 99,2% в предотвращении развития тяжелых заболеваний, вызванных коронавирусом’

* 98,9% в предотвращении смертности от коронавируса;

Израильское издание «Вести» на русском языке публикует сводку министерства здравоохранения Израиля: "Суточный показатель заражений понизился, число больных в активной форме опустилось ниже 550";

4) Треккер Financial Times сообщает о том, что на данный момент в Израиле вакцинировано около 60,1 проц. населения, полностью вакцинировано - 56,5 проц. населения. Именно таким высоким количеством вакцинированных и объясняется сокращением количества зараженных и количества смертей во всех возрастных группах в Израиле. Так, например, согласно данным университета имени Джона Хопкинса, количество смертей, вызванных коронавирусом в Израиле, с начала мая значительно сократилось и практически не превышает нескольких смертей в день. Для сравнения: в Бразилии, в которой полностью вакцинировано 8.6 проц. населения, с начала мая количество смертей, вызнанных коронавирусом, варьируется от 800 до как минимум 2 387 человек в день.

5) Статья в медицинском журнале “Lancet” о связи между вакцинацией и заболеваемостью:

“Вакцинация двумя дозами вакцины снизила более чем на 95% риск заражения вирусом, госпитализации из-за него, тяжелого течения заболевания и смерти от осложнений. Кроме того, одна доза вакцины обеспечивала защиту от заражения на 58%, предотвращение госпитализации - на 76% и смертности - на 77% по истечении от 14 до 21 дней после вакцинации. Анализ данных основывался на согласованных неидентифицированных данных, в соответствии с опубликованной информацией, согласно которым введение вакцины было основной причиной значительного снижения уровня заболеваемости и смертности от вируса. Результаты исследования, которые были проанализированы в соответствии с возрастными группами, полом и календарной неделей, показали, что вакцина эффективна также для людей в возрасте 85 лет и старше - возрастной группы с особенно высоким риском тяжелого течения заболевания и смертности. Показатели эффективности составляли: 94,1% от заражения, 96,9% - от госпитализации и 98,1% - от смертности”;

6) О том, что все сообщения, которые предвещают смерть большинству вакцинированных от коронавируса, из-за того, что вакцины являются орудием запланированного мировыми элитами геноцида человечества являются ложными неоднократно писали и мы, и наши коллеги из различных изданий. Подробно об этом можно прочитать здесь и здесь.

Вердикт: Материал, основанный на публикации анонимного блогера и опубликованный на портале "Новых Известий", является попыткой манипулировать читателями с помощью непроверенной информации. Более того, складывается впечатление, что авторы публикации частично осознавали то, что публикуют информацию, далекую от истины, и затем попытались придать ей признаки правдивости - включили в материал сводку министерства здравоохранения Израиля о эффективности вакцин. Тем не менее, важно отметить, что сводка Минздрава Израиля была размещена в конце материала. Это означает, что большинство читателей не ознакомится с нею. Наш вердикт: манипуляция.

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