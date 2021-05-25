Фейк: Клаус Шваб и мировые элиты готовятся перестроить мир и уничтожить часть человечества

В сети распространяется видео, в котором русскоязычная блогер предупреждает о заговоре мировых элит, чипировании и грядущем уничтожении части человечества. Мы ознакомились с видео и пришли к выводу, что оно не содержит никаких доказательств какого-либо заговора. Вместо доказательств девушка демонстрирует фрагменты интервью Клауса Шваба, основателя форума в Давосе, Германа Грефа, главы Сбербанка России, и новости использования технологий в различных областях общества.

Тезисы видео:

1) Автор приводит фрагмент из интервью Клауса Шваба, которое последний дал телеканалу швейцарского телевидения в 2016 году. В этом фрагменте интервью журналист спрашивает Клауса Шваба о будущих технологических открытиях. Шваб предрекает, что “в течение десяти лет появятся микрочипы, которые будет можно имплантировать в одежду, тело и т. д., таким образом может быть установлена цифровая связь между нашим мозгом и цифровым миром. Становится очевидным слияние миров: цифрового, физического и биологического”;

2) Автор видео указывает на то, что Шваб написал книгу "Четвертая промышленная революция", по ее мнению, это проект изменения мира;

3) Автор указывает на то, что "правители миры или представители финансовых элит" стремятся к достижению технологической сингулярности. Также автор приводит примеры использования цифровых технологий и утверждает, что их можно использовать для контроля над человечеством;

4) В определенный момент автор видео, основываясь на своем личном, субъективном мнении, делает вывод, что "правители мира" считают, что Земля перенаселена, люди слишком самостоятельные и их количество надо сократить, а оставшихся людей превратят в киборгов, которыми будут управлять.

Комментарий Delfi.ru:

1) Практика, когда сторонники конспирологических теорий используют для доказательства своих теорий либо фрагмент, либо полное интервью с каким-либо ученым, политиком или общественным деятелем является достаточно распространённой. Об этом неоднократно писали и мы, и наши коллеги. Чаще всего мишенью подобных заявлений является американский миллиардер и филантроп Билл Гейтс. На самом же деле ни причастность Билла Гейтса, ни каких-либо других людей к событиям, которые приписывают им конспирологи, не основывается на доказательствах;

2) Профессор Клаус Шваб, основатель и исполнительный председатель форума в Давосе, действительно написал книгу “Четвертая промышленная революция”, в которой анализирует вызовы, с которыми придется столкнуться человечеству в ближайшем будущем. Здесь нам хотелось бы отметить, что профессор Клаус Шваб является одним из многих политиков, ученых и экономистов, которые в своих книгах пытаются предвидеть будущее, что никоим образом не свидетельствует о том, что все эти многочисленные книги являются инструкцией, согласно которой (существование не доказано) кто-то намеревается перестроить мир и при этом уничтожить часть человечества.

3) О несуществующем заговоре международных элит, который выдумали сторонники конспирологических теорий, писали наши коллеги из BBC: "В безосновательной теории заговора, известной как "Великая перезагрузка", утверждается, что группа мировых лидеров организовала пандемию, чтобы взять под контроль глобальную экономику. Теория заговора берет свое начало в подлинном плане под названием "Великая перезагрузка", разработанном Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), организаторами ежегодной конференции для видных деятелей политики и бизнеса. План исследует, как страны могут оправиться от экономического ущерба, нанесенного пандемией коронавируса. План восстановления ВЭФ был интерпретирован как зловещий сигнал сначала группами сторонников теории заговора в социальных сетях, а затем известными консервативными комментаторами. Предположение о том, что политики спланировали вирус или используют его для уничтожения капитализма, полностью лишено доказательств. То же самое относится и к представлению о том, что Всемирный экономический форум имеет право указывать другим странам, что им делать, или что он координирует тайную клику мировых лидеров";

4) Опасность того, что цифровые технологии могут быть использованы не только во благо, но и в неблаговидных целях, действительно существует, тем не менее именно таким образом появились, например, микроволновые печи, которые можно найти почти на каждой кухне, и всемирная мировая паутина – интернет;

5) Теории того, что мировые элиты при помощи вакцинирования намереваются уничтожить часть человечества, а оставшуюся превратить в киборгов, также относятся к выдумкам сторонников конспирологических теории, мы писали об этом, например, здесь.

Вердикт: Автор видео пытается доказать существование всемирного заговора, который, по ее мнению, должен уничтожить часть человечества. Для этого используется интервью Клауса Шваба, основателя экономического форума в Давосе, в котором он рассуждает о том, какие изменения в жизни человечества могут произойти в результате «Четвертой цифровой революции». Автор видео "творчески" интерпретирует высказывания Шваба, чтобы подтвердить свою правоту, затем указывает на случаи использования цифровых технологий в ряде гражданских областей и указывает на то, что они, по ее мнению, являются небезопасными. Очевидно, что автор пытается манипулировать зрителями, создать видимость у последних причастности к раскрытию заговора мирового закулисья и при этом не приводит никаких доказательств, если не считать собственной авторской интерпретации интервью Шваба и подачи своего личного мнения о цифровых технологиях. Наш вердикт – это манипуляция.

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