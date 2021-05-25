Фейк: вакцины от коронавируса разрушают иммунную систему

В социальных сетях распространяют информацию о том, что вакцинирование приведет к разрушению иммунологической системы человека. Автором этой является известный врач из России. Мы проверили эту информацию врача и пришли к выводу, что она не соответствует действительности и является манипуляцией.

Тезисы текста:

1) Последствия для иммунной системы человека после вакцинирования могут оказаться самыми плачевными. Иммунная система может перестать справляться со своими задачами;

2) В результате, поскольку иммунная система перестала справляться со своими задачами и генерировать антитела, людям потребуется вакцинироваться по два-три раза каждый год;

3) Даже если вам захочется перестать вакцинироваться, сделать это не получится, поскольку ваша иммунная система уже будет разрушена и для того, чтобы выжить, вам придется вакцинироваться снова и снова. Платно. Таким образом фармацевтические компании не только заработают огромные деньги, но и добьются создания у вакцинированных людей искусственного иммунодефицита;

4) Цитата из заявления врача: "а вот в 2022, говорят, население здорово сократится. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь".

Комментарий Delfi.ru:

1) Профессор Александр Редько, доктор медицинских наук, действительно существует, но он хирург, а не вирусолог. Поэтому утверждение, сделанное в начале сообщений, о том, читатели ознакомятся с мнением вирусологов о коронавирусе, является манипуляцией;

2) Заявления профессора из России о влиянии вакцин на иммунную систему людей, мягко говоря, противоречат как общей медицинской международной практике, так и работам его коллег из России, которые создали ряд вакцин против коронавируса. Приводим фрагмент из материала наших коллег DW о мифах о коронавирусе:

"Нельзя также забывать и о "постковидном синдроме" - длительных и тяжелых последствиях коронавирусной инфекции у уже переболевших людей. Хроническая усталость или системные поражения сосудов, относящиеся к самым частым признакам "постковида", могут встречаться даже у тех, кто переболел им в легкой форме.

Пока что неизвестно, как долго длятся эти последствия, говорит DW Райнхольд Фёрстер (Reinhold Förster), вице-президент Немецкого общества иммунологии. Поэтому, по его словам, те, кто предпочитает заразиться коронавирусом вместо того, чтобы получить прививку, подвергают себя большому риску.

Вторая причина, говорящая в пользу вакцинации, состоит в том, что иммунная система реагирует на вакцину иначе, чем на реальное заражение коронавирусом. "Вакцинация существенно усиливает долгосрочный иммунитет против инфекции", - говорит вирусолог Кристиан Дростен в своем подкасте Das Coronavirus-Update. На данный момент можно сказать, что после вакцинации образуется больше антител, и они дольше остаются в организме”.

ВОЗ сообщает: На протяжении истории люди успешно разрабатывали вакцины против ряда опасных для жизни болезней, включая менингит, столбняк, корь и полиомиелит. В начале 1900-х гг. полиомиелит был распространен во всем мире, ежегодно оставляя сотни тысяч людей парализованными. К 1950 г. были разработаны две эффективные вакцины против этой болезни. Однако в некоторых частях мира вакцинация не проводилась в масштабах, достаточных для того, чтобы остановить распространение полиомиелита, особенно в Африке. В 1980-х гг. начались совместные глобальные усилия, направленные на ликвидацию полиомиелита на планете. На протяжении многих лет и нескольких десятилетий на всех континентах проводилась вакцинация против полиомиелита в рамках регулярных посещений и кампаний массовой вакцинации. Были привиты миллионы людей, в основном дети, и в августе 2020 г. африканский континент был сертифицирован свободным от полиомиелита и присоединился ко всем другим частям мира, за исключением Пакистана и Афганистана, где полиомиелит пока еще не ликвидирован;

3) Вакцины создаются для того, чтобы сохранить жизни людям, а не устроить международный геноцид. Более подробно с тем, как созданием вакцин помогло человечеству избавиться от ряда очень тяжелых и опасных болезней, можно прочитать здесь. Мы, как и наши коллеги, также писали о том, почему вакцины не являются опасными;

4) Последнее заявление врача свидетельствует о том, что он является не только сторонником конспирологических теорий о происхождении коронавируса, но и верит в то, что при его помощи неизвестные правители мира собираются уничтожить человечество. О том, почему человечество уничтожать никто не собирается, подробно можно прочитать здесь.

Вердикт: После проверки текста мы выяснили, что известный российский врач не только распространят ложную информацию о влиянии вакцин от коронавируса на иммунную систему человека, но и является сторонником конспирологических теорий об уничтожении человечества с помощью вакцин. Наш вердикт: манипуляция и ложь.

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