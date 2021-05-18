Фейк: вакцины от коронавируса превратят людей в киборгов

В социальных сетях набирает популярность видео, в котором Кэрри Мадей, доктор из США, сообщает о том, что вакцины то ли уничтожат человечество, то ли заразят всеми возможными болезнями, то ли превратят в киборгов. Мы проверили откровения Кэрри Мадей и заявляем, что доктор распространяет конспирологические теории, которые далеки от фактов.

Тезисы видео:

1) Вакцина против столбняка является не тем, что о ней говорят. На самом деле она используется для прерывания беременности и стерилизации. Кэрри Мадей утверждает, что исследовала процесс вакцинации с позиции критического мышления;

2) Кэрри Мадей утверждает, что присутствовала на многочисленных встречах на высшем уровне, на которых обсуждалось, что с человечеством делать дальше, после чего появилась пандемия и вакцины против нее;

3) Ни в одной лаборатории мира не удалось выделить частицу коронавируса, а раз вирус никогда не был выделен - вакцину против него создать невозможно. мРНК вакцины могут изменить генетический код человека;

4) Существует закон, который говорит, что человеческое существо может быть запатентовано и находиться в чьей-то собственности, если в его геноме присутствует синтетический ген;

5) Вакцины против коронавируса используют для распространения СПИДа;

8) Цель вакцинации - ввести в тело человека нанораствор, содержащий наноботы, чтобы подсоединить человеческое тело к интернету. Люди потеряют свободную волю, превратятся в генераторы криптовалюты.

Комментарий Delfi.ru:

1) Для того, чтобы исследовать вакцины, одного критического мышления мало, требуется опыт и знания. Хотя Кэрри Мадей говорит о себе как об эксперте по вакцинам, на самом деле она остеопат. Остеопатия — это система лечения посредством альтернативной медицины, не имеющая научного обоснования;

2) Более чем сомнительно, что госпожа Кэрри Мадей могла присутствовать на каких-либо встречах на высшем уровне, в особенности на тех, где тайные правители мира решают судьбу человечества. Сомнительно, поскольку не существует ни тайного мирового правительства, ни доказательств его существования. В свою очередь, такие организации как ООН, ЕС не питают амбиций превратиться в мировое правительство. Гипотезы о существовании глубинного государства, тайного мирового правительства относятся к конспирологическим теориям;

3) Ученые к откровениям Кэрри Мадей относятся более чем критически: Джозеф Шварч, ученый и директор научной организации в одном из старейших университетов в Канаде – университете Макгилла, заявил: “Врач-остеопат Кэрри Мадей настолько нелепа, что трудно поверить, что у нее было какое-либо научное образование. Мадей начинает с правильного описания роли ДНК как основы практически всего, что происходит в нашем теле, а затем прыгает с трамплина прямо в пустой бассейн. По ее словам, мРНК-вакцины превратят нас в генетически модифицированные организмы, изменив нашу ДНК. Это полная чушь. мРНК не встраивается в ДНК. Все, что он делает, — это код для производства вирусного белка, который, в свою очередь, стимулирует выработку антител”;

4) Тревожные предупреждения Кэрри Мадей о том, что в результате вакцинирования создатели вакцины смогут получить патент или выдвинуть заявку на получение патента на человека, привитого вакциной, являются манипуляцией и попыткой сыграть на страхах особо впечатлительных людей. Во-первых, патентовать разумное живое существо противозаконно во многих странах мира, во-вторых, не существует никаких подтверждений слов Мадей, в-третьих, закона, который якобы регламентирует подобную практику, не существует, он является выдумкой конспирологов;

5) Очередная ложь, которую озвучивает доктор Кэрри Мадей, - о гидрогеле. Мадей грубо ошибается, когда утверждает, что гидрогель изобрели в DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США – ред.), на самом деле, гидрогель является изобретением химиков Отто Вихтерле и Драгослава Лима из Института химии высокомолекулярных соединений в Праге, которые впервые сообщили о гидрогеле. Гидрогель — это водопоглощающий полимер. Он содержится в различных продуктах, начиная от контактных линз, подгузников, средств для волос и заканчивая продуктами для увлажнения почвы;

6) Более подробно с тем, какие фейки распространяет Кэрри Мадей, можно ознакомиться у наших коллег из Stopfake.kz и Stopfake.org;

7) Вакцины не применяются для распространения вируса иммунодефицита человека, теории о том, что с их помощью распространяется пандемия ВИЧ, являются конспирологическими;

8) Вакцины от коронавируса не меняют ДНК человека – подробно об этом можно прочитать, например, здесь;

9) Доказательств того, что вакцины от коронавируса влияют на репродуктивную функцию человеческого организма, на качество спермы у мужчин – нет. Верно обратное. Заболевание Covid 19 может нанести ущерб здоровью во время беременности, вызвать более тяжелое течение болезни у беременных женщин и стать причиной преждевременных родов. Поэтому важно сделать прививки, чтобы предотвратить коронавирусное заболевание.

Вердикт: Видео, в котором Кэрри Мадей озвучивает свои предположения по поводу вакцин, является грубой манипуляцией фактами и не содержит никаких доказательств, которые могли бы доказать правоту обвинений, выдвигаемых Кэрри Мадей.

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