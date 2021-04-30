Фейк: вакцина от компании Moderna - “искусственный биопрограммный вирус”

Православный сайт распространяет фейки о вакцине против коронавируса производства компании Moderna. Мы проверили текст, размещенный на сайте о православии, и оказалось, что он содержит ряд антинаучных фейков и домыслов, не поддержанных фактами.

Тезисы текста:

1) Компания Moderna призналась в том, что создала не вакцину, а “искусственный биопрограммный вирус”;

2) Автор текста утверждает, что “компания признаёт открытым текстом: здоровая иммунная система представляет угрозу для мРНК”;

3) Компания Moderna при помощи своей вакцины “фактически взламывает иммунную систему, открывая двери для любых биотехнологических экспериментов над организмом человека”.

Комментарий Delfi.ru:

1) Текст, который разместил православный сайт, перепечатан из блога российского публициста Александра Дубровского, известного своими конспирологическими теориями. В доказательство своих слов Дубровский ссылается на сайт компании Moderna, который, по его словам, содержит материалы, доказывающие намерения Moderna создать “искусственный биопрограммный вирус”. Ссылка, которую разместил в своем блоге Дубровский, ведет исключительно на сайт компании Moderna, но никак не на сам документ. Ирония судьбы заключается в том, что сайт Moderna не содержит такого документа, о котором упоминает блоггер, и который, как он утверждает, доказывает зловещие планы компании;

2) На сайте Moderna также нет никакой информации о том, что компания призналась в создании “искусственного биопрограммного вируса”, либо в том, что “здоровая иммунная система представляет угрозу для мРНК”, либо, что “вакцина фактически взламывает иммунную систему, открывая двери для любых биотехнологических экспериментов над организмом человека”. Все эти утверждения на самом деле являются плодом воображения автора текста;

3) Единственное место, где Дубровский верно цитирует ученых из компании Moderna, следующий фрагмент: “признавая широкий потенциал науки о мРНК, мы решили создать технологическую платформу для мРНК, которая очень похожа на операционную систему компьютера. Она спроектирована так, что может подключаться и быть взаимозаменяемой с различными программами. В нашем случае “программа» или “приложение” — это наш мРНК-препарат, уникальная последовательность мРНК, которая кодирует белок”. Более чем очевидно, что создатели вакцины используют это описание, чтобы как можно более понятно донести принципы действия мРНК вакцин до широких масс. Тем не менее, именно этот фрагмент послужил импульсом для господина Дубровского начать утверждать, что компания вынашивает зловещие планы в отношении человечества;

4) Наши коллеги из издания voxukraine.org отмечают, что “принцип действия мРНК-вакцины не имеет ничего общего с чипизацией. мРНК-вакцина работает путем введения “в организм инструкций” для выработки антител. Под инструкциями подразумевается последовательность мРНК – матричной или информационной РНК (молекулы, которая помогает клеткам строить специфические для заболевания антитела)”. Moderna не говорит о том, что здоровая иммунная система – это препятствие для действия мРНК-препарата. В оригинале речь идет о том, что мРНК нужно “доставить” к необходимым тканям и клеткам организма, не вызывая иммунного ответа до момента “доставки”. Если вызвать иммунный ответ, не “доставив” мРНК в необходимое место, терапевтический эффект может не состояться, то есть антитела могут не выработаться;

Вердикт: очевидно, что автор очень творчески и избирательно подошел к материалам, размещенным на сайте компании Moderna, переосмыслил их и изрядно дополнил собственными идеями. Вывод – сенсационные сообщения об открытом признании компании в чипировании людей, взломе их иммунной системы, являются вымыслом и извращённой интерпретацией фактов о мРНК-вакцинах, размещенных на официальном и общедоступном сайте компании Moderna.

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