Манипуляция: спикер российской Госдумы озвучивает конспирологические теории

Вячеслав Володин, спикер государственной думы Российской Федерации, поделился конспирологической версией происхождения коронавируса. Согласно мнению российского политика, коронавирус распространился в результате утечки из одной из американских лабораторий. Мы проверили факты и выяснили, что политик не только заблуждается, но и распространяет не соответствующую действительности информацию о происхождении COVID-19.

Текст обращения Володина:

„Исходя из того, как молчат сателлиты Соединенных Штатов Америки, как сами США молчат, можно сделать вывод один: совершенно очевидно, это связано с тем, что у них произошла какая-то утечка в тех лабораториях, которые по всему миру взяли и насоздавали. Было бы правильно правительству эти вопросы тоже поднять“, – сказал Володин в ходе заседания Совета законодателей РФ.

Председатель нижней палаты призвал США остановить исследования, следствием которых, по его словам, могло стать происхождение коронавируса. “И пускай думают о том, как компенсируют всем странам [издержки], которые от этого пострадали. Понятно, его [вирус] обнаружили в Ухане. Но в Ухане, опять-таки, лаборатория чья? Американская. Они там финансировали”, – отметил он.

По словам Володина, скорее всего, параллельно ведется работа по моделированию вируса, “а делают это Соединенные Штаты Америки”. Если не остановить эти исследования, мир будет „заложником новых и новых ситуаций“, предупредил он.

В связи с этим политик напомнил о функционировании американских лабораторий в Грузии и Восточной Европе. „ Это надо брать под контроль. И наряду с той огромной работой, которая ведется вами, правительством, эти вопросы надо поднимать. Давайте их изучим“, – обратился он к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Манипуляция: спикер российской Госдумы озвучивает конспирологические теории Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Политологи и эксперты, к которым Delfi.ru обратился просьбой прокомментировать заявление Вячеслава Володина, считают, что спикер государственной думы Российской Федерации, распространяет дезинформацию и фейк-новости, чтобы подготовить дипломатический фон встречи Джо Байдена, президента США, и Владимира Путина, главы Российской Федерации.

Александр Морозов, политолог и научный сотрудник философского факультета Карлова университета в Праге согласился прокомментировать для Delfi.ru заявление спикера госдумы Российской Федерации: Заявление Володина – это часть создания атмосферы вокруг обсуждаемой в эти дни встречи Путина и Байдена. Москва начала накапливать „встречный материал”, поскольку ожидается – и не без оснований – что Байден, если его встреча с Путиным состоится, будет выставлять Кремлю весь пакет уже известных неприемлемых кремлевских действий. Поэтому Москва готовится: поддержала Лукашенко в том, что якобы Госдеп готовил покушение, сейчас Володин вернулся к старой дезинформации о происхождении вируса;

Витольд Сокала, политолог из Польши, заместитель директора Института Международных отношений в университете имени Яна Кохановского: Заявление г-на Володина можно было бы расценить как еще одно бессмыслицу, произнесенную где-то в мире очередным политиком – такое сплошь и рядом случается каждый день. Но этот случай особенный, потому что помимо невероятной в интеллектуальном плане конструкции (“вирус действительно возник в Уханьской лаборатории, но, может быть, его профинансировали американцы?”), он также содержит важное продолжение. А именно – призыв к (российскому?) контролю над другими лабораториями, которые США якобы поддерживают в Грузии и Восточной Европе. Что ж, предлог для возможной агрессии не очень убедительный (если только г-н Володин также не предложит, чтобы Россия “контролировала” все эти потенциально опасные лаборатории на территории Китая). Но поскольку в мире есть те, кто готов принять даже плохие предлоги, главное, чтобы они основывались на силе и решимости, стоит внимательно следить за тем, чтобы в районе, в котором, как считает Москва, находится американская лаборатория, не появились “зеленые человечки”;

2) На самом деле, подобные заявления о якобы искусственном происхождение коронавируса и создании его в американских лабораториях не являются новыми. Впервые они прозвучали в начале прошлого года, кода пандемия COVID-19 только, только начиналась. Информацию о секретных американских лабораториях, рассеянных по всем миру, распространили как российские и пророссийские, так и китайские СМИ. Изначально говорилось о секретных лабораториях в Украине или Грузии, позже - о лабораториях по всему миру. Хотелось бы отметить, что посольство США в Украине опровергает подобные предположения. Дезинформационное клише о существовании секретных американских военных биолабораторий у границ России годами циркулировало в прокремлевских СМИ, в частности, о лаборатории Лугара в Грузии.

Более подробно о прокатившейся по миру волне публикаций о существовании секретных лабораторий по изучению опасных вирусов якобы действующих у границ России или Китая можно прочитать в материале наших коллег из euvsdisinfo.eu. Вкратце – ни российские, ни китайские издания, ни политики из России и Китая не приводят никаких весомых и непредвзятых доказательств (не считая дезинформации) в пользу существования таких лабораторий.

Приводим ряд публикаций из международных источников, которые опровергли сообщения российских политиков и пророссийских СМИ о секретных лабораториях:

BBC: Расследование BBC показало, что российские СМИ и официальные лица представили ложные утверждения о лаборатории в соседней Грузии, финансируемой США;

Stopfake.org: Подделка: Украина – полигон биологических испытаний США;

3) Вячеслав Володин не первый российский политик высокого ранга, который распространяет подобную дезинформацию. В январе 2020 секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США используют по всему миру более 200 биологических лабораторий, деятельность которых “имеет мало общего с мирной наукой”. По его словам, особое беспокойство вызывают эксперименты над людьми. Примечательно, что никаких убедительных доказательств ни Патрушев, ни Володин не привели. Фактически это означает, что политик распространяет неподтвержденные и ложные сообщения.

В апреле нынешнего года, версию об искусственном происхождении коронавируса озвучил российский политик Владимир Жириновский. Согласно версии Владимира Жириновского, “скорее всего, изначально вирусом был намеренно инфицирован кто-то из европейских военных, после чего SARS-CoV-2 был завезен в китайский Ухань, который считается первым очагом распространения заболевания”. Жириновский, как Патрушев и Володин, также не предоставил никаких доказательств в пользу своей конспирологической версии происхождения коронавируса;

4) Между тем, даже сами российские информационные агентства (например, Интерфакс) в марте, ссылаясь на отчет Всемирной Организации Здравоохранения, сообщили, что эксперты ВОЗ и китайские ученые по итогам совместного исследования пришли к выводу, что наиболее вероятный сценарий начала пандемии COVID-19 – переход вируса SARS-CoV-2 от летучей мыши к человеку через еще какое-то животное-посредника, сообщает АР со ссылкой на проект итогового доклада миссии, полученный от дипломатического источника в Женеве. Вариант с утечкой вируса из секретной лаборатории авторы документа назвали крайне маловероятным.

Вердикт: Вячеслав Володин сознательно или несознательно повторил не соответствующую действительности и многократно опровергнутую информацию о секретных лабораториях США у границ России и об искусственном происхождении коронавируса. Поэтому, наш вердикт – дезинформация и манипуляция.

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