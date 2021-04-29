Манипуляция: патриарх Кирилл считает, что "Святые Христовые Таины" обладают целительной силой от коронавируса

В этот раз автором манипуляции стал Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, который во вступительном слове к членам Священного Синода Русской Православной Церкви заявил, что "Святых Христовых Таины" обладают целительной силой от коронавируса. Мы проверили информацию - к сожалению, никаких научно доказанных свидетельств о целительной силе "Святых Христовых Таины" по отношению к коронавирусу не существует.

Тезис материала:

Приводим цитату из вступительного слова Кирилла (в миру Владимир Михайлович Гундяев – ред.), патриарха Московского и всея Руси, к членам Священного Синода Русской Православной Церкви:

"Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют Святые Дары из общей Чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет. А там, где нет диаконов, — священнослужители, в том числе ваш недостойный Патриарх и Предстоятель, когда совершает Божественную литургию в своем крестовом храме. Там тоже есть паства, которая причащается, и после Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю Святые Дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть Святая, которая преподается святым".

Манипуляция: патриарх Кирилл считает, что “Святые Христовые Таины” обладают целительной силой от коронавирусa Foto: Ekrano nuotr.





Комментарий Delfi.ru:

1) Кирилл Касцян, доктор права, эксперт в области конституционного права, межэтнических отношений и идентичности, один из авторов анализа о влиянии коронавируса на страны Восточного партнерства комментирует для Delfi.ru:

Говоря о заявлениях патриарха Кирилла (Владимира Михайловича Гундяева – ред.) следует обратить внимание на три вещи.

Во-первых, каноническая территория Русской православной церкви, главой которой он является, охватывает не только Россию. Среди прочего к ней относятся и страны Балтии. Поэтому его слова Гундяева могут быть восприняты священниками и прихожанами в разных странах если не как руководство к действию, то как проверенная информация, достоверность которой основывается на моральном авторитете РПЦ и лично ее руководителя среди этих граждан.

Во-вторых, перечень антикороновирусных вакцин, разрабатываемых или используемых в России, доступен на официальном ресурсе по информированию российского населения об этой пандемии – Стопкоронавирус.рф. "Целительная сила святых Христовых тайн", о которой говорит глава РПЦ, среди них отсутствует. Нет ее и в аналогичных перечнях других стран, относящихся к канонической территории РПЦ. Нет также и каких-либо научно подтвержденных фактов об антивирусных свойствах Христовых тайн. Поэтому слова Гундяева являются не только голословными, но и безответственными по отношению к собственной пастве.

В-третьих, по имеющейся в СМИ информации, сам Владимир Михайлович получил две дозы вакцины еще в марте 2021. Означает ли это, что глава РПЦ сам не верит в "целительную силу Христовый тайн?" Это вопрос риторический. Не стоит также забывать и о том, что организмы вакцинированных и не вакцинированных людей по-разному восприимчивы к инфекции, что еще раз свидетельствует о безответственности заявлений Гундяева в отношении собственных священнослужителей и паствы.

2) Несмотря на все усилия, нам не удалось обнаружить свидетельств об исцелениях от коронавируса благодаря “целительной силе Христовых тайн” – таких упоминаний нет не только на официальном ресурсе по информированию российского населения об этой пандемии – Стопкоронавирус.рф, но и на сайте Всемирной Организации Здоровья;

3) В определенном смысле патриарх противоречит сам себе, так как заявляет: "С благодарностью хотел бы отметить жертвенное служение наших пастырей в больницах, в том числе в инфекционных отделениях, пастырское окормление больных ковидом. Есть и потери среди духовенства — я об этом уже говорил публично, и мы пели «вечную память» на одном из заседаний Высшего Церковного Совета. Храню в благодарной памяти подвиг наших священнослужителей, которые оказались верны своему призванию, — не убоялись инфекции, не убоялись страха смертного и до конца исполнили свой пастырский долг. Вечная им память".

Если действительно “целительные силы Христовых тайн” в состоянии спасти от коронавируса, то откуда потери среди духовенства, представители которого навещали больных коронавирусом в медицинских учреждениях?

4) Согласно данным Рабочей группа при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 21 апреля 2021 года, в России продолжают проходить лечение от коронавирусной инфекции 55 клириков и монашествующих Русской Православной Церкви. В том числе 8 клириков приходов Москвы, 46 клириков епархий России и 1 человек из числа клириков и насельников ставропигий. Переболели коронавирусной инфекцией в общей сложности 4.769 клириков и монашествующих Русской Православной Церкви. В том числе 408 клириков приходов Москвы 3.454 клирика епархий России и 907 клириков и насельников ставропигий. За период с 14 по 21 апреля число клириков и монашествующих, скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции, не изменилось. Согласно данным от 14 апреля 2021 года, из 152 почивших — 14 клириков приходов Москвы, 114 клириков епархий России и 24 клирика и насельника ставропигий.

5) Приводим большой фрагмент из материала наших коллег из телеканала Настоящее Время:

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов: он утверждает, что причастие не обладает дезинфицирующими свойствами, поскольку сама по себе дезинфекция предусматривает уничтожение вирусов и бактерий, которые тоже являются творениями бога. А он не может уничтожать свое творение, заключает старовер.

Богослов Илья Бей в беседе с корреспондентом Настоящего Времени заявил: риск заражения через причастие все-таки есть. "Причастие всегда подразумевает физический контакт. В то же время предметом православного вероучения не является вера в то, что содержимое чаши обладает особыми дезинфицирующими свойствами”, – подчеркивает он.

Ректор Открытого университета святой Софии священник Георгий Коваленко полагает, что Бог не должен работать фильтром по очищению воды на Крещение или дезинфектором во время пандемии. "Экология и собственное здоровье – сфера ответственности человека", – поясняет священник.

Директор Института Святого Фомы Аквинского, католический богослов Петр Балог подчеркивает, что причастие, хотя и является телом и кровью Иисуса Христа, не лишено свойств физических продуктов. Точно так же, как Иисус был и богом, и человеком одновременно, причастие имеет свойства богочеловеческого организма, рассуждает богослов. Именно поэтому оно может быть переносчиком вирусов. Отец Петр поясняет: согласно католическому вероучению, во время мессы происходит “пресуществление”, то есть меняется сущность хлеба и вина, однако их материальные свойства остаются теми же самыми.

Балог также напоминает, что в истории были случаи отравления римских пап через причастие. В Ватикане существовал даже специальный дьякон, который должен был проверять хлеб и вино перед мессой на предмет того, не отравлены ли они. По словам отца Петра, в XIV веке в Европе во время чумы умерло около половины членов монашеского ордена картузианцев и треть доминиканцев. Так что причастие - не панацея от физических болезней.

Богослов и преподаватель Университета Лойла Меритайм (Лос-Анджелес, США) Кирилл Говорун также уверен, что через причастие могут передаваться вирусы. Более того, он считает, что думать иначе – значит впадать в ересь докетизма. Докетизм (последователи этого учения считают Иисуса только Богом, отрицая его человеческую сущность) был осужден Вселенскими соборами и отвергнут церковью.

Протодьякон РПЦ Андрей Кураев приводит в пример святого Никодима Святогорца, который жил в XVIII веке и еще тогда писал, что для причащения больных можно пользоваться индивидуальными ложками, которые потом должны быть помыты уксусом, то есть продизенфицированы, согласно тогдашним представлениям. Кураев также напоминает, что в 1970-е годы, во время вспышки холеры, будущий патриарх РПЦ Пимен по просьбе властей отменил богослужения в районах, охваченных эпидемией.

Вердикт: Кирилл, патриарх Московский и всея Руси, во вступительном слове к членам Священного Синода Русской Православной Церкви манипулирует верующими. К сожалению, это может оказать негативное влияние как на усилия самой РПЦ, правительства РФ, так и правительств других государств, на территории стран которых действуют храмы РПЦ, предотвратить пандемию коронавируса.

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