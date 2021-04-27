Манипуляция: ученый из Канады утверждает, что вакцины вызывают болезни Паркинсона и Альцгеймера

В социальной сетях пользователи делятся и обсуждают фрагмент видео, в котором канадский ученый, невролог, говорит об опасности вакцинации, утверждая, что в их составе в качестве вспомогательного вещества присутствует алюминий (адъювант).

Тезис видео:

Алюминий, который существует в вакцине в качестве вспомогательного вещества, попав в организм, остается в нем надолго и может вызвать когнитивное расстройство, нарушение двигательной функции. Это выяснилось в результате опытов на лабораторных мышах. После вскрытия мышей выяснилось, что нейроны головного мозга оказались серьезно повреждены, таким образом создаются условия для появления и развития таких болезней как болезнь Паркинсона, Альцгеймера, Лу Геринга (Боковой амиотрофический склероз – ред.). Все эти болезни могут проявиться не сразу, а через несколько десятков лет.

Комментарий Delfi.ru:

1) Видео, в котором выступает канадский ученый, является фрагментом видеорепортажа, который появился на свет благодаря российскому международному телевидению Russia Today несколько лет назад, скорее всего, в начале 2018 года;

2) Ученый, который высказывается в видео и говорит о своих исследованиях, — это Кристофер Шоу, действительно известный канадский ученый, вирусолог. Тем не менее с исследованиями, о которых говорит Шоу, не все так хорошо. Канадский ученый вместе командой провел их в 2011 году, Всемирная Организация Здравоохранения охарактеризовала исследования Шоу так: "Основной аргумент, сделанный в этих исследованиях, основан на экологическом сравнении содержания алюминия в вакцинах и показателей расстройств аутистического спектра в нескольких странах. В общем, экологические исследования не могут использоваться для утверждения причинно-следственной связи, потому что они не связывают воздействие с исходом у отдельных людей, а только корреляции воздействия и исходов на средние по популяции";

3) Хелен Берт, заместитель вице-президента Университета Британской Колумбии по исследованиям и международным связям, в 2015 году заявила: "Исследования Кристофера Шоу о влиянии алюминия на нервную систему и его потенциальном значении для вакцин неоднозначны. У него есть много коллег в UBC, которые не согласны с некоторыми из его выводов; такова природа университета. Действительно, очень редко можно найти единодушие в какой-либо области исследований. Вскоре другой исследователь, возможно, член факультета UBC, представит результаты, которые могут противоречить выводам доктора Шоу";

4) В 2017 году Шоу в одном из научных журналов опубликовал исследования о том, что алюминий в вакцинах вызывает симптомы, похожие на аутизм. Вскоре после публикации Шоу отозвал ее и сообщил: "мы не знаем, почему, мы не знаем, как… но произошла ошибка, в этом нет никаких сомнений";

5) Сомнения в исследованиях Кристофера Шоу вызывает также то, что его исследования, в результате которых он выявил вред алюминия в вакцинах, финансировались фондом семьи Двоскин и фондом Кейтлин Фокс. И фонд семьи Двоскин, и фонд Кейтлин Фокс, принадлежат к тем организациям, которые подвергают сомнению безопасность вакцин в целом, а не только вакцин от коронавируса. Шоу занимал один из руководящих постов в Детском научно-исследовательском институте медицинской безопасности, который также финансировался фондом семьи Двоскин.

6) После развода Альберта и Клары Двоскин, Альберт Двоскин прекратил финансирование и заявил о том что сожалеет о финансировании исследований об опасности вакцин.

"Увидев множество доказательств, я пришел к выводу, что опасения по поводу безопасности вакцинации не обоснованы”, – сказал он в заявлении для Daily Beast. "Лучший способ защитить детей – это сделать все прививки в соответствии с рекомендациями ученых, врачей и других медицинских работников. Детский научно-исследовательский институт медицинской безопасности, основанный моей бывшей женой, был закрыт. Я сожалею о своем участии в его работе и не согласен с ее взглядами на опасность вакцинации, – добавил он. - Мой фонд больше не поддерживает работу над этим вопросом";

7) Сомнения вызывает также то, что фрагмент из материала, опубликованного то ли в начале 2018 года, то ли раньше, снова появился в социальных сетях в момент, когда идет вакцинирование от коронавируса;

8) На сайте Центров по контрою и профилактике заболеваний в США сообщается, что

"адъювант – это ингредиент, используемый в некоторых вакцинах, который помогает создать более сильный иммунный ответ у людей, получающих вакцину. Другими словами, адъюванты помогают вакцинам работать лучше. Адъюванты безопасно используются в вакцинах на протяжении десятилетий. Соли алюминия, такие как гидроксид алюминия, фосфат алюминия и сульфат алюминия-калия, безопасно используются в вакцинах более 70 лет. Соли алюминия первоначально использовались в 1930-х, 1940-х и 1950-х годах с вакцинами против дифтерии и столбняка после того, как было обнаружено, что они усиливают иммунный ответ организма на эти вакцины. Новые адъюванты были разработаны для нацеливания на определенные компоненты иммунного ответа организма, чтобы защита от болезней была сильнее и длилась дольше. Во всех случаях вакцины, содержащие адъюванты, проверяются на безопасность и эффективность в клинических испытаниях, прежде чем они будут лицензированы для использования в Соединенных Штатах, и они постоянно контролируются CDC и FDA после их утверждения".

Болезнь Паркинсона: болезнь Паркинсона как таковая появилась гораздо раньше, чем появились вакцины, в которых используется адъювант алюминия. О людях с этой болезнью можно найти упоминания даже в Библии, текстах Аюрведы древнеримского врача Галена;

Болезнь Альцгеймера: упоминания о болезни встречались задолго до появления вакцин, их можно найти в работах древнеримских врачей. В 1901 году немецкий психиатр Алоис Альцгеймер отметил случай болезни, которая впоследствии была названа его именем;

Болезнь Лу – Герига: точные причины развития болезни Лу Герига до сих пор неизвестны. В некоторых случаях ее провоцируют генные мутации, которые являются наследственными, что говорит о невозможности развития недуга вследствие получения вакцины, – информируют наши коллеги из stopfake.kz;

9) Алюминий содержится также в таких продуктах, как ржаная или пшеничная мука, картофель, капуста, баклажаны, свекла, горох, рис, киви.

Вердикт: Хотя Кристофер Шоу и является известным учёным, его исследования о влиянии адъюванта алюминия в вакцинах на здоровье людей и возможности адъюванта провоцировать такие заболевания, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера, являются более чем сомнительными. С ними не согласны ни его коллеги ученые, сомнения вызывает также и источник финансирования – фонды, которые пытаются доказать то, что использование всех вакцин является опасным. Сомнения вызывает также то, что сам материал – интервью с Кристофером Шоу - было снято как минимум несколько лет назад, затем благополучно забыто и появилось снова сейчас, во время процесса вакцинации против коронавируса.

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