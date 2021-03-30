Фейк: тайные правители мира ведут войну против России

Вячеслав Владимирович Боровских, известный российский врач-психотерапевт, в своих видео-интервью занимается распространением конспирологических теорий, утверждает, что тайные правители мира ведут против России войны и призывает президента Российской Федерации возглавить борьбу за спасение страны, в противном случае, по мнению врача, явится Христос и сам всех спасет. Мы проверили видео и наш вердикт таков: врач манипулирует читателями и зрителями.

Тезисы видео (цитаты из интервью психотерапевта):

1) Идет война, жестокая и беспринципная, в ней нет места этике и нравственности;

2) “Судя по всему, не только правительство России вольно или невольно выступает на стороне “врага”, но и администрация русской православной церкви. Нам надо обратиться к президенту как к главнокомандующему и просить, чтобы он вспомнил, кто он такой, и чтобы занялся спасением нашей страны (России – ред.)”, – заявляет Вячеслав Владимирович Боровских;

3) Россия может сойти с исторической арены, не исключено, что придется браться за оружие, чтобы защитить страну;

4) Главным действующим лицом исторического процесса является Бог и мы должны оказаться с ним лицом к лицу и помолиться. Мы не знаем, как решит Бог нашу проблему, но он решит ее легко, так всегда происходило, когда достаточно много людей к нему обращалось с молитвой;

5) “Мы” создали опасное количество носителей вируса, потому что всем делали тесты. Мы нашли следы коронавируса в носоглотке людей, закрыли людей на изоляцию. Мы изолировали пенсионеров от общества и обрекли на вымирание;

6) Идет война с нами (с Россией – ред.);

7) Сложилось мировое закулисье, структура, которая управляет миром;

8) Человечество ждет Страшный суд, в том числе и тех правителей закулисья, которые подготавливают уничтожение человечества;

Фейк: тайные правители мира ведут войну против России Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Врач-психотерапевт вольно или невольно, но повторяет ряд популярных в России конспирологических теорий о коронавирусе.

Приводим фрагменты из интервью изданию “Бумага” руководительницы исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора» Александрой Архиповой из Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС:

Большая часть историй, которые мы сейчас называем “фейками”, складываются в течение десятилетий или сотен лет, и у них нет одного автора. Например, история с зараженными бананами существовала еще в Советском Союзе и Северной Америке в 1980-е годы: так объясняли возникновение СПИДа. Потом — свиного гриппа и лихорадки Эбола. На Алтае сейчас возникла переделка античного мифологического сюжета о ящике Пандоры: якобы на проклятом месте строили церковь, нашли там сосуд, вскрыли его и оттуда вырвались все несчастья мира: сначала коронавирус, а всё остальное — еще впереди.

Эти истории (фейки – Ред.) делают всё происходящее предельно понятным, дают простую картину мира. Другой вопрос уже, что эти тексты ложные с точки зрения эволюционной приспособленности: они на коротком этапе успокаивают, но в перспективе могут навредить.

Согласно данным за август (прошлого года – Ред.), самый популярный тип историй — власти якобы используют коронавирус в своих интересах: например, в реальности люди умирают от онкологии, а врачи специально записывают диагноз «коронавирус», чтобы получить выплаты и заодно убедить всех, что есть эпидемия.

Вторая по популярности группа — псевдомедицинские советы о том, что нужно лечиться чесноком, имбирем и так далее. “Советы Юры Климова из Уханя” о том, что вирус якобы живет в организме при 27 градусах, относятся сюда. “Письмо бельгийских врачей” тоже классический псевдомедицинский текст, написанный наукообразно, но, если глубоко копнуть, содержащий кучу непроверенной и конспирологической информации. В сентябре „письмо бельгийских медиков” активно распространялось, оно входит в топ-3 новых текстов „инфодемии” за этот месяц.

Третья группа — о том, что вирус создан врагами как биологическое оружие, — это, например, Билл Гейтс и чипирование. Она не самая популярная, как видно на графике, но выбилась в топ-3 благодаря нашим федеральным каналам и Никите Михалкову”;

2) Очевидно, что врач, помимо того, что утверждает, что против России неведомые правители мира ведут войну, верит в теорию заговора QAnon – конспирологию о мировой элите педофилов-сатанистов. Мифология Q: международная группа влиятельных педофилов под названием Deep State похищает детей, чтобы изготавливать из их крови эликсир вечной молодости. К подобным преступлениям, по мнению сторонников движения, причастны экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос. Группировка Deep State, согласно этой теории, представляет собой что-то вроде мирового правительства, которое, подобно кукловоду, “дергает за веревочки” сильных мира сего. Власти же Deep State противостоит, прежде всего, экс-президент США Дональд Трамп, убеждены активисты QAnon. Подробнее о теории QAnon и о том, почему она является ложной можно прочитать здесь и здесь.

3) Поскольку существование Бога на данный момент не доказано, и более того, научному сообществу удалось убедительно доказать, что Земля образовалась не благодаря сотворению мира за семь дней, как утверждает Библия, а в течение миллиардов лет в результате геологических процессов, утверждения психотерапевта из России носят как минимум странный характер и доказывают, что господин Боровский как минимум забыл то, чему учат на уроках географии в школе. С историей образования Земли и до наших времен можно ознакомиться здесь;

4) К сожалению, нам не удалось установить, на какие доказательства божественного вмешательства в исторические события ссылается Вячеслав Владимирович Боровских и из каких источников черпает эти сакральные знания. Тем не менее, мы глубоко сомневаемся, что у врача-психотерапевта в кабинете установлена прямая линия связи в Богом (напоминаем, существование последнего не доказано – Ред.);

5) Вячеслав Владимирович Боровских, заявляя о том, что пандемии коронавируса нет, а существует только эпидемия тестов на коронавирус, – не оригинален. Российский врач повторяет слова Дэвида Кроу. Этот эксперт утверждает, что “существует пандемия тестов на коронавирус. Если мы перестанем тестировать людей на новый коронавирус, они, как и прежде, будут ходить в больницы с пневмонией, кашлем, затрудненным дыханием и т.д.”. Наши коллеги из издания voxukraine.org подробно рассказали и разобрали, почему тезисы Кроу являются фальшивкой от начала и до конца.

Вкратце цитируя voxukraine.org: Диагностическое тестирование на SARS-CoV-2 имеет решающее значение для отслеживания распространения вируса и сдерживания его распространения. Действительно, чем больше тестов проводится, тем больше случаев заражения оказывается, однако Кроу манипулирует этим выводом. На самом деле своевременное тестирование и выявление коронавируса позволяет человеку вовремя обратиться за помощью и избежать сложного течения болезни. Зато если не обнаружить коронавирус, человек может стать источником заражения для других, в частности, тех же групп риска, которые с большей вероятностью перенесут COVID-19 в сложной форме. Массовое тестирование на SARS-CoV-2 позволяет локализовать болезнь и определить направления ее распространения, а не побороть ее полностью. А обеспечить устойчивый иммунитет к новому коронавируса и сдержать его распространение способна вакцина.

Поскольку заболеванию коронавирусом больше всего подвержены люди в возрасте, запрет на перемещения и прочие ограничения, прежде всего, должны сократить число заражений коронавирусом людей пожилого возраста. Заявления врача о том, что власти изолировали пенсионеров с целью их уничтожения, являются ничем иным, как примитивной манипуляцией, призванной сыграть на эмоциях и страхах людей;

6) Страшного суда та часть человечества, которая принадлежит к христианским конфессиям, ожидает около двух тысяч лет. В течении этого времени происходили разнообразные события - от катастроф, мировых войн и до эпидемий чумы, появлялись люди, которые выдавали себя за Христа, которые, в зависимости от разных эпох, попадали или в психиатрическую лечебницу, или на костер инквизиции.

Наш вердикт: Откровения известного российского психотерапевта состоят из ряда манипуляций, основанных на конспирологических теориях, и не соответствуют действительности.

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