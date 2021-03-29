Манипуляция: коронавирус создали учены, вакцины – биологическое оружие

Людей сначала вакцинируют, затем чипируют, а впоследствии будут использовать для производства криптовалюты – видео с таким содержанием делятся пользователи социальных сетей. Мы проверили видео и пришли к выводу, что оно содержит ряд конспирологических теорий, ни одна из которых не имеет подтверждений.

Тезисы видео:

1) В состав вакцин входят наночастицы, таким образом достигается цель "пометить" человека на всю оставшуюся ему жизнь и отслеживать при помощи смартфона, подключенного к системе 5G;

2) В состав вакцины входят ядовитые компоненты, в том числе и фрагменты вируса ВИЧ, следовательно, вакцинирование в будущем приведет к вспышке заболевания вирусом иммунодефицита человека и росту смертности;

Манипуляция: коронавирус создали учены, вакцины – биологическое оружие Foto: Ekrano nuotr.

3) В составе вакцин содержится ДНК последовательность микробов малярии, следовательно вакцинирование в будущем приведет к вспышке заболевания малярией среди вакцинированных;

4) COVID-19 - это коронавирус, который создали французские ученые из института Пастера;

5) Вакцина – это биологическое оружие, которое уничтожит вакцинированных при помощи малярии, СПИДА либо других болезней.

Манипуляция: коронавирус создали учены, вакцины – биологическое оружие Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Как сообщают сами авторы, для создания видео использовались данные / работы профессора Жан Бернара Фуртильяна, доктора Сержа Родера и доктора Кристиана Таль Шаллера. Нам удалось установить, чем эти эксперты занимаются на самом деле и насколько можно верить их суждениям.

Жан Бернар Фуртильян – французский фармацевт, фармаколог и бывший профессор университета в Бордо. Известен тем, что в апреле 1994 года объявил о получении божественного откровения о гормоне, который он назвал валентонином в честь своей внучки и который, по его словам, значительно превосходит все существующие аналоги. Это открытие оспаривается: ни один другой учёный не подтверждает существование валентонина, и научное сообщество удивлено, что исследования Жана-Бернара Фуртильяна не были предметом публикаций, а были предметом депонирования патентов.

Серж Родер, доктор, часто ссылается на свои научные исследования, но в интернете таких исследований нет. Серж Родер активно действует в Твиттере, занимается, как правило, тем что размещает сообщения, либо критикующие вакцины, либо призывающие к протесту против вакцинирования.

Кристиан Таль Шаллер – согласно сайту Conspiracy Watch, который занимается расследованием попыток размещения дезинформации, Кристиан Таль Шаллер - врач из Швейцарии, сторонник таких альтернативных методов лечения, как: "мочеполовая терапия", шаманизм. Кристиан издает сайт "Глобальное здоровье", который ведет вместе со своей женой Йоханн Разанамахай, представленной как медиум, шаман, психотерапевт и лектор;

2) Конспирологи в видео пугают заявкой на патент "WO2020060606", но на самом деле патент не касается "цифрового идентификатора" Microsoft Technologies. Это заявка на патент другого изобретения — награда криптовалютой лиц, проявляющих определенную умственную или физическую активность. И уточнение — здесь тоже не о чипах. Трекер, который будет следить за выполнением действий, будет одеваться на тело, например, это могут быть смарт-часы – об этом писали наши коллеги из издания Voxukraine.org. Сам патент не содержит никакой информации о том, что в его состав предлагается включить некие “наночастицы”, которые будут подключатся с сетям 5G для того, чтобы контролировать человека. Ни в одном пункте этого патента Microsoft не предполагает, что датчик будет “наночастицей” или “микрочипом, имплантированным в кожу человека” посредством вакцинации или каким-либо другим способом. Устройство будет контактировать лишь с гаджетами, которые человек, как мы уже упоминали выше, будут одеваться на тело;

3) О конспирологических теориях, которые окружают появление и создание сетей 5G, мы уже писали здесь – Конспирологи предупреждают об “опасности” сети 5G. Вкратце – ни одна из таких теорий не является доказанной;

4) До момента начала вакцинирования людей, вакцины проходят строгие и тщательные испытания на животных, затем на больших контрольных группах добровольцев. Во время испытаний выявляются побочные эффекты, поэтому нет никаких оснований утверждать, что вакцины являются бомбой замедленного воздействия, которая уничтожит привитых людей.

5) Институт Пастера не стоит за созданием коронавируса. Приводим ниже полный текст заявления института Пастера:

НЕТ, Институт Пастера не создавал вирус SARS-CoV-2 и не распространял его в городе Ухань, чтобы вызвать пандемию и вовлечь китайские власти.

Текст от 22 октября 2020 г. Обновлено 1 декабря 2020 г.

После первого клеветнического видео в марте 2020 года в сети с конца августа 2020 года стали циркулировать новые видео, в которых утверждается, что они прослеживают якобы заранее спланированную историю пандемии COVID-19. Информация, содержащаяся в этих видео, является чистым заговором и, конечно же, ложной.

Институт Пастера не является лабораторией, принадлежащей фармацевтической группе Санофи или ее дочерней компании Санофи-Пастер; это независимый некоммерческий фонд. Утверждение, что Институт Пастера планирует поработить и контролировать население мира, является совершенно ложным и лишенным всяких оснований. В ответ на эти клеветнические заявления Институт Пастера впервые с момента своего создания подал жалобу.

"Нет никаких доказательств того, что коронавирус SARS-CoV-2 был создан людьми": напоминаем, что коронавирус SARS-CoV-2, ответственный за нынешнюю пандемию Covid-19, отличается от вируса SARS-CoV-1, вызвавшего вспышку в Юго-Восточной Азии в 2003 году. С научной точки зрения, это неверно, что они генетически идентичны во всех отношениях или что единственное различие в их последовательности заключается в нескольких элементах, предположительно полученных из последовательности генома ВИЧ.

"Нет, SARS-CoV-2 не был создан из ВИЧ в лаборатории!": Эти два вируса, SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, принадлежат к семейству коронавирусов (которое также включает другие вирусы), но представляют собой два отдельных вируса. Институт Пастера не изобрел никаких вирусов (ни SARS-CoV-2, ни SARS-CoV-1), но в 2004 году изобрел вакцину-кандидат от предыдущего коронавируса, известного как SARS-CoV-1.

"Институт Пастера не изобретал Covid-19 или вирус, ответственный за него, SARS-CoV-2!": Эта вакцина-кандидат от SARS-CoV-1 была предметом патентной заявки, поданной в 2004 году, в которой упоминается конкретный штамм вируса SARS-CoV-1, который был обнаружен и описан в марте 2003 года, то есть за несколько месяцев до подачи патента.. В то время Институт Пастера предложил несколько стратегий, которые могли бы позволить разработать вакцину (описанную в патенте), которая включала вакцину на основе вируса, используемого в вакцине против кори, и еще одну на основе лентивирусного вектора. Эти два научных подхода к разработке вакцины-кандидата, предложенные в то время для вируса SARS-CoV-1, сегодня являются предметом новых исследований, направленных на борьбу с вирусом SARS-CoV-2 и пандемией Covid-19 (новый переносчик кори, вакцина против SARS-CoV-2; вакцина против SARS-CoV-2 на основе лентивирусного вектора). Следует отметить, что вакцина-кандидат от SARS-CoV-1 была успешно протестирована на животных во время вспышки эпидемии SARS (заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-1) в 2002–2003 годах. Но эта вакцина-кандидат никогда не тестировалась на людях и не поступала в продажу, поскольку вспышка, к счастью, закончилась.

Институт Пастера не распространял никаких вирусов в городе Ухань в Китае! Утверждение, что Институт Пастера распространил коронавирус в городе Ухань в Китае, является ложным и клеветническим.

"Лаборатория BSL-4" в Ухане, о которой говорится в этом видео — это исследовательский институт, который строго зависит от китайских властей и с которым Институт Пастера не взаимодействует в научных целях.

"Институт Пастера в Шанхае (IPS) не работал с коронавирусами в лаборатории BSL-4 в Ухане, которая зависит от китайского института": Институт Пастера — это независимый некоммерческий фонд с признанным благотворительным статусом, а не лаборатория или дочерняя компания фармацевтической группы Санофи. Институт Пастера — это некоммерческий фонд. Его миссия - помочь предотвратить и лечить заболевания, в основном инфекционного происхождения, посредством исследований, образования и инициатив в области общественного здравоохранения.

Институт Пастера проводит исследования, в том числе в области вакцинологии, с целью улучшить понимание процессов, которые вызывают иммунные реакции и взаимодействия между микробами и их хозяевами при определенном количестве заболеваний (денге, СПИД, желтая лихорадка, вирус Зика и т. д. теперь инфекция SARS-CoV-2 / Covid-19), чтобы проложить путь для разработки инновационных стратегий профилактики и предложить вакцины-кандидаты для разработок, которые могут быть произведены производителями. Сегодня Институт Пастера сам не производит и не продает вакцины.

Вердикт: Видео, в котором выступают “эксперты”, а на самом деле - сторонники теорий заговоров и конспирологических теорий, не имеет ничего общего с действительностью. Более того “эксперты” манипулируют фактами и пытаются навязать свою точку зрения зрителям.

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