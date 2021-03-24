Манипуляция: российский информационный портал из Калининграда пытается посеять национальную рознь

Rubaltic, российский пропагандистский портал, опубликовал статью, в которой пытается убедить читателей, что Польша претендует на земли Украины и Литвы. Материал портала из Калининграда прокомментировали эксперты из Польши и Литвы и их вердикт таков: журналисты из Rubaltic сознательно манипулируют читателями при помощи методов, нацеленных на разжигание национальной розни.

Тезисы публикации:

1) Rubaltic заявляет, что в сети набирает популярность видео, в котором польские солдаты “идут маршем на Вильно и Львов”;

2) Rubaltic ссылается на Andreya Sokolova (https://twitter.com/AndreyS49312465), пользователя социальной сети Twitter, который поделился этим видео;

3) Материал, которым делятся в социальных сетях журналисты Rubaltic, сопровождается следующим комментарием: “Интересные песни поляки поют, ничего не скажешь. А представьте, если бы что-то подобное про Донбасс, к примеру, пели где-то под Ростовом, к примеру... Ой, чтобы началооось!!”

Комментарий Delfi.ru:

1) Витольд Сокала, политолог из Польши, заместитель директора Института Международных отношений в университете имени Яна Кохановского:

Видео снято во время Дней НАТО в Лодзи в 2016 году. Вероятно, наши бдительные российские друзья помимо того, что опоздали с сенсационными разоблачениями на пять лет, также с трудом ориентируются в том, о чем поется в этой песни. Песня была написана в 1914 году, (ее автор Феликс Гвиждж, псевдоним — Стрык, польский поэт, журналист и общественный деятель, депутат II, III созывов и сенатор IV созыва польского Сейма Польской Республики. С 1914 года участвовал в сражениях Первой мировой войны в составе Польских легионов. В 1918 году получил звание капитана – ред.) и была написана для польских легионеров, сражавшихся за независимость Польши во время Первой мировой войны. В списке целей легионеров в шутливой форме упоминаются не только Вильнюс и Львов (тогда - соответственно - под русским и австрийским разделами), но и Варшава и Краков, Берлин и Гамбург, и даже Тироль...

Нужно очень много злой воли, чтобы увидеть враждебные намерения Польши в отношении Литвы или Украины в исполнении солдат польской армии этой исторической военной песни.

Хочу обратить внимание, что независимо от того, что поляки поют по тому или иному случаю, это не они, а россияне активно поддерживают сепаратистов в Украине, поэтому сравнение этой ситуации с Донбассом является крайне отвратительной манипуляцией. Кстати, не стоит забывать, что вальс “На сопках Маньчжурии” содержит гораздо более агрессивные строчки:

“Спите, сыны, вы погибли за Русь, за отчизну,

Но верьте, еще мы за вас отомстим

И справим кровавую тризну”

Следуя логике авторов из Rubaltic, вальс, видимо, тоже следует запретить исполнять;

2) Анджей Козловски, главный редактор портала CyberDefence24.pl, эксперт по кибербезопасности и борьбе с дезинформацией из Польши:

Портал Rubaltic.ru опубликовал новость о том, что польские солдаты поют, что они отправятся в поход на Вильнюс и Львов. Публикация основывается на подаче старого видеорепортажа, в котором польские солдаты маршируют в Лодзи. Песня, которую поют солдаты, не является предвестником польского территориального ревизионизма, а является одной из песен, исполняемых до сих пор из патриотических побуждений.

Издание Rubaltic.ru идеально соответствует целям российской пропаганды, которая всегда стремится рассорить своих соседей и часто для этого использует исторические события. Один из часто используемых нарративов в отношении Польши — это то, что она демонстрирует ревизионизм и то, что Варшава не помнит о своих утраченных восточных окраинах. Тема получила особую огласку в первые годы российского вторжения в Украину, когда украинцев пытались напугать тем, что поляки хотят оккупировать Львов;

3) Виктор Денисенко, эксперт по безопасности из Литвы: Текст носит признаки явно манипулятивного характера: основываясь на фрагменте исполненной песни, делаются очень далеко идущие выводы о том, что Польша якобы мечтает о ревизионизме границ с Украиной и Литвой. Стоит отметить, что выводы, которые озвучивают журналисты Rubaltic.ru в своем материале, не имеют ничего общего с действительностью. Авторы этой и ей подобных публикаций преследуют цели разделить, перессорить и активизировать недоверие как между Варшавой, Вильнюсом и Киевом, так и среди литовцев, русских, поляков и украинцев;

4) Профиль Andreya Sokolova, пользователя Твиттера, на которого ссылаются журналисты Rubaltic, зарегистрирован в феврале 2021 года. Владелец этого профиля опубликовал около 36 сообщений, происхождение практически всех материалов вызывает сомнения, буквально в каждом из них есть попытки высмеивать Украину и западные страны;

5) Время существования профиля Andreya Sokolova и публикации, которыми он делится, полностью соответствуют критериям создания профиля для троллинга и распространения дезинформации. Более подробно узнать о том, как действуют тролли в Твиттере, можно узнать здесь;

Вердикт: материал, который опубликовали журналисты Rubaltic.ru, носит все признаки манипуляции, основывается на публикации на неподтверждённом профиле в Твиттере, в которой тенденциозно используется фрагмент, снятый во время парада польских солдат в Лодзи во время Дней НАТО в 2016 году. Более того, материал пытается создать у читателей угрожающее впечатление, что Польша готова стремиться к тому, чтобы пересмотреть границы с Литвой и Украиной, что на самом деле не является правдой. В течение последних 20 лет единственной страной нашего региона, которая дважды фактически развязала войну и добилась пересмотра границ (война с Грузией и аннексия Крыма – ред.), была Российская Федерация.

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