Фейк: коронавируса не существует, а людей массово травят, чтобы заставить вакцинироваться

Россиянка Алина Лукашавина, врач из Самары, утверждающая, что является председателем “Независимой Ассоциации Врачей”, заявляет, что люди на самом деле умирают не из-за коронавируса, которого, по ее мнению, не существует, а из-за химического отравления легких. За массовым отравлениями людей стоят правительства, которые хотят заставить тех вакцинироваться. Мы проверили видео и выяснили, что такие откровения не соответствуют действительности, а сама Лукашавина, возможно, сотрудничает с сектантами.

Тезисы видео:

1) “Люди умирают не от коронавируса, а от химического отравления легких”, – заявляет Лукашавина;

2) Алина Лукашавина ссылается на результаты вскрытия человека, “якобы” умершего от коронавируса, которое провел патологоанатом из Киргизии. Он выяснил, что легкие человека на самом деле были обожжены парами соленой кислоты из-за обработки улиц;

3) “Улицы, детские площадки, дома обрабатывают химическими средствами”, – утверждает Лукашавина;

4) “Повальная заболеваемость, отсутствие вкуса и запаха могут быть вызваны химическим отравлением, ведь клиническая картина коронавирусной инфекции очень странная и даже сами врачи говорят, что она отличается от обычных вирусных пневмоний”, – откровенничает Лукашавина.

5) “Скорее всего, нас, возможно, специально отравляют, чтобы мы согласились на вакцинацию”, – заявляет Алина Лукашавина, председатель Независимой Ассоциации Врачей.

Комментарий Delfi.ru:

1) Такой организации как “Независимая Ассоциация Врачей” в России не существует, ее нет ни в списке некоммерческих организаций, который можно найти на портале министерства Юстиции Российской Федерации, ни в базе данных информационного ресурса СПАРК (учредитель - агентство Интерфакс – ред.), в которой нам удалось найти только ссылки на Независимую Ассоциацию Врачей г. Дзержинска Нижегородской области и Независимую Ассоциацию Ветеринарных врачей из Иркутска;

2) Не существует никаких официальных доказательств того, что самолеты распыляют отравляющие вещества, имеющие такую концентрацию, чтобы вызвать химический ожог легких. Наши коллеги из украинского издания VoxUkraine.org проверили, насколько соответствует действительности заявление о том, что на самом деле люди болеют не из-за наличия коронавируса, а в результате того, что самолеты распыляют ядовитые вещества (так называемые химтрейлы – ред.):

“Не существует доказательств того, что с самолетов распыляют соединения бериллия. Более того, сравнивать симптомы отравления химическим веществом при вдыхании с симптомами любой респираторной инфекции только потому, что они имеют некоторые сходства — ложный путь доказательства. Такие симптомы могут быть похожими, потому что поражены одни и те же органы. К тому же, если бы люди страдали от отравления фторидом бериллия, а не от коронавирусной инфекции, заболевание не распространялось бы от человека к человеку. А именно распространение болезни от носителя к здоровому человеку наблюдают сейчас в мире”.

Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) отмечают, что коронавирус распространяется следующим образом: “Инфекцию COVID-19 вызывает вирус SARS-CoV-2, который распространяется между людьми, главным образом, при тесных контактах инфицированного человека с другими людьми. Вирус может распространяться в мелких жидких частицах, выделяемых изо рта или носа инфицированного человека при кашле, чихании, разговоре, пении или тяжелом дыхании. Размер этих жидких частиц варьируется от более крупных капель до мельчайших аэрозолей.

Человек может заразиться COVID-19 при попадании вируса в рот, нос или глаза, что с большей вероятностью происходит при непосредственном или близком контакте (на расстоянии менее 1 метра) с инфицированным человеком. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что основным способом передачи вируса является распространение капель из дыхательных путей инфицированного человека при тесных контактах. Передача инфекции аэрозольным путем может происходить в определенных условиях, в частности в закрытых, переполненных и плохо вентилируемых помещениях, где инфицированный человек (инфицированные люди) проводит (-ят) много времени с другими людьми, например, в ресторанах, при хоровом пении, во время групповых занятий спортом, в ночных клубах, на работе и/или в культовых зданиях. В настоящее время проводятся дополнительные исследования в целях более глубокого понимания условий, в которых передача инфекции аэрозольным путем происходит за пределами медицинских учреждений, где проводятся специальные медицинские процедуры, называемые аэрозоль-генерирующими.

Вирус может также распространяться в тех случаях, когда жидкие частицы, выделяемые при кашле или чихании инфицированного человека, попадают на поверхности или предметы, такие как столы, дверные ручки и поручни, или когда инфицированный человек касается таких поверхностей и предметов. Другие люди могут заразиться, если они прикасаются к этим зараженным поверхностям, а затем, не помыв рук, касаются своих глаз, носа или рта”.

3) Сообщения, что ночью по всему миру распыляются мощные дезинфицирующие или отравляющие вещества, которые и вызывают массовые заболевания и приводят к смерти граждан, являются не более чем фантазиями. Во-первых, для организации такого процесса требуются гигантские ресурсы, которых нет ни у одной страны, а во-вторых, любые действия такого масштаба неизбежно привлекли бы внимание как прессы, так и общественности;

4) Алина Лукашавина ссылается на результаты вскрытия людей, которые проводил некий безымянный патологоанатом из Киргизии, но не приводит никаких доказательств, призывая верить на слово. Наши коллеги из издания factcheck.kz из Казахстана писали о попытках распространить в социальных сетях подобную информацию: „Информация о вскрытиях трупов и об обнаружении кислоты, к сожалению, не сопровождается ссылками и доказательствами. В открытых источниках мы ничего подобного не нашли. Поэтому на данный момент мы можем отнести это либо к слухам, либо к фантазии самого автора. Также непонятно, о каком распылении отравляющих веществ идет речь и какое конкретно отравляющее вещество имеет в виду автор. Но нужно понимать, что для того, чтобы получить химическое отравление и химический ожог лёгких, которые якобы обнаружили у трупов, нужно целенаправленно и долго находиться в эпицентре процесса распыления “отравляющих веществ” или, к примеру, пожара на химзаводе. Теперь немного элементарной логики: допустим, распыление “неизвестного отравляющего вещества” всё же происходит ночью. Ничего не подозревающие люди выходят утром на улицу и травятся, причём так, что отравляющее вещество достигает лёгких и даёт ожог. Это говорит о том, что концентрация вещества в воздухе должна быть невероятно высокой. А если это так, то абсолютно все люди, которые вышли на работу, на пробежку, в магазин и по другим делам, должны отравиться. Происходит ли это? Думаем, ответ очевиден. И да, для того, чтобы “в лёгких умерших была обнаружена кислота” (видимо, имеется в виду соляная кислота), необходимо промышленное или боевое отравление хлором или его производными, то есть —концентрация и объёмы дезинфектанта попросту несопоставимы”.

5) Информация, которую распространяет Алина Лукашавина о себе и о Независимой Ассоциации Врачей, ведет на сайт российской политической партии – Российский общенародный союз или иначе Общенародный Союз Возрождения России. Лидером этой партии является российский политик и общественный деятель Сергей Николаевич Бабурин, который несколько лет назад заявил о том, что “Вильнюс и Клайпеда никогда не были в составе Литвы до советского периода ее истории”. Одной из целей, которые ставит перед собой партия, является возрождение Советского Союза;

6) Также стоит обратить внимание, что на сайте Общенародного Союза Возрождения России сообщается, что одним из лидеров организации является Светлана Лада-Русь. Госпожа Светлана Лада-Русь приобрела известность, в том числе, благодаря высказываниям о том, что в 2012 году на Землю должны прилететь рептилии с планеты Нибиру. Об этом она заявила в 2011-м, пояснив, что кровожадные существа с Нибиру прилетают на Землю за жертвами раз в 3500 лет и, наконец, подошел очередной срок. На сегодняшний день очевидно, что пророчество г-жи Пеуновой о появлении рептилий с планеты Нибиру оказалось фейком, возможно, рептилии оказались в сговоре с МВД России, которое активно пытается разыскать и арестовать госпожу Пеунову. Правдой является то, что г-жа Пеунова, она же Лада-Русь, находится в международном розыске. Ей инкриминируется мошенничество в особо крупном размере, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным правоохранителей, схема присвоения чужого имущества была одинаковой — его отбирали у потерпевших, которым сначала одалживали деньги.

Как полагают следователи, в ноябре 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, подозреваемые путем шантажа, психологического воздействия и угроз причинили тяжкий вред здоровью женщины 1980 года рождения, что стало причиной психического расстройства. Имя потерпевшей следователи не называют.

7) Очевидно, что между врачом Алиной Лукашавиной, главой “Независимой Ассоциации Врачей”, партией Общенародный Союз Возрождения России и г-жой Пеуновой, она же целительница Лада-Русь, с большой долей вероятности существуют определенные связи.

8) В РПЦ считают, что метод Пеуновой основан на “оккультно-сектантских откровениях”.

Наш вердикт: Заявления Алины Лукашавиной о всемирной кампании обработки мира отравляющими веществами с целью заставить людей вакцинироваться абсолютно не соответствуют действительности. Более того, “Независимой Ассоциации Врачей”, главой которой якобы является Алина, не существует, по крайней мере нам не удалось найти официальных доказательств существования этой организации, кроме как упоминаний на сайте партии Общенародного Союза Возрождения России. Одним из лидеров партии, скорее всего, является целительница, которая приобрела известность заявлениями о рептилоидах с планеты Нибиру и которая находится в международном розыске за такие преступления, как мошенничество в особо крупном размере и шантаж, психологическое воздействие и угрозы. С большой долей уверенности можно предположить, что госпожа Пеунова пытается при помощи Лукашавиной и борьбы с прививками собирать то ли пожертвования (на сайте предлагается оказать посильную помощь партии), то ли найти и убедить людей поддерживать партию как на выборах, так и финансово. Дорогие читатели, вам решать, стоит ли верить в откровения женщины, сотрудничающей с находящейся в международном розыске по подозрению в мошенничестве Пеуновой.

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