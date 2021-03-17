Манипуляция: живущая в Италии россиянка пугает угрозой зомби-апокалипсиса

Миру грозит зомби-апокалипсис, над подготовкой которого старательно работают правительства разных стран. Видео с таким содержанием распространила живущая в Италии россиянка. Мы ознакомились с ним и пришли к выводу, что автор пытается манипулировать своими зрителями, чтобы вызвать у них чувство страха, паники и недоверия к правительственным организациям, ответственным за борьбу с коронавирусом.

Тезисы:

1) Шуточные материалы, размещенные на сайте CDC, по мнению автора, на самом деле не шуточные, а являются настоящим и неприкрытым свидетельством того, что идет подготовка к зомби-апокалипсису и уничтожению человечества;

2) Автор сообщает, что 3 марта нынешнего года многие правительства одновременно тестировали сирены в центральных городах, то есть проводилась проверка систем тревожного оповещения при чрезвычайных ситуациях. Это, по ее мнению, также является свидетельством;

Манипуляция: живущая в Италии россиянка пугает угрозой зомби-апокалипсиса Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий Delfi.ru:

1) Эмоциональный фон, приемы, которые использует автор, должны не только обратить внимание зрителей на то, что правительства скрывают правду о надвигающемся зомби-апокалипсисе, но и убедить их в этом;

2) Публикация о том, что делать и как действовать во время зомби-апокалипсиса, на самом деле появилась на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США, но это было не сегодня и даже не в прошлом году, а в далеком 2011 году;

3) Понять, откуда на сайте государственного учреждения появилась информация о зомби-апокалипсисе, можно из фрагмента материала наших коллег из американского издания The Atlantic:

Предупреждение о зомби было детищем Дэйва Дейгла, который возглавляет отдел по связям с общественностью CDC, бюджет которого в этом году составляет 1,4 миллиарда долларов, и который отвечает за решение проблем общественного здравоохранения после таких крупных бедствий, как ураганы и землетрясения. Совсем недавно подразделение CDC по борьбе с бедствиями помогло справиться со вспышкой холеры на Гаити и с радиацией, вызванной ядерной аварией на Фукусиме в Японии (напоминаем, материал подготовлен в 2011 году – ред.).

"Речь шла о сезоне ураганов, который начинается 1 июня. Я думаю о сезоне ураганов, и мы публикуем одни и те же сообщения каждый год, и мне интересно, видят ли люди эти сообщения. Сообщение о зомби стало первым случаем, когда CDC использовала Facebook и Twitter для запуска кампании по обеспечению готовности, не реагируя на какую-либо конкретную катастрофу. Пока это был успех. С 30 000 просмотров предупреждение о зомби увеличило в три раза трафик, который предупреждение о готовности CDC обычно получает за 10-дневный период. „Я думал, что если бы я использовал зомби, у него было бы больше возможностей… но то, что мы видим, невероятно" – сказал Дейгл.

В 2011 году, вскоре после начала кампании, Дэйв Дэйгл в интервью для FoxNews.com рассказал о том, что “идея кампании возникла из опасений по поводу радиации после землетрясения и цунами, потрясших Японию в марте. Это своего рода ироничная кампания. Мы говорили о готовности к ураганам, и кто-то сетовал, что мы продолжаем распространять одни и те же сообщения. Люди действительно настроены на зомби. Идея в том, чтобы мы достучались до аудитории или сегмента, которого мы никогда могли привлечь с помощью обычных сообщений”.

4) Наши коллеги из еще одного издания в США отмечают, что важно обратить внимание на то, что “Советы на странице CDC, посвященной зомби-апокалипсису, включают в себя перечень таких предметов, как галлон воды в день, еда, лекарства, инструменты, средства санитарии и гигиены, аптечка и важные документы. CDC также рекомендует разработать план действий в чрезвычайных ситуациях, указав возможные чрезвычайные ситуации в этом районе. Помимо зомби-апокалипсиса, это могут быть и другие стихийные бедствия”.

5) Как явствует из слов сотрудника CDC, который является автором идеи разместить сообщение о зомби-апокалипсисе, это было сделано не потому, что в CDC серьезно рассматривали вероятность такого события, а для того, чтобы воспользовавшись популярностью тематики зомби в обществе, подготовить население к стихийным бедствиям, в частности, к ураганам и торнадо;

Наш вердикт – видео, которое подготовила россиянка из Италии, является грубой попыткой манипулировать зрителями и создать у них впечатление угрозы, исходящей от государственных структур, которые якобы пытаются начать кампанию по зомбированию населения.

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