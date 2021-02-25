Манипуляция: в Литве "преследуют" российские СМИ

Российский пропагандистский портал распространил сообщение, в котором утверждает, что российские СМИ в Литве подвергаются нападкам и им пытаются "заткнуть" рот. Авторы материала пытаются манипулировать читателями и создать ложное впечатление о мотивах действий Литовской комиссии по радио и телевидению.

Основной тезис статьи:

Российские СМИ в странах Балтии регулярно подвергаются нападкам со стороны властей, которые пытаются заткнуть таким образом им рот.

Манипуляция: в Литве "преследуют” российские СМИ Foto: Ekrano nuotr.

Комментарий:

1) Председатель Союза журналистов Литвы и член ЛКРТВ Дайнюс Радзявичюс по нашей просьбе прокомментировал решение ЛКРТВ:

Во-первых, российским СМИ в Литве никто не хочет заткнуть рот, во-вторых, никто не нападет на российские СМИ, Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ), наоборот, прилагает массу усилий, чтобы избежать блокировки телеканалов и старается как можно реже прибегать к такой мере. В этом конкретном случае (ЛКРТВ) намеревается связаться или уже связалась с вещателем программы – ВГТРК Российской Федерации, регулирующим органом, выдавшим лицензию на телепрограмму "РТР-Планета" во Франции. После станет известно о мерах, которые последуют после этого. Литва также уведомит о выявленных нарушениях Европейскую комиссию. И только если в течение месяца с момента уведомления Еврокомиссии о нарушении не удается достичь мирового соглашения, а нарушения со стороны российского телеканала продолжатся, его трансляция может быть остановлена сроком на год и более. В-третьих, все меры, на которые нам приходится идти, вынужденные. Все для того, чтобы остановить разжигание ненависти среди жителей Литвы российскими средствами массовой информации при помощи распространения фейков о нашей истории и стране.

2) В июне 2018 года порталы Buzzfeed из США, 15min из Литвы, „Re:Baltica“ из Латвии и „Postimees“ из Эстонии провели расследование, в результате которого выяснилось, что якобы независимое новостное агентство из России – BALTNEWS, которое позиционировало себя как независимое новостное агентство, на самом деле получало финансирование и прямые инструкции о том, на какие темы писать о Литве непосредственно из России.

Так что, на самом деле, независимость и беспристрастность портала BALTNEWS, который и опубликовал материал о том, что литовский регулятор пытается заткнуть рот российским СМИ, более чем сомнительны.

3) "Оценивая информацию, опубликованную в репортаже этой программы и принимая во внимание заявления, сделанные по поводу 1991 г. после событий 13 января в Вильнюсе, ЛКРТВ пришла к выводу, что в этом отчете распространялась информация, которая грубо нарушала статьи 19 (1) (3) и (2) Закона об общественной информации Литовской Республики, т.е. разжигались ненависть и дезинформация", – говорится в фрагменте из сообщения ЛКРТВ.

4) В любом случае, литовский регулятор всегда указывает причины блокировки СМИ. В начале июля 2020 года ЛКРТВ запретила трансляцию российского телеканала RT в Литве из-за связей с находящимся в “черном” списке Евросоюза российским пропагандистом Дмитрием Киселевым. В 2019 году ЛКРТВ применила из-за нарушений авторских прав блокировку портала российского государственного новостного агентства “Спутник”. Вещание российского телеканала РТР-Планета на территории Литвы останавливалось в 2015, 2016, 2018 годах (нескольким государствам, включая Балтийские страны, угрожали оккупацией, военной расправой, подстрекали к розни и национальной ненависти – ред.), осенью 2020 года ЛКРТВ приступила к подготовке очередной остановки вещания этого российского телеканала. В этот раз - из-за призывов одиозного российского политика Владимира Жириновского расчехлить ракеты и заткнуть пасть странам Балтии.

Помимо констатации некоторых фактов, материал пытается представить ситуацию таким образом, чтобы создать у читателей мнение, что российские СМИ безосновательно подвергаются в Литве цензуре, поэтому наш вердикт относительно этого материала – манипуляция и пропаганда.

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