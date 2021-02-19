Экс-советник Владимира Путина распространяет конспирологические теории

Сергей Глазьев, бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина, распространяет конспирологические теории, согласно которым за пандемией коронавируса стоит благотворительный фонд Рокфеллера из США. Мы ознакомились с высказываниями Глазьева и после проверки пришли к выводу, что российский политик высшего ранга, мягко говоря, заблуждается.

Тезисы Глазьева на видео:

1) За пандемией коронавируса стоит благотворительный фонд Рокфеллера из США;

2) В 2010 году фонд Рокфеллера опубликовал некий документ, который содержит пошаговый сценарий того, как будет происходит пандемия и того, как будет выглядеть новое мироустройство;

Комментарий DELFI:

1) Фрагмент интервью с Сергеем Глазьевым опубликовал российский ультраконсервативный портал tsargrad.tv, председателем наблюдательного совета которого является генерал-лейтенант СВР в отставке, историк Леонид Решетников. Российский портал периодически озвучивает конспирологические теории: Теории заговоров, которые распространяют защитники традиционных ценностей из России. В очень мало конкретных фактов, но очень много личного и необоснованного фактами мнения авторов;

2) Сергей Глазьев ссылается на документ, который разработал и опубликовал в 2010 году американский благотворительный фонд Рокфеллера. В 2010 году фонд опубликовал документ – "Сценарии будущего технологий и международного развития", в котором была попытка произвести моделирование различных сценариев будущего – от самых пессимистичных до самых радужных.

3) В разделе "Lock Step" (шаг к локдауну) описан сценарий авторитарного контроля после гипотетической новой пандемии гриппа. Согласно сценарию "Lock Step", в мире произошла пандемия, в результате которой 20% мирового населения было инфицировано новым вирусом и умерло 8 миллионов человек. Мир является местом более жесткого государственного контроля сверху вниз и более авторитарного руководства с ограниченными инновациями и растущим сопротивлением граждан.

Один отрывок пугающе напоминает пандемию нового коронавируса: "Пандемия охватила планету, хотя непропорционально большое количество погибло в Африке, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке, где вирус распространился как лесной пожар в отсутствие официальных протоколов сдерживания". Сегодня уже известно, что непропорционально большое количество смертей от COVID-19 произошло в Северной Америке (США), Бразилии (Южная Америка) и Индии (Южная Азия).

Очередной отрывок об "обязательном ношении масок" и "проверках температуры тела при входе в общественные места, такие как вокзалы и супермаркеты", более-менее совпадает с действительным состоянием мер по ограничению распространения COVID-19. Тем не менее, коронавирус, как таковой нигде не упоминается в отчете Фонда Рокфеллера. Также стоит обратить внимание: сценарий "Lock Step" описывает продолжение авторитарной политики после отступления пандемии, однако там нет никаких упоминаний о заговоре с целью распространения нового вируса среди населения.

"Сценарии будущего технологий и международного развития" не содержат доказательств заговора элиты с целью установления нового миропорядка с помощью COVID-19.

Более подробно с материалом по разоблачению это новости можно ознакомиться в материале наших коллег из американского издания USA Today.

4) Эксперты из EUvsDisinfo - проекта Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force) Европейской Службы Внешних Связей - отмечают: теории заговора вокруг вируса все сильнее набирают обороты, а прокремлевские СМИ подливают масла в огонь. Ниже приводим цитату из материала EUvsDisinfo:

"Главные архитекторы теорий заговора часто движимы корыстными мотивами, например, жаждой прибыли или признания, большинство последователей – лишь жертвы обмана, они способствуют распространению этих теорий заговоров из искренних заблуждений. В этом и заключается разница между ложной информацией и дезинформацией, и вторая куда более достойна осуждения, ведь она умышленно паразитирует на страхах и слабостях людей. Поэтому совсем неудивительно, что волна теорий заговора вокруг коронавируса естественна для кремлевской дезинформационной машины, у которой богатый послужной список в продвижении теорий заговора по широкому кругу вопросов (Сорос, "глобальные элиты", провокации Запада…список на этом не заканчивается).

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