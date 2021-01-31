Елены Малышева заблудилась в мифах о коронавирусе

Елена Малышева, врач, популяризатор науки и известная российская телеведущая в телеэфире российских телеканалов озвучила несколько теорий о коронавирусе, которые мы решили проверить. В результате выяснилось, что заявления госпожи Малышевой во многом не совпадают с действительностью.

Тезисы видео, в котором российская телеведущая высказывается о коронавирусе:

1) Коронавирус имеет легкие симптомы;

2) Смертность от коронавируса низкая;

3) Ссылается на исследование китайских ученых, которые пришли к выводу, что бессимптомные пациенты безопасны;

Елены Малышева заблудилась в мифах о коронавирусе Foto: Ekrano nuotr.





Комментарий:

В большинстве случаев у коронавируса действительно легкие симптомы, это подтверждает Всемирная Организация Здравоохранения, согласно которой большинство заражающихся COVID-19 людей испытывают легкие или умеренные симптомы болезни и способны выздороветь при помощи поддерживающей терапии. Слова Малышевой расходятся с действительностью в другом моменте – в том, что смертность от коронавируса низкая и что бессимптомные пациенты безопасны.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention — федерального агентства министерства здравоохранения США), в США в 2019 – 2020 годах от обыкновенного сезонного гриппа скончались 21 909 тысяч человек. Пандемия коронавируса унесла жизни уже 429 тысяч граждан США и 2,16 миллионов людей в целом во всем мире (в России – 69 971 человек). Во время Второй мировой войны США потеряли в боях более 405 399 тысяч человек. В России COVID-19 унес жизни как минимум 66 810 человек, поэтому заявление телеведущей о том, что болезнь является безобидным явлением, не выдерживает никакой критики.

Всемирная Организация Здравоохранения еще в середине прошлого года сообщила, что 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к летальным исходам, в то время как сезонный грипп убивает меньше 1% заболевших. Поэтому, очевидно, что коронавирус гораздо более опасная, коварная и смертоносная болезнь, чем обыкновенный сезонный грипп.

Что же касается китайских ученых, на исследования которых ссылается госпожа Малышева, к сожалению, она не удосужилась привести ни точных данных, ни точных ссылок на то, кто, где и когда проводил эти исследования. Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что передача коронавируса от людей без симптомов COVID-19 происходит в более чем половине случае заражения. В 59% новых случаев заражения источником инфекции становились бессимптомные носители вируса, говорится в исследовании. Эта доля состоит из 35% новых случаев заражения, когда коронавирус передается от человека до того, как у него появились симптомы заболевания, и 24% случаев передачи вируса от людей, у которых вообще не развиваются симптомы заболевания.

Вердикт – телеведущая из России сознательно или несознательно стала распространителем ложной информации.

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