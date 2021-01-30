Врач-психотерапевт из России верит в фейки и распространяет их: носить защитные маски опасно

Известный врач-психотерапевт из России считает, что маска не является средством защиты не только от коронавируса, но и от инфекции вообще, более того, медик утверждает, что носить маски опасно, так как это может привести к летальному исходу. Мы проверили заявления эксперта и выяснили, что психотерапевт заблуждается.

Тезисы, которые приводит врач-психотерапевт:

1) Маска не является средством защиты: она не защищает от инфекции ни больного, ни здорового;

2) “Маски заставляют носить – я начинаю задумываться над этим как врач психиатр – что за этим стоит? Для чего это делается? Это становится социокультурным феноменом. Сейчас создается особая общность людей – носителей маски”, – цитата из видео;

3) “Маски - это совершенно бессмысленная идея, это говорю не я, а все люди, которые занимаются эпидемиологией”, – цитата из видео ;

4) “Паранджа подавляет свободу женщин, маска - это своеобразная паранджа, чтобы подавить волю граждан (скорее всего имеет в виду – граждан Российской Федерации – ред.)”, – цитата из видео;

5) “Насильственное принуждение людей носить маски- это террористический акт, формирование в обществе искусственно навязанного страха, люди действительно начинают верить, что маска его может защитить, чтобы заставить вакцинироваться”, – цитата из видео;

6) “Мы не знаем качества вакцин, но мы видим, что нас к этому поэтапно и целенаправленно готовят”, – цитата из видео;

7) “Маска представляет опасность для жизни человека: у детей маска может вызвать внезапную смерть, это доказано практикой. Это покушение на жизнь и здоровье нации (видимо России – ред.)”, – цитата из видео;

8) “Удивительно, что христиане боятся умереть”, – цитата из видео;

9) “Наши учены доказали, что смертности от этого вируса не превышает сезонную смертность от ОРВИ”, – цитата из видео;

10) “И если люди от чего- то и умирают, то это точно не вирус. У нас есть спецслужбы, пусть они это выясняют”, – цитата из видео.

Врач-психотерапевт из России верит в фейки и распространяет их: носить защитные маски опасно Foto: Ekrano nuotr.





Комментарий ru.Delfi.lt:

Мы уже писали о том, что, согласно Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), длительное ношение медицинских масок (медицинские (хирургические) маски – плоские или плиссированные маски, которые фиксируются на голове с помощью завязок или ушных петель – ред.) в случае их правильного использования НЕ ПРИВОДИТ к интоксикации углекислым газом или кислородной недостаточности. Продолжительное ношение медицинской маски может вызывать дискомфорт. Необходимо следить за тем, чтобы маска подходила по размеру и достаточно плотно прилегала к лицу, позволяя нормально дышать. Одноразовые маски не следует использовать повторно и необходимо менять, как только они становятся влажными. Также важно помнить, согласно рекомендациям той же Всемирной организации Здравоохранения, дети в возрасте 5 лет и младше не должны носить маски. Данная рекомендация сформулирована исходя из соображений безопасности, с учетом общих интересов ребенка, а также способности детей соблюдать правила ношения масок при минимальной помощи со стороны. Фейки о том, что дети умирают из-за ношения масок, неоднократно опровергали наши коллеги из stopfake.org – Фейк: В Германии уже трое детей умерли из-за ношения маски.

Маски действительно обеспечивают нас важным барьером, считают ученые, снижая число вредных вирусов в выдохе больных с незначительными симптомами или вообще без таковых. Материал, из которого сделаны хирургические маски, заметно снижает вероятность заражения Covid-19, а в случае инфицирования – тяжесть самого заболевания. Особенно важно носить маски в местах, где концентрация вируса может быть повышенной: в медицинских учреждениях, самолетах, ресторанах и многолюдных помещениях с плохой вентиляцией.

Данные анализа использования масок, лицевых щитков и соблюдения дистанции между людьми, опубликованные в Lancet за июнь 2020 года, показывают, что защита лица и глаз предположительно дает более высокую вероятность избежать заражения, чем соблюдение дистанции в 1 метр. Однако ни одна из трёх мер не защищает от заражения полностью, только снижает его риск. Специалисты, выполнившие метаанализ, рекомендуют, во-первых, соблюдать дистанцию с другими людьми больше одного метра, а в людных местах, где дистанцию соблюдать невозможно, предлагают использовать маски для лица или респираторы и защиту для глаз (лицевые щитки или очки);

Совершенно очевидно, что что бы там не утверждал психотерапевт из России, маски хорошо справляются с тем, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Также нам кажется, что российский врач совершенно не к месту пытается приводить сравнения, в которых ставит в ряд традицию, которая обязывает женщин закрывать свое лицо в мусульманских странах, и меры противоэпидемиологического контроля.

Информацию о вакцинах также можно без особого труда найти как в публикациях ученых, так и на страницах серьезных информационных агентств - Прививка от коронавируса: заражение ковидом все равно не исключено?.

Клаус Цихутек (Klaus Cichutek), руководитель института имени Пауля Эрлиха – немецкого федерального института вакцин и биомедицинских лекарственных, в интервью Deutsche Welle заявил: “ В основном побочные эффекты длятся от силы несколько дней. Это легкая боль в месте укола, иногда усталость, повышенная температура, головная боль, боль в мышцах или суставах. Возможен также небольшой отек на месте укола. Но все это - известные побочные эффекты, присущие любой вакцинации. Они краткосрочны и не влекут за собой никакого вреда для организма. Учитывая, насколько опасным для жизни может быть COVID-19, с побочными эффектами от вакцин против коронавируса можно смириться. Хотя, похоже, они встречаются чаще, чем при ежегодной прививке от гриппа”.

Также рассуждения врача на полном серьезе о том, что его удивляет то, что христиане бояться умереть и не спешат на встречу с Богом в райских кущах, звучат как минимум странно – страх смерти свойственен всем биологическим существам без исключения, несмотря на принадлежность или не принадлежность их к какой-либо конфессии.

Лукавит медик и тогда, когда заявляет о том, что ученые доказали, что коронавирус не более опасный, чем ОРВИ и ссылается при этом на доказательства ученых. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention — федерального агентства министерства здравоохранения США), в США в 2019 – 2020 годах от обыкновенного сезонного гриппа скончались 21 909 тысяч человек. Пандемия коронавируса к этому времени унесла жизни уже 429 тысяч граждан США и 2,16 миллионов людей в целом во всем мире (в России – 69 971 человек). Всемирная Организация Здравоохранения еще в середине прошлого года сообщила, что 3,4% от зарегистрированных случаев коронавируса привело к летальным исходам, в то время как сезонный грипп убивает меньше 1% заболевших.

Призывы психотерапевта к тому, чтобы российские спецслужбы занялись разобрались, существует ли коронавирус в принципе, а если нет, то из-за какой болезни умирают граждане Российской Федерации, свидетельствуют о том, что врач является сторонником конспирологических теорий. О том, почему не нужно верить конспирологам мы уже неоднократно писали – например, об этом можно прочитать здесь – Фантазии сторонников нетрадиционной медицины превращаются в фейки о вакцинах.

Наш вердикт – заявления, озвученные российским психотерапевтом, полностью не соответствуют действительности.

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