Известная российская актриса распространяет фейки: коронавирус – оружие против России

Мария Шукшина, известная российская киноактриса и телеведущая, в интервью российскому телевизионному каналу заявила, что коронавирус — это проект сторонников глобализации и объявление войны Российской Федерации. Мы решили проверить слова актрисы и выяснили, что коронавирус имеет естественное происхождение и в результате пандемии пострадали все страны без исключения, а не только Россия.

Тезисы обращение киноактрисы:

1) Коронавирус - проект сторонников глобализации и объявление войны против Российской Федерации;

2) Мария Шукшина: “Не буду вакцинироваться, так как слишком много знаю о вакцине и ей не доверяю. О вакцине все уже было сказано в пророчествах святых. Я не враг самой себе”;

3) Наши силовики говорят о том, что мы играем на стороне противника и это надо прекращать. То, что происходит, все эти антиковидные меры — измена Родине. Все вдруг вспомнили, что есть смерть, а что, раньше смерти не было? Что, раньше от гриппа там не умирали?

Комментарий:

Очевидно, актриса стала жертвой конспирологических теорий, согласно которым коронавирус, во-первых, был искусственно создан в секретных лабораториях и, во-вторых, используется как оружие против России. Любопытно, что за нарративом о том, что Западные страны имеют отношение к созданию вируса, стоят пророссийские или российские средства массовой информации. Более подробно об этом можно прочитать в материале наших коллег из EUvsDesinfo – Секретные лаборатории и Джордж Сорос: дезинформация о COVID-19 в странах Восточного партнерства. Вот фрагмент из материала:

“22 января 2020 года запущен все тот же знакомый нарратив, когда белоруской аудитории сообщили, что новый китайский вирус якобы мог быть разработан в биолабораториях НАТО. Армянской аудитории сообщили, что финансируемые Пентагоном лаборатории якобы причастны к созданию COVID-19. Вскоре множество дезинформационных сообщений взялись раскручивать этот нарратив: на “РЕН ТВ” заявили, что коронавирус служит интересам США, поскольку американские лаборатории работали не только вокруг России, но и в странах Азии. “RT” на арабском добавило, что у США есть 25 опасных лабораторий вокруг России, Китая и Ирана. Всего за несколько месяцев прокремлевские СМИ увидели появление секретных лабораторий по всему миру: в странах Балтии и в Индонезии, и, конечно, в странах Восточного партнерства”.

Мы также писали о том, что часто за теориями заговора стоят российские СМИ. Конспирологические теории, часто озвучивает российский телеканал в состав наблюдательного совета которого входит генерал-лейтенант СВР в отставке, историк Леонид Решетников. Несколько лет назад, генерал получил орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени из рук президента Российской Федерации Владимира Путина.

С теориями о том, почему Билл Гейтс, по мнению сторонников конспирологических теорий, оказался главным архитектором мировой глобализации и чипирования населения, мы писали здесь – Теория заговора: Билл Гейтс устроил пандемию коронавируса, чтобы чипировать население.

2) Мария Шукшина является киноактрисой и не обладает соответствующими познаниями в вирусологии, благодаря которым она могла бы заявить, что ей все известно о вакцине. Шукшина ссылается на пророчества святых, однако стоит обратить внимание, что уровень знаний о вирусологии у большинства причисленных к лику святых и канонизированных как православной, так и католической церковью лиц, оставлял желать лучшего. Следовательно, более чем неразумно было бы опираться на знания о коронавирусе скончавшихся как минимум несколько сотен лет назад святых и благословлённых лиц.

3) Согласно данным Центра COVID-19 системных наук и инженерии (CSSE) Университета Джонса Хопкинса, в данный момент в мире коронавирус унес жизни более двух миллионов человек. Только в Соединенных штатах Америки умерли 410 336 человек. Согласно данным департамента по делам ветеранов, США потеряли в боях во время Второй мировой войны более 405 399 тысяч человек. В России COVID-19 унес жизни 66 810 человек, поэтому заявление актрисы о том, что болезнь является безобидным явлением, не выдерживает никакой критики.

Все страны меры для сдерживания эпидемии. Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, такими мерами, например, являются социальная дистанция, ношение масок.

Наш вердикт: киноактриса из России стала жертвой конспирологических теорий, которые не основаны на фактах.

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