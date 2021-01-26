Фейк: вакцина от коронавируса - орудие для геноцида человечества и контроля над миром

"Мировое правительство" разработало очередной план установления полного контроля над человечеством. Коронавирус, вакцина – элементы этого плана. Видео с таким содержанием распространяется в социальных сетях. После проверки видео оказалось, что буквально все его содержание не соответствует действительности.

Тезисы видео:

1) Коронавирус имеет искусственное происхождение;

2) Коронавирус, является элементом подготовки человечества к четвертой технологической революции и дальнейшему уничтожению части человечества;

3) Создание псевдо-вакцины, которая на самом деле является оболочкой для размещения в человеческом организме настоящего смертельного вируса, который через 180 – 360 дней после вакцинирования вызовет смерть вакцинированного. Таким образом будет достигнута цель сторонников глобализации - сокращения населения Земли;

4) Человеческие органы после вакцинирования, в течение 180 – 360 дней, будут умирать, затем мир охватит волна массовых смертей (по несколько десятков тысяч человек), после этого "мировое правительство" приступит к утилизации биоматериала (человечества – ред.);

5) Следующий этап – перекраивание карты мира, границ государств и установление полного контроля над миром.

Комментарий:

Наши попытки связаться с "мировым правительством", которое, по словам авторов видео, готовится установить тотальный контроль, остались безуспешными по причине того, что "мирового правительства" не существует: оно является выдумкой сторонников конспирологических теорий.

Научные исследования, которые проводили ученые из Кембриджского университета и института Пирбрайта, выявили основные генетические изменения, которые могли стать причиной появления коронавируса SARS-CoV-2. Слухи о якобы искусственном происхождении коронавируса распространяются практически с самого начала пандемии COVID-19. Часто за распространением дезинформации о коронавирусе скрываются российские или пророссийские средства массовой информации.

Наши коллеги из EUvsDesinfo, отмечают: "В самом первом случае прокремлевской дезинформации о коронавирусе, зарегистрированном в базе данных EUvsDisinfo (на английском) 22 января 2020 года, запущен все тот же знакомый нарратив, когда белоруской аудитории сообщили, что новый китайский вирус якобы мог быть разработан в биолабораториях НАТО".

По словам ведущих экономистов, политиков и экспертов, коронавирус на самом деле спровоцировал мировую “перезагрузку“, но в нее не входят планы по уничтожению как минимум нескольких миллиардов людей. Мы уже писали об этом ранее: Грядет "великая перезагрузка": конспирологические теории устами политолога.

3) На данный момент практически нет никаких оснований считать, что вакцина от коронавируса может быть опасна. Теоретически она может вызвать нежелательную реакцию, но вероятность этого крайне мала. Об этом уже неоднократно писали и мы “Фантазии сторонников нетрадиционной медицины превращаются в фейки о вакцинах” и наши коллеги из BBC “Вакцина от коронавируса. Вопросы, на которые есть ответы”.

Предположения о том, что вакцина является средством уничтожения части человечества, также лишены каких-либо оснований и относятся к конспирологическим теориям.

Илья Яблоков, профессор университета в Лидсе, который исследует теории заговора, прокомментировал конспирологические теории для Delfi.ru. "Все авторы подобных теорий хотят влиять на умы людей, а поскольку сейчас у людей на уме - как бы выжить и скорее бы это все закончилось, то они становятся легкой добычей таких теорий", – предупреждает Илья Яблоков.

Ни одна из ныне существующих международных организаций не стремится к мировому господству и не намеревается его установить. Подобные заявления о том, что ООН, НАТО либо другие международные организации стоят за организацией пандемии коронавируса, являются совершенно безосновательными.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!