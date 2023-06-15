Бориса Гребенщикова оштрафовали на 50 тысяч рублей за "дискредитацию" армии

Судья Тверского районного суда Алеся Орехова оштрафовала на 50 тысяч рублей лидера группы "Аквариум", признав его виновным по административной (не уголовной) статье о "дискредитации" российских вооруженных сил, сообщает корреспондент "Медиазоны" (в реестре "иноагентов"). После штрафов в России могут завести уголовное дело по аналогичной статье.

Как стало известно во время заседания, поводом для административного дела стало интервью музыканта израильскому "9 каналу", в котором Гребенщиков назвал действия России в Украине фашизмом.

Тем самым рок-музыкант, начинавший карьеру в 1970-е, "допустил высказывания негативного характера в адрес ВС РФ на территории Украины", решили в полиции. Представитель Гребенщиков с этим не согласился. Он сказал, что его подзащитный высказывал личное мнение.

По его словам, как пишет "Медиазона", лидер "Аквариума" предпринимал усилия к тому, чтобы материал был удален с "9 канала", однако повлиять на него музыкант не может.

Проверить Гребенщикова по уголовной статье о "дискредитации" в январе этого года требовал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об административном в отношении музыканта стало известно в мае.

В интервью Гребенщиков выступал против войны в Украине: "Уничтожение одной нации другой по признаку национальной принадлежности — это как? Не фашизм? Фашизм".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!