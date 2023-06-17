Исследование: молодежь кое в чем активнее старшего поколения

О политике устойчивости мы уже привыкли слышать, когда речь идет о взрослых, но исследования показывают, что реальные шаги активнее предпринимает молодежь. Она не только руководствуется принципами устойчивости в повседневности, но и сама демонстрирует инициативу, развивает и создает проекты в этой сфере. И все это происходит не где-то далеко, а в самой Литве.

Многие не раз слышали о шведской активистке Грете Тунберг. Эта девушка прославилась в 15 лет своей твердой позицией в отношении окружающей среды и протестами у здания парламента Швеции против медленных и нерешительных шагов в решении проблем глобального потепления.

Тунберг была первым представителем молодого поколения, который привлек столько внимания со стороны политиков, общества и СМИ, но она не единственная в мире. Есть миллионы молодых людей, тысячи объединяющих их общественных организаций, борющихся за осуществление политики устойчивости.

"Устойчивость для молодого поколения - не просто идея, это наше будущее, от нее зависит, каким будет наше будущее. Если мы будем игнорировать прогнозы ученых и ничего не делать, то через 20–30 лет сами будем решать эти проблемы, а некоторые процессы уже будут необратимы", – сказал вице-президент Литовского союза школьников Эмилис Микульскис.

Чем громче говорят о проблеме, тем больше решений принимают

В 2020–2021 гг. Литовский союз школьников много внимания уделял осуществлению политики устойчивости в школах. Представители организации и помогающие им послы читали лекции, делились советами, как реальными действиями можно участвовать в устойчивости в повседневной жизни и в школе, инициировали разные проекты. По словам Микульскиса, когда о проблеме заявляют вслух, люди становятся сознательнее, а когда говорят постоянно, вслед за осознанием идут и действия.

С ним согласился и известный блогер Андрюс Талжунас, который изменил свое отношение к устойчивости благодаря видео в социальных сетях.

"Когда видишь горы мусора в нереально красивых местах, тонущие в смоге города, где не видно даже неба, рано или поздно задумываешься о том, как ты сам живешь, и что можешь изменить", – сказал блогер.

Большую часть идей молодое поколение воспринимает как само собой разумеющееся

В Литве политика устойчивости активно развивается уже 20 лет. Большая часть перемен инициирована и осуществлена старшим поколением. Для молодежи эти перемены стали само собой разумеющимся.

Микульскис заметил, что старшее поколение все еще активно пользуется принтером, молодежь использует его крайне редко. Согласно статистике, ежегодно в мире используют больше 400 млн. тонн бумаги, картона, на производство которых нужно много ресурсов, например, массово вырубают леса.

"Путем изменения привычек и снижения числа распечатываемой информации, можно много сделать для перемен в этой сфере. Тем более, что сегодня для этого есть все необходимое – информацию можно сохранить с помощью разных гаджетов и носителей, документы можно пересылать и подписывать электронным способом", – сказал Микульскис.

Привычки видны и в пользовании транспортом. Люди старшего поколения выбирают автомобили для поезди по городу, а молодежь использует автомобили, если едет куда-то далеко, если надо перевезти что-то тяжелое, или в холодное время, в другое время использует велосипеды, самокаты или хотят пешком.

"Иногда, если застреваю в заторе, вижу, как мимо меня едут люди на велосипедах, самокатах, роликах, я завидую им и злюсь, что сам напрасно трачу время. Когда у меня есть такая возможность, еду на роликах, если нужно больше удобства - на велосипеде", – сказал Талжунас.

Андрюс не только сам использует альтернативные способы перемещения, но и призывает следовать его примеру других, призывает участвовать в проектах – например, Walk15.

"К этой инициативе присоединились школы, которые участвовали в состязании, кто больше пройдет шагов, а блогеры и инфлюэнсеры говорили о ходе проекта о достижениях его участников в социальных сетях", – рассказал он.

Большие перемены начинаются с нас самих

По словам Микульскиса, для положительных перемен важна среда и окружение. Чем больше людей вокруг будет говорить об устойчивости и руководствоваться такими принципами, тем больше мотивации будет у других.

Однако оба молодых человека акцентируют, что все перемены начинаются с нас самих, с наших небольших действий. Если мы будем сортировать мусор, экономить продукты, рационально потреблять – ничего не потеряем, зато много изменим.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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