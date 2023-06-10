Осторожно - посудомоечная машина: если вы не выполняете это действие, вероятно, потребляете и химию

Посудомоечная машина раньше была роскошью, а сейчас - незаменимый помощник в большинстве домов. Одни не моют посуду руками, чтобы сэкономить время и поддержать порядок на кухне, другие делают ставку на результат. Но на самом ли деле посудомоечная машина может удались все остатки пищи и химию?

Много лет дискутировали о пользе посудомоечной машины, но практика и исследования показали, что этот способ мытья посуды эффективнее ручного. Так экономят не только время и воду, но и используют меньше химии. Однако возникает вопрос: не остается ли химия на посуде?

Результат зависит от чистоты посудомоечной машины

"Когда используют посудомоечную машину, часто допускают существенную ошибку – забывают ухаживать за ней самой. Чтобы во время мойки удалялась вся грязь и смывалась химия, надо следить за чистотой самой машины и ее фильтров. Если регулярно должным образом не ухаживать за машиной, со временем пачкаются резиновые прокладки, разбрызгиватели и другие внутренние механизмы, появляется известковый налет, а затем и неприятный запах, вызванный грибком и плесенью", – сказал представитель Electrolux Игнас Бернотас.

Чаще всего все нечистоты, включая остатки бытовой химии, скапливаются в зазорах и малозаметных местах, не все можно заметить невооруженным глазом. Поэтому сложно должным образом оценить состояние посудомоечной машины.

Посудомоечные машины нового поколения, регулируемые умными приборами, сами информируют, когда их надо чистить, пополнять соль или ополаскиватель, когда мыть фильтры и др. Если в машине нет такой функции, ее надо чистить после каждых 30 загрузок, необходимые средства для чистки есть в магазинах.

не надо забывать о чистке дверцы, резиновых прокладок, разных промежутков. Для тщательной чистки подойдет небольшая щеточка, а для удаления известкового налета с разбрызгивателей – зубочистка. В конце процесса промойте фильтр под проточной водой.

Когда вы моете посуду в чистой машине, результат получается намного лучше, снижается вероятность того, что на посуде останутся остатки пищи или химии.

Грязь помогают удалить и дополнительные функции

Некоторые люди убеждены в том, что застарелую грязь и химию можно смыть с помощью увеличения температуры воды. Но это не так. Если вы установите температуру выше рекомендуемой, то можете повредить посуду, а результат не изменится.

По словам Бернотаса, чистота посуды, вымытой в посудомоечной машине, зависит от того, какие технические решения применил производитель. Например, в некоторых машинах есть функция ExtraHygiene, которая не только моет, но и дезинфицирует посуду. Если выбрать эту программу, то температура при полоскании достигает 69°C и держится около 10 минут. Благодаря этой функции уничтожают 99% бактерий, вирусов и остатков чистящих средств.

Даже если у вас нет супер современной посудомоечной машины, перед тем как ее включить, правильно расставьте посуду. Если этого не сделать, на посуде останутся остатки еды и чистящих средств.

Не менее важно и то, какие чистящие средства используются

На прилавках магазинов есть широкий выбор средств для посудомоечных машин, поэтому сделать выбор непросто. Если для вас важен не только результат, но и воздействие средства на здоровье, выбирайте сертифицированные экологические средства. В их составе обычно нет красителей, парабенов, фосфатов, гликолевых эфиров, фталатов и изотиазолинонов, других химических веществ, которые могут отрицательно подействовать на здоровье людей.

Экологические средства меньше загрязняют окружающую среду. Остатки экологических средств, которые после очищения попадают в землю и грунтовые воды не принесут столько вреда, сколько агрессивная химия.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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