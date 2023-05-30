Каждая шестая пара в Литве не может иметь детей, на это влияет и загрязнение природы

Все чаще говорят о том, что в мире, особенно в развитых странах, снижается рождаемость. Экономисты связывают это явление с изменением образа жизни и занятостью людей, а работники сферы здравоохранения называют иную причину – бесплодие.

"Несмотря на то, что сейчас у нас есть много инновационных методов решения вопроса бесплодия, масштабы этой проблемы не уменьшаются. Для многих продолжительный период попыток завести детей становится тяжелым испытанием, требующим физических усилий и влияющим на психологическое состояние людей", – сказала акушер-гинеколог Майя Рокицкая.

По данным Минздрава, с проблемой бесплодия в Литве сталкивается 10–15% пар (каждая 6). Чтобы быстрее оценить масштабы этой проблемы в стране, можно сказать, что бесплодно в Литве столько жителей, сколько проживает в Клайпеде.

Зачастую говорят исключительно о бесплодии у женщин, но международная статистика показывает, что это не связано с половой принадлежностью: проблемы со здоровьем мужчин составляют 20–30% всех случаев бесплодия, женщин – 20–35%, обоих партнеров – 25–40%. Бесплодие невыясненного происхождения - 10–20%.

Результаты исследования, которые подтвердили гипотезу

"С 35 лет вероятность забеременеть постепенно снижается, но нельзя сказать, что возраст является основной причиной бесплодия. Причины бесплодия связаны с разными факторами: генетикой, физическим здоровьем, болезнями, которые человек перенес, образом жизни, вредными привычками, психологическим состоянием", – сказала Рокицкая.

Недавно в The Guardian было опубликовано исследование, которое подтвердило факт, который до сих пор высказывали в виде предположения - что бесплодие напрямую связано с окружением, в котором мы живем. Это исследование проводилось в Китае, в нем участвовали 18 000 пар, которые хотели завести ребенка.

После длительных наблюдений ученые сделали сенсационные выводы – если пара живет в месте с загрязненной окружающей средой, то риск бесплодия увеличивается примерно на 20%. Результаты показали, что загрязнение воздуха отрицательно влияет на половое здоровье обоих партнеров. В организме женщин в таком случае уменьшается число яйцеклеток, а мужчин – количество и качество сперматозоидов.

По словам Рокицкой, при планировании детей этот очень важные факторы.

Несмотря на то, что пока ученым не удается выяснить, какие именно химические соединения влияют на возможность забеременеть, выводы исследования показали, что каждый из нас должен улучшать физическое состояние путем ответственного потребления.

Неограниченное потребление, которым мы дышим

С точки зрения экономического и социального аспекта, активное потребление дает обществу немало пользы – создают дополнительные рабочие места, платят налоги, что повышает уровень благосостояния страны и ее жителей, производят необходимые людям товары.

Однако активная промышленность имеет и другую сторону медали – отрицательно влияет на природу и человека. Во время производства в атмосферу попадают загрязнения, которыми мы дышим, часть вредных веществ попадает в водоемы и в почву, затем в рыбу и растения.

Наверное, было бы сложно полностью отказаться от того, к чему мы привыкли, что облегчает нашу жизнь, но каждый из нас может хотя бы минимально уменьшить потребление. Старые вещи можно обновить, сломанные – починить, а неиспользуемые – подарить или продать тому, кому они нужны.

Сортируя отходы мы снижаем уровень загрязнения

Иногда кажется, что оставленный на природе пластиковый пакет или выброшенная в контейнер с общими отходами стеклянная банка не особенно скажется на загрязнении природы, но если так мыслят миллионы людей, эта проблема приобретает глобальный масштаб.

Большая часть отходов разлагается в течение нескольких десятков лет, а пластик - в течение 200–500 лет. Когда мы сортируем отходы, многое вторсырье идет на переработку, из него производят новые вещи, не расходуя природные ресурсы.

Это не только практичное, но и устойчивое решение – уменьшается количество мусора на свалках.

Продукты, которые мы используем, влияют не только на наше здоровье, но и на природу

Эффективный способ снижения загрязнения - это тщательный выбор продуктов. Если товары качественные, экологические, они полезнее не только для нашего организма, но и были произведены без вредные для людей и природы веществ.

Это касается и чистящих средств. Бытовая химия без агрессивных добавок, таких как хлор, парабены, фосфаты, гликолевые эфиры, фталаты, изотиазолиноны, во время применения не вредит здоровью человека, а, попадая в канализацию, - природе.

Также в сфере политики устойчивости не менее важны и бытовые приборы, которые мы используем каждый день. Качественные, экономящие энергию приборы не только дольше служат, но и помогают экономить природные ресурсы, меньше загрязняют природу.

Чтобы участвовать в снижении уровня загрязнения и заботиться о своем здоровье, не надо в корне менять образ жизни, достаточно понять принцип устойчивости и немного подкорректировать свои привычки.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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