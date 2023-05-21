Последствия войны в Украине: распространение опасных веществ может стать причиной рака, сбоев в репродуктивной системе

"Длящаяся больше года война в Украине – не только огромная трагедия для людей, но и значительный ущерб, наносимый природе", – утверждает представитель Факультета химических технологий Каунасского технического университета Виолета Каунялене. Во время военных действий не только бомбят города, но и загрязняют воздух, почву, водоемы, все это приводит к экологической катастрофе.

Опасность взрывов

По словам Каунялене, перед тем как начать говорить о загрязнениях, которые выделяются на поле боя, важно упомянуть, что любой военный конфликт загрязняет природу еще до своего начала.

"Производство военной техники и снарядов, их транспортировку и вся логистика выделяет газ, вызывающий парниковый эффект, увеличивает уровень загрязнения и ускоряет процесс глобального потепления", – сказала специалист.

Когда начинается война, загрязнения попадают в окружающую среду в основном во время взрывов.

"Во взрывчатке содержатся разные органические азотистые соединения, во взрывателях - свинец, другие тяжелые металлы, которые являются канцерогенными веществами. Некоторые вещества гемотоксичны – они разрушают эритроциты, останавливают свертываемость крови, отрицательно воздействуют на внутренние органы", – сказала Каунялене.

"Надо понимать, что все, что попадает на землю, неизбежно проникает в воду. Удалось выяснить, что эти соединения наносят вред не только растениям и животным на суше и в воде, но и физиологии людей, могут вызвать онкозаболевания, эндокринные болезни, сбои в системе репродукции", – заметила она.

Пожары

Вызванные взрывами пожары, по словам Каунялене, тоже вызывают загрязнения. Кроме того, во время горения в воздух попадает углекислый газ, вызывающий парниковый эффект.

"Во время неконтролируемого пожара в окружающую среду выделяется большое количество продуктов неполного сгорания - диоксинов, полициклические ароматические углеводороды, полихлорированные дифенилы, те же тяжелые металлы, которые могут вызвать рак", – рассказала специалист.

"При уничтожении военной техники в окружающую среду неизбежно попадают и нефтепродукты: горючее, масла и др. Во время боев военная техника тонет и в водоемах. В современной технике много электроники, компоненты которой попадают в окружающую среду, оттуда в почву и загрязняют воду", – прибавила она.

Можно ли чувствовать себя в безопасности

700 км – столько разделяет Литву и Украину. На вопрос, насколько мы защищены от загрязнений, которые появляются во время боев, Каунялене сказала, что расстояние для таких загрязнений не имеет особенного значения.

"В Литве иногда фиксируют даже пыль из Сахары, которая находится в 3000 км. Поэтому мы не можем чувствовать себя в безопасности и надеяться, что загрязнения до нас не дойдут. Я еще не видела данных исследований влияния войны в Украине на качество нашего воздуха и окружения, однако загрязнения на самом деле преодолевают большие расстояния", – сказала специалист.

Несомненно, больше всего опасности представляют шесть АЭС, находящихся на территории Украины. В случае аварии на них Европу ждет катастрофа.

"Мы все прекрасно знаем, какой большой экологический ущерб нанесла авария на Чернобыльской АЭС. Но, к примеру, Запорожская АЭС еще больше, чем Чернобыльская, поэтому в случае несчастья последствия будут катастрофическими, их даже сложно представить", – заметила специалист.

Долгосрочные последствия войны

Трудно прогнозировать, когда завершится война в Украине, но ее последствия для природы будут давать о себе знать очень долго.

"Последствия войны очевидны уже сейчас – загрязнены большие сельскохозяйственные территории, водоемы, населенные пункты. Некоторые органические вещества, к примеру, нефтепродукты, под воздействием микробиологических процессов через какое-то время очистятся сами, но тяжелые металлы останутся в земле. Не надо забывать и о том, что массово уничтожается инфраструктура в Украине, целые города превращаются в свалки. Жить в таких местах опасно, поэтому все отходы надо собрать и переработать", – заметила Каунялене.

По ее словам, не надо забывать и о биологическом разнообразии.

"Крупные животные покидают территории военных действий, непонятно, когда они вернутся, и когда восстановится биоразнообразие", – сказала специалист.

Пока военные действия продолжаются, трудно подсчитать нанесенный ущерб и говорить о средствах обуздания загрязнений, по словам Каунялене, ясно одно – Украине потребуется помощь в устранении последствий загрязнения.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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