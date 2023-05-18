Гарри и Меган чуть не разбились, когда их преследовали папарацци

Официальный представитель принца Гарри и его супруги Меган сообщил, что супружеская чета чуть не разбилась, когда их машину преследовали фотографы-папарацци.

Как заявил представитель, инцидент произошел в Нью-Йорке, после того как супруги посещали вечер благотворительной организации Ms Foundation Women of Vision, где Меган вручали награду за ее работу.

В социальных сетях появились фотографии Гарри, Меган и ее матери Дории Рэгланд, которые едут в такси.

"Вчера вечером герцог и герцогиня Сассекские [титулы Меган и Гарри — ред.] чуть не разбились во время автомобильной погони с участием группы очень агрессивных папарацци, — цитирует Reuters заявление. — Упорная погоня, которая продолжалась больше двух часов, привела к множеству ситуаций, когда едва не произошли столкновения с другими водителями, пешеходами и двумя офицерами нью-йоркской полиции".

Полиция Нью-Йорка пока не комментировала заявления Гарри и Меган.

Сообщается, что участие супругов в вечере благотворительной организации было их первым совместным появлением на публике после коронации короля Карла III, на которую Гарри ездил один.

"Распространение этих фотографий — с учетом того, каким образом они были получены — приводит к поощрению практики, которая представляет опасность для всех причастных сторон и является вторжением в личную жизнь", — сказано в заявлении.

Принцесса Диана, мать Гарри и наследника британского престола принца Уильяма, разбилась в Париже в августе 1997 года. Она погибла в результате автокатастрофы, которая произошла в момент, когда ее машину преследовала группа фотографов-папарацци.

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