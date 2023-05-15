Жизненный опыт подсказал гениальную идею – женщины смогут обновить шкаф дешевле и экологичнее

"Делиться вещами не только приятно, но и целесообразно", – сказала основательница платформы обмена вещами Giver Tag Каролина Баришаускене. И на самом деле – набирающий популярность "обмен гардеробом" - один из лучших способов борьбы с неконтролируемым потреблением, которую нам навязывает быстрая мода.

10% всего газа, вызывающего эффект глобального потепления, выделяет промышленность, производящая одежду и обувь. Мало того, текстильная промышленность в ответе за то, что в водоемы попадает большое количество микропластика. Не надо забывать и о том, что в процессе производства одежды используют разные химические вещества, которые также попадают в окружающую среду и загрязняют ее.

Добиваться хороших результатов в этой сфере мешает и медленное расширение сети контейнеров. Появляется все больше контейнеров для текстиля, но собирают небольшое его количество – по данным Министерства охраны окружающей среды, отдельно собирают всего 13% всей продаваемой в Литве продукции. По данным Агентства охраны окружающей среды, в 2020 г. в общие контейнеры жители выбросили 57 000 тонн текстильных отходов, из них 65% попало на свалки или было сожжено.

Проблему обостряет и нехватка ответственности производителей. Производители быстрой моды для целевой группы - широких масс, изготавливают товары из сырья низкого качества, используют дешевую рабочую силу. Их цель - произвести в короткое время как можно больше модной, но некачественной одежды.

Но у нас есть чему порадоваться – по инициативе неравнодушных людей в Литве популярность набирают платформы обмена вещами или платформы, на которых можно просто отдать ненужные вещи. На таких платформах жители обмениваются ненужными вещами хорошего качества, передают их другим, давая шанс продлить жизнь вещей.

Идея родилась из жизненного опыта

Баришаускене рассказала, что идея создания такой интернет-платформы у нее возникла еще во время карантина, когда многие физические магазины были закрыты.

"Еще до пандемии в организовывала в Каунасе обмены одеждой, на таких мероприятиях мы проводили занятия для участников. Сами женщины нередко говорили, что им жалко выбрасывать хорошую одежду, а кому отдать, они не знают, продавать им эту одежду некогда, поэтому им очень нужно место, куда можно принести одежду, обменяться ею и хорошо провести время. Однако с началом карантина, естественно, мы не могли организовывать обмены в живую, надо было искать альтернативу. Тут и возникла идея – перенести обмен в интернет", – сказала женщина.

Идею развивали три года, а несколько месяцев назад она стала реальностью – в интернете уже есть платформа, объединяющая ответственных женщин, цель которых – устойчивый гардероб.

"Это бесплатная платформа, на которой женщины могут обмениваться одеждой, дарить ее, отдавать. Меня часто спрашивают, почему эта платформа предназначена только для женщин. Приношу извинения мужчинам, но вместе с тем хочу и похвалить их. Мужчины обычно донашивают одежду "до конца" – это могут подтвердить и сборщики текстильных изделий.

А вот большая часть женщин, в числе которых, не буду кривить душой, и я, сталкиваются с одной и той же проблемой – одежды много, а надеть нечего. Поэтому, я думаю, хорошее решение не выбрасывать, а отдавать одежду, которую еще смогут носить другие", – заметила Баришаускене.

Сам принцип действия платформы, по словам Баришаускене, предельно прост – надо зарегистрироваться, при загрузке информации выбрать, что вы хотите делать - обменять или отдать вещи – и ждать предложений, а когда они поступят – связаться и решить, как будет произведен процесс.

"Например, если женщина решает не отдать, а обменять платье, то необязательно за него она хочет другое платье. Можно менять его на самую разную одежду – ботинки поменять на джинсы, юбку – на свитер и т.д. Вместо одежды можно предложить обмен на чашку кофе и подарочный купон, ограничений нет. Основное плавило, все, что есть на платформе - один большой шкаф. То же самое правило действует и при обмене в живую", – сказала основательница платформы.

Каждый в ответе за свои действия

На вопрос, насколько популярен в Литве обмен вещами, Баришаускене ответила, что заметила - общество становится сознательнее, но прибавила, что тут есть в чем подтянуться.

"Обмен одеждой и другими вещами - я думаю, один из первых шагов к устойчивому образу жизни. Позже приходит и сортировка, умеренные покупки, и многое другое, что делает нас сознательнее. Как в интернете, так и в своем кругу я вижу, что в Литве люди обмениваются вещами, отдают их. Тенденции улучшаются, это радует, но по тому, сколько текстиля собирают, видно, что нам не хватает понимания того, что эти отходы тоже приводят к загрязнению окружающей среды", – сказала женщина.

Поэтому образование, инициативы государства и самих жителей, по ее словам, - большое подспорье в борьбе с чрезмерным потреблением, спонтанными покупками, безответственном избавлении от текстиля.

"Ужесточаются требования ЕС, например, с 2025 г. текстиль должны собирать отдельно и разные местные инициативы, например, как в Алитусском центре сбора отходов - открытие центра повторного использования вещей, где текстиль (и не только) чистят, чинят и возвращают к новой жизни, должны приветствоваться. Но инициативу должны проявлять и сами жители.

Моя цель - призыв к объединению единомышленников, чтобы можно было действовать вместе, учиться присматривать за своими вещами, сохранять их как можно дольше в гардеробе, наконец – пользоваться модой обмена. Мы должны понять, что подержанная вещь хорошего качества - не хуже новой", – заметила Баришаускене.

Начать никогда не поздно

Если у вас в шкафу много одежды, а при этом "нечего надеть", Баришаускене призывает не идти на поводу у эмоций и не принимать необдуманные решения.

"Если вы не надеваете ту или иную вещь, не спешите выбрасывать ее. Не надо бежать и в магазин за новой одеждой или заказывать ее по интернету. Лучше проведите "ревизию". Разложите одежду в разные стопки в зависимости от того, как часто вы ее надеваете. Отдельно отложите большую или маленькую одежду, и ту, которая перестала вам нравиться. Если набралась куча одежды, которую вы ни разу не надевали за последний год, знайте, эта одежда вам не нужна. Сфотографируйте ее и разместите на платформе", – советует женщина.

Когда вы делитесь или меняетесь одеждой, вы не расходуете природные и человеческие ресурсы, не загрязняете природу, уменьшаете количество выбрасываемого текстиля и приобретаете что-то красивое. Если вы все же решили купить что-то в магазине, то ответьте себе на несколько простых вопросов, которые помогут не делать импульсивных покупок.

"Одежду за 10 евро вы покупаете только потому, что она стоит 10 евро? А если бы она стоила в 10 раз дороже, вы купили бы ее? Если вы ответили "нет", значит, скорее всего, вам эта одежда не нужна. Покупать что-то только потому, что это стоит дешево - самая большая проблема, вызванная быстрой модой. Поэтому лучше подумайте, всегда ли приобретенная вами вещь будет ценной, полезной и подходящей. Только изменив свои взгляды, мы можем добиться положительного результата в борьбе с потреблением", – не сомневается Баришаускене.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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