Когда покупки перерастают в зависимость: потребителя от коллекционера отличает один существенный признак

Потребление - это нормальный и неизбежный процесс в современном обществе. Мы покупаем еду, одежду, бытовую технику, поездки, услуги и многое другое, что не только удовлетворяет наши базовые потребности, но и делает нас счастливее, дает чувство удовлетворенности. Когда потребление становится зависимостью, какие первые признаки предупреждают нас о том, что мы потребляем слишком много и как выбраться из капкана чрезмерного потребления? На эти вопросы отвечает гештальт-терапевт, библиотерапевт и писатель Дайва Жукаускене.

Причины потребительства

По словам Жукаускене, в основе современного общества лежат отношения производителя и потребителя, если появляется избыток предложения, люди сворачивают на путь потребления – потребляют больше чем надо и хотят.

"Потребительство появляется тогда, когда мы теряем чувство меры, покупаем и используем всего намного больше, чем нужно для удовлетворения наших базовых потребностей. Но не всегда легко ощутить чувство меры. Мы начинаем тратиться напрасно тогда, когда приходится выбрасывать недоеденную или неиспользованную еду/продукты, когда из одежды быстрее вырастаем, чем изнашиваем ее, когда вещей у нас больше, чем мы используем. Иными словами, потребительство "рождается", когда мы покупаем вещи или услуги не по одной, а про запас, потому что "цена хорошая", "акция", потому что видели в рекламе", – сказала Жукаускене.

Можно ли потребительство считать зависимостью? По словам собеседницы, это зависит от причины появления такой плохой привычки.

"Это становится зависимостью тогда, когда тяжелое эмоциональное состояние мы начинаем "лечить", покупая вещи. Тяжелые эмоциональные состояния - это необязательно грусть или стресс. Человек с трудом справляется и с положительными эмоциями, поэтому, если долго не может находиться в состоянии радости, счастья, любви, пытается сохранить это чувство с помощью покупок.

Все привычки, которые выходят за грань здравого смысла и становятся фантастическими, неуправляемыми, нерациональными, могут стать зависимостью, болезнью, а не зависимостью как эмоция, настроение. Мы не можем называть коллекционеров зависимыми, ведь они знают, зачем коллекционируют и покупают определенные вещи, но все без исключения люди могут стать зависимыми от чего-то, когда начинают покупками "забивать" чувства", – сказала Жукаускене.

По ее словам, сложно выявить людей, покупающих больше, чем им нужно, поскольку потребительство может проявляться у людей с разными доходами и в разных возрастных группах.

"Понятно, что если у тебя нет денег, то серьезным потребителем ты не станешь, но даже небольшие суммы люди могут тратить нерационально, чтобы почувствовать удовольствие. Это может проявляться у людей разных возрастных групп, только причины бывают разными. Дети и молодежь потребляют, потому что у них мало всего есть и нет опыта, люди старшего возраста, потому "что могут себе это позволить", зрелого - потому, что хотят иметь запасы "на черный день" или руководствуясь выражением - "после меня хоть потоп", – сказала психотерапевт.

"Люди копят, потому что не чувствуют себя в безопасности, не умеют устоять перед соблазнами. Люди делают покупки, когда грустят, когда им больно, когда испытывают страх или беспокойство. Иными словами, "покупаем" скоротечную эмоцию и временно забываемся. Покупаем "игрушку" и направляем свое внимание на нее, чтобы забыть о проблемах", – сказала Жукаускене.

Счастья не купишь

Что может случиться, если не управлять своими привычками в сфере потребления? По словам собеседницы, у каждого человека своя судьба, поэтому несознательное потребление может привести к серьезным несчастьям, а может просто стать плохой привычкой.

"Решающий фактор - это способность или неспособность почувствовать меру. Бывает, что люди останавливаются, почувствовав скуку, или же начав заботиться о себе и поняв, что это счастья не приносит", – сказала Жукаускене.

По ее словам, счастливые люди на самом деле потребляют меньше, ведь тогда они ни в чем не чувствуют недостатка. Несчастные всегда потребляют больше, чтобы компенсировать свое недовольство.

"Низкая самооценка приводит к тому, что люди хотят себя возвысить путем приобретения ценных вещей или аксессуаров, символизирующих роскошь. Низкая самооценка также повышается путем чрезмерного потребления, люди бессознательно потребляют или демонстрируют свои привычки другим, как знак, что "я могу", что "мои покупки показывают, кто я", – сказала психотерапевт.

Освободиться от чрезмерного потребления, по ее словам, поможет расстановка приоритетов, но бывает и так, что нужна помощь специалистов.

"Все человек может сделать сам, но будет быстрее и эффективнее, если посоветоваться со специалистом. Беседа с другим всегда лучше попытки взглянуть на себя со стороны. Друзья и знакомые редко бывают объективными, часто представляют искаженную версию, поэтому проконсультироваться хотя бы раз - не помешает", – сказала Жукаускене.

Понимание неправильного поведения

Потребительство тесно связано и с воздействием на окружение. Насколько мы как общество понимаем последствия своего влияния, по словам Жукаускене, зависит, от уровня нашей сознательности, которого, к сожалению, многим не хватает.

"Мы еще многое делаем "своей головой", не поинтересовавшись, что предлагают специалисты. Например, наш мусор прекрасно говорит о нашем отношении к природе, окружению. Шкафы, полки в наших домах, кладовки и гаражи, тоже рассказывают о нашем поведении и взглядах. Бизнес тратит много денег, чтобы заставить нас потреблять, а кто заботиться о том, чтобы мы руководствовались здравым смыслом? Пока мы слышим, что и в обществе чаще призывают покупать, потреблять, развлекаться, а не задуматься, остановиться, сортировать, жить устойчиво", – заметила психотерапевт.

Сознательность, по ее словам, нужно воспитывать в разных жизненных ситуациях.

"Это состояние учит нас останавливаться, не вести себя импульсивно, не прятаться за покупками, не бежать от чувств. Когда мы понимаем, что наши действия наносят вред природе, когда начинаем любить себя, естественно не чувствуем необходимости в вещах, еде и других искусственных удовольствиях. Мы начинаем ценить себя, находящегося рядом человека, любоваться и наслаждаться природой. Счастье надо создавать через опыт, а не покупки, любить сердцем, а не кошельком", – сказала Жукаускене.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!