Время наведения чистоты: все ли чистящие средства можно заменить устойчивыми, но не менее эффективными?

На прилавках магазинов полно различных средств бытовой химии, производители которых обещают потрясающий результат, сказочные ароматы. Большая часть этих товаров выполняет свою функцию, но среди них немногие средства не вредят природе и здоровью людей.

Произвести эффективные средства, которые не вредят здоровью людей и природе, несложно, но неприбыльно. Чтобы продукты отвечали всем требованиям экологических товаров, чистым должен быть не только товар, но и упаковка.

Кроме того, больше требований предъявляют и к самому процессу производства. По этой причине производители, заинтересованные только в прибыли, вместо безопасных и качественных ингредиентов используют более дешевые, отвечающие минимальным требованиям.

Какой вред природе и нашему здоровью наносит агрессивная бытовая химия

В составе экологических средств обычно нет красителей, парабенов, фосфатов, гликолевых эфиров, фталатов, изотиазолинов и других добавок, которые отрицательно сказываются на здоровье людей и вызывают аллергию. В чистой бытовой химии чаще всего не используются и запахи, которыми в дешевых средствах маскируют хлор. Несмотря на то, что это вещество включено в список опасных средств, оно есть в большей части чистящих средств.

Хлор помогает устранить загрязнения, но наносит вред здоровью людей. Продукты с хлором особенно опасны для аллергиков. Такая химия даже без непосредственного контакта может вызвать раздражение дыхательных путей, слизистой глаз, а при попадании на кожу – вызвать сильную аллергическую реакцию. Во время чистки испарения хлора загрязняют воздух, а в закрытых помещениях являются токсичными.

Бытовая химия, содержащая хлор, вредит и окружающей среде. Во время использования она испаряется, распространяется в воздухе, а некоторые средства (например, для очистки стоков) попадают в почву, водоемы или в грунтовые воды, загрязняя всю экосистему.

Ущерб природе наносят не только сами чистящие средства, но и их упаковки, если попадают в общие контейнеры с мусором.

"Если люди заботятся об устойчивости, совсем необязательно отказываться от чистящих средств, их можно заменить другими средствами, без пластика, выбирать те чистящие средства, которые продают в перерабатываемой таре", – сказала координатор магазина экотоваров Urban Earth Lovers Рита Буянаускене.

Экологические чистящие средства – безопасный и эффективный выбор

Немалая часть людей убеждены, что экологические средства менее эффективны, чем содержащие агрессивные вещества. Но это миф.

"В составе экопродукции используют другие, более дорогие, но неопасные для природы и людей вещества, а по эффективности они не уступают агрессивной бытовой химии. Это могут быть необязательно чистящие средства, но и инновационные продукты, например, салфетки с наносеребром, которые убирают всю грязь с поверхностей без какой-либо дополнительной химии, компостируемые губки или твердые моющие средства", – заметила Буянаускене.

Не надо забывать и народные рецепты

Полностью отказаться от химии в быту вряд ли удастся, но большую часть чистящих средств можно заменить народными средствами. Это смеси соды, уксуса, соли, лимонной кислоты.

Обычная пищевая сода отлично устраняет запахи, жир, а в сочетании с уксусом прочищает забившиеся мойки и сток в ванной.

Уксус - отличный помощник, когда вам надо очистить липкие поверхности, удалить накипь или плесень.

Лимонная кислота или сок не заменимы не только на кухне, но и в быту – она удаляет накипь, застарелые жиры, устраняет неприятные запахи.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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