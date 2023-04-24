Владельцам животных стоит задуматься: если изменить некоторые привычки, удастся сэкономить и принести пользу природе

Согласно подсчетам, в мире есть больше 800 млн. домашних кошек и собак,а влияние этих животных на окружающую среду приравнивается количеству загрязнений, выбрасываемых в атмосферу 13,5 млн. автомобилей. Сами животные этот вред снизить не смогут, а вот их хозяева могут изменить свои привычки и принимать более устойчивые решения.

Предложение экотоваров в этой сфере пока не радует

Если вы считаете, что устойчиво растите своих питомцев, то пересмотрите, какие вещи вы используете: упаковки кормов, разные игрушки, которые не поддаются переработке – их производство расточает энергоресурсы и порой загрязняет окружающую среду. Особенно задуматься стоит владельцам собак, ведь большая часть пакетов для экскрементов - не экологические.

Глава магазина зоотоваров Вилма Мисюнене заметила, что, выбирая товары, покупатели редко смотрят на этикетки и задумываются об устойчивости.

"Например, пластиковые пакеты для экскрементов – в магазинах есть и такие, которые произведены из вторсырья. Но экотовары обычно стоят дороже, а для многих покупателей цена бывает решающим фактором", – сказала Мисюнене.

Она заметила, что экотовары для животных составляют лишь небольшую часть ассортимента, это отчасти приводит к тому, что покупатели выбирают не самые устойчивые товары.

"Если из 10 игрушек лишь одна произведена из экоматериалов, то, вероятно, покупатель выберет что-то из оставшихся 9, несмотря на то, что они не экологические. Поэтому важно как можно больше говорить об этом, просвещать общество, побуждать к переменам. Не надо забывать, что условия всегда диктуют покупатели – что мы покупаем, то и доминирует на рынке", – сказала Мисюнене.

На самом ли деле нужно много?

Волонтер приюта для животных жительница Каунаса Лайма Дапкуте сказала, что в зоомагазины ходит только за сухим кормом для собак. У ее питомцев (обоих она взяла в приюте) есть немало вещей, но ни одну из них Дапкуте не покупала.

"Я стараюсь ответственно подходить к потреблению, не покупать то, в чем нет необходимости, – сказала собеседница, заметив, что ее отношение к потреблению изменилось после посещения приюта. – Животные в приюте во многом нуждаются, но ведь каждому новую вещь не купишь. Мы сами сколачиваем будки, шьем коврики и игрушки. Очень радует, что люди активнее помогают, привозят вещи, которые не нужны их питомцам".

Дапкуте заметила, что большую часть игрушек для животных до сих пор производят из компонентов, которые невозможно переработать. Это значит, что после того, как они приходят в негодность, они идут в общие контейнеры. Неэкологичен и процесс производства таких игрушек.

"Более устойчивые решения мы можем выбирать почти на каждом шагу. Например, вместо нейлоновых ошейников и поводков можно использовать плетеные из хлопка, вместо шампуней с парабенами и сульфатами, загрязняющими воду, можно использовать экологические", – сказала Дапкуте. Ее советы:

1. Выбирайте корма в упаковках, которые можно переработать. Если у вас небольшая собака, подумайте о покупке корма на развес. В интернете поищите рецепты вкусных добавок для питомцев – это поможет уменьшить количество используемых упаковок и не использовать вредное пальмовое масло.

2. Когда вы покупаете игрушки, обратите внимание на то, из каких материалов они сделаны. Не покупайте игрушки из пластика - он вреден и для природы и для ваших питомцев. Сделайте игрушки из подручных материалов. Игрушкой может стать даже обычная картонная коробка, если вырезать в ней окошки и двери, а внутрь положить мячик. Веревка плотного плетения будет радовать собаку дольше, чем пластиковая игрушка.

3. Ищите экологические альтернативы во всем - от пакетов для эксктрементов до шампуней. Некоторые вещи вы можете сделать сами. Например, клещей можно отпугивать эфирными масками кедра, цимбопогона, перечной мяты, розмарина, лаванды или тимьяна - их надо наносить на ошейник питомца. Для того, чтобы избавиться от неприятного запаха дома, подойдут не химические средства, а пищевая сода, уксус, соль и лимон.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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