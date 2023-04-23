Принцу Луи исполнилось пять лет

Британская королевская семья опубликовала новые фотографии принца Луи - младшего сына принца Уэльского Уильяма и четвертого в очереди на престол после отца, старшего брата принца Джорджа и сестры Шарлотты. Снимки обнародованы по случаю дня рождения Луи, которому в воскресенье исполнилось пять лет.

На одной из фотографий улыбающийся Луи изображен в тачке, которую везет его мать - герцогиня Уэльская Кейт.

На этот раз снимки были сделаны профессиональным фотографом Милли Пилкинтон, а не самой Кейт, которая ранее сама делала официальные фотографии, посвященные дням рождения ее детей.

На этой неделе Кейт также обнародовала свою фотографию, на которой изображена покойная Елизавета II в окружении некоторых своих внуков и правнуков. Фото опубликовали по случаю дня рождения королевы, когда ей могло бы исполниться 97 лет.

Принц Луи ходит в частную школу около города Аскот в графстве Беркшир вместе со своим девятилетним старшим братом принцем Джорджем и семилетней сестрой принцессой Шарлоттой.

Ожидается, что Луи вместе с другими членами королевской семьи будет участвовать в коронации Карла III, которая состоится в Вестминстерском аббатстве 6 мая. По данным британской прессы, он может быть одним из участников коронационной процессии.

Луи родился в День Святого Георгия 23 апреля 2018 года. В возрасте 11 недель его крестили, дав ему имя Луи Артур Чарльз.

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