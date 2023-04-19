Специалист о качестве воздуха в Литве: если мы не утопаем в дыму, не значит, что дышим чистым воздухом

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уровень загрязнения воздуха в Евросоюзе (EС) - одна из самых больших опасностей для окружающей среды и здоровья людей. Ежегодно из-за загрязненного воздуха преждевременно умирает 400 000 жителей, а на лечение болезней, вызванных загрязненным воздухом, тратят сотни миллиардов евро. И хотя в Литве жители не могут жаловаться на загрязненный воздух, все же страна отстает от норм ВОЗ.

Самый большой враг здоровья

По словам представителя Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Ирены Тарашкявичене, если оценивать качество воздуха, то тут основной критерий - критические показатели, установленные ВОЗ.

"Производство энергии, промышленность, транспорт – во время этих процессов в атмосферу попадает масса загрязнений, которые растворяются в воздухе. Если их концентрация в воздухе не превышает максимальный показатель, говорят, что воздух безопасен для здоровья. Однако регламент неоднозначный. У нас есть европейский регламент, по которому за загрязнениями следит Европа, и длинный список загрязнений, которые регламентируют национальные критерии", – сказала Тарашкявичене.

Она назвала три основных и самых опасных загрязнителя: твердые частицы, диоксид азота, диоксид серы.

"Надо понимать, что, например, твердые частицы - это не только пыль или песок. Это могут быть микрокапли, содержащиеся в аэрозолях и разные химические вещества: кислоты, сульфаты, нитраты, органические соединения, металлы, части почвы. Соединения азота - продукт всех процессов горения, но чаще всего в атмосферу они попадают с выхлопными газами автомобилей и при сжигании топлива в отопительном оборудовании. Диоксид серы в окружение попадает при сжигании топлива, в составе которого есть сера. Основные источники загрязнения диоксидом серы - энергетические объекты, промышленность, особенно переработка нефти", – сказала Тарашкявичене.

Она подчеркнула, что качество воздуха - фактор окружения, который больше всего влияет на наше здоровье. Продолжительное воздействие воздуха, загрязненного вышеупомянутыми соединениями, по ее словам, может вызвать разные проблемы со здоровьем, включая проблемы с дыханием и сердечные болезни.

"Чем твердые частицы мельче, тем глубже они попадают в организм человека, тем больше вреда наносят здоровью. Самые мелкие частички могут накапливаться в легких и вызвать серьезные проблемы не только с дыхательными органами, но и с сердцем и сосудами.

Повышенная концентрация диоксида азота в воздухе раздражает легкие, снижает устойчивость организма к болезням дыхательных путей, а при повышенной концентрации диоксида серы появляется рефлексивный кашель, спазмы в бронхах, осложняется дыхание, учащается сердечный ритм, появляется раздражение слизистой глаз", – заметила Тарашкявичене.

По ее словам, не надо забывать и о канцерогенах, которые могут воздействовать на нас в течение многих лет и привести к развитию онкологических заболеваний.

Есть в чем совершенствоваться

По данным Агентства охраны природы (АОП), в 2022 г. среднегодовая концентрация твердых частиц ТЧ10 в Литве составляла 13–26 мкг/м³ и нигде не превышала годовой максимальной нормы (40 мкг/м³). В прошлом году концентрация диоксида серы, монооксида углерода и бензола также не превышала максимальные показатели. По словам Тарашкявичене, важно подчеркнуть, что качество воздуха явление относительное – если не превышен максимальный показатель, не значит, что воздух очень чистый.

"Конечно, в Литве, по сравнению с другими странами, у нас ситуация не очень плохая, но мы еще не отвечаем стандартам ВОЗ, поэтому сегодня мы не можем сказать, что у нас чистый воздух", – сказала представитель НЦОЗ.

Это показывают и данные АОП – в 2022 г. средняя концентрация твердых частиц ТЧ2,5 и ТЧ10 во многих городах страны была выше рекомендованной ВОЗ (соответственно 5 и 15 мкг/м³). Между тем, ВОЗ рекомендует следующий показатель диоксида азота - 10 мкг/м³, он был превышен в большинстве городов страны.

Поэтому, по словам собеседницы, есть место для совершенствования, а самый важный путь к этому - наш образ жизни, как мы перемещаемся по городу, как отапливаем жилье и т.д.

"Мы не пользуемся общественным транспортом или транспортом без двигателя внутреннего сгорания, а все еще ездим на своих авто. Еще один аспект – отопление жилья. Повышенное загрязнение воздуха особенно чувствуется там, где много частных домов. Как только жители одновременно запускают свои печи и котлы, не нужны и приборы - по запаху чувствуется загрязнение", – сказала Тарашкявичене.

По этой причине, по словам специалиста, нельзя говорить, что воздух загрязнен только в городах, ведь именно в провинции больше частных домов, отапливаемых твердым топливом.

"В таких районах проблема очевидна. Мало того, некоторые жители еще умудряются жечь отходы. Это особенно заметно весной, когда начинают уборку в усадьбах, на дачах – жгут не только зеленые отходы, но и мебель, стройматериалы, разный мусор", – рассказала специалист.

Несмотря на то, что с каждым годом к уровню загрязнения требования ужесточаются, а сейчас обновляют директиву по воздуху, согласно которой с 2030 г. ужесточат требования к качеству воздуха, без сознательности общества, по словам Тарашкявичене, на перемены надеяться не приходится.

"Если бы жители сменили транспорт на более приемлемый, если бы в городе стало меньше загрязняющих природу автомобилей, то качество воздуха улучшилось бы. То же самое касается отопления домов. Сейчас достаточно много инноваций: это и солнечные электростанции, и теплонасосы и т.д.

Не надо забывать и о промышленности, которая также должна инвестировать в оборудование для улучшения качества воздуха. Конечно, за одну ночь серьезных перемен добиться не удастся, но небольшими шажками мы можем идти в более чистому окружению и здоровому обществу", – сказала Тарашкявичене.

Информация подготовлена при сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды, Агентством по управлениями проектами и финансируется на средства Европейского фонда регионального развития.

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