Кошка Карла Лагерфельда получила приглашение на Met Gala

Кошку Карла Лагерфельда по кличке Шупетт пригласили на бал Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке (Met Gala). В этому году мероприятие будет посвящено наследию дизайнера, пишет New York Post.

Бал пройдет 1 мая. Информацию о приглашении уже подтвердил агент кошки Лукас Берулье. Что Шупетт будет делать на Met Gala, не сообщается. Вероятно, она станет главной звездой красной дорожки.

В этом году кошке исполнится 12 лет. Ее первым хозяином был манекенщик Батист Джабикони. Однажды он попросил Лагерфельда присмотреть за питомцем, но обратно его так и не получил. Дизайнер настолько полюбил Шупетт, что оставил ее себе.

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