Правда ли, что в состав Кока-Колы входит экстракт из насекомых?

Пользователи социальных сетей обсуждают видеосюжет, в котором говорится о том, что в состав Кока-Колы входит экстракт из кошенили (нескольких видов насекомых). На самом же деле никакого экстракта из насекомых при производстве Кока-Колы не используется. Наш вердикт – мистификация.

Teiginiai

1) В состав Кока-Колы входит экстракт из кошенили (нескольких видов насекомых – ред.);

2) Сахара в 0,5 литра Кока-Колы так много, что это во много раз превышает дневную норму человека;

3) Искусственные подсластители, которые входят в состав напитка, настолько опасны, что могут вызвать привыкание, разрушить ваш организм и вызвать рак;

Verdiktas

Кошениль или кошенильный червец не входит в состав Кока-Колы. Умеренное употребление напитка сохранит ваше здоровье в целости и сохранности. Наш вердикт – мистификация.

Melo detektoriaus komentaras

Миф о том, что в составе Кока-Колы в качестве красителя используется экстракт из кошенили, уходит в 2006 год, когда в Турции адвокат, руководитель Фонда Святого Николая Муаммер Карабулут потребовал раскрыть формулу производимого прохладительного напитка и подал на компанию в суд. В 2007 году Карабулут сообщил, что удалось добиться того, что Кока-Кола раскрыла свой состав, в который, как оказалось, входит экстракт из кошенили, однако отказался сообщить благодаря каким научным исследования ему удалось это установить. Стамбульский адвокат компании Coca-Cola Биннур Кортун опровергла информацию о раскрытии тайны формулы популярного прохладительного напитка.

Мистификация Foto: Ekrano nuotr.

Среди мифов, которые приписывают компании, есть и такие: для производства напитка Кока-Кола используется алкоголь, свиное мясо и кошениль. Ни один из таких мифов подтвердить не удалось. С составом Кока-Колы можно ознакомиться здесь. Вкратце: стакан (250 мл) Coca‑Cola Classic содержит 26.5 гр. сахара, дневная норма сахара для взрослого человека – 30 гр. сахара. Как с критикой напитка, так и с исследованиями, доказывающими безопасность Кока-Колы, можно ознакомиться здесь. Также хотелось бы напомнить, что перед тем, как получить добро на использование в газированных напитках и продуктах питания, искусственные подсластители проходят проверку на безопасность Управлением по санитарному надзору и качеством пищевых продуктов и медикаментов и Европейским агентством по безопасности продуктов питания. Данных о том, что язва желудка или гастрит связаны с употреблением колы, тоже нет. В стакане (250 мл) напитка содержится 24 мг кофеина, что, между прочим, намного меньше количества кофеина в 250 мл чашке кофе. Для сравнения, в 220 – 250 мл чашке зеленого или черного чая – 30-50 миллиграммов, в чашке кофе – около 80-100 миллиграммов. Содержание кофеина в энергетических напитках может составлять 40-250 мг на 220 – 250.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!