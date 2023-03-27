Как развивался скандал вокруг предполагаемого разговора Иосифа Пригожина с Фархадом Ахмедовым о Путине и войне

В интернет попала запись разговора, как предполагается, российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина с бывшим членом Совета Федерации и миллиардером Фархадом Ахмедовым. На аудиозаписи собеседники в резких выражениях критикуют российское руководство за развязанную войну против Украины, приведшую к изоляции России от остального мира. Вскоре после этого реальный Иосиф Пригожин, неоднократно публично заявлявший о поддержке президента Путина, сначала назвал опубликованную аудиозапись "фейк news", а затем - "симбиозом сказанных фраз и тех, что были сгенерированы" нейросетью.

35-минутная аудиозапись с разговором двух мужчин была опубликована на YouTube еще 7 марта, но популярной стала только в прошедшие выходные - после того, как на нее обратил внимание украинский "Пятый канал".

В описании на украинском языке утверждается, что собеседники - это Пригожин и Ахмедов. Известны случаи, когда перехваченные телефонные разговоры россиян публиковала Служба безопасности Украины, но этот случай украинские спецслужбы пока не комментировали. Пригожин произошедшее прокомментировал уже несколько раз, а Ахмедов молчит.

В России после начала полномасштабной войны против Украины была фактически криминализована любая критика "специальной военной операции". Публичное проявление недовольства действиями властей также может быть чревато преследованиями.

"Страну они просрали"

"Пригожин" на записи делится с собеседником слухом о том, что "Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов" якобы объединились и "обвиняют во всем" министра обороны России Сергея Шойгу, за глаза называя его *** [недотёпой].

"Они самые *** люди. Мое мнение простое: они ведут себя, как короли, как боги, ***. Конченые они твари… Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки, ***", - продолжает голос, предположительно принадлежащий 53-летнему продюсеру Пригожину, наиболее известному в этом качестве по работе со своей женой-певицей Валерией.

Пара на протяжении многих лет демонстрировала в СМИ и соцсетях поддержку российской власти и лично Владимира Путина. Валерия несколько раз становилась доверенным лицом Путина в ходе предвыборных кампаний. На то, что его политическая позиция "всем известна", Пригожин указывает и после публикации записи.

Собеседник "Пригожина", как понятно из их разговора, находился в тот момент в Баку и тоже оценивал происходящее в России критически: "Ситуацию они просрали. Страну они просрали. Все они просрали. Все-все они просрали".

"Вопрос в том, что будет после них, вот чего. И как будет. Пойдет, ***, с одной стороны кадыровцы, пригожинцы, будут опричники. Будет, ***, махновщина, ***. Будут махать кинжалами, кувалдами, ***", - продолжает собеседник.

Состояние Фархада Ахмедова, которому приписывают второй голос на записи, российский Forbes оценивает в 1,7 млрд долларов. В 2004-2009 годах он был членом Совета Федерации от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа. Был известен среди прочего громким бракоразводным процессом в Лондоне. После вторжения России в Украину попал в санкционные списки Евросоюза, Британии, Канады и Швейцарии.

В ходе дальнейшего обмена репликами "Ахмедов" упоминает о том, что против него введены международные санкции и поэтому он не может даже забронировать себе гостиницу. "Пригожин" же выражает ему в связи с этим сочувствие и рассуждает о возможных вариантах обхода ограничений, упоминая, что сам решил не продавать недвижимость в Великобритании и Швейцарии.

Обсудили мужчины и президента Путина.

"Его загнали в эту ***. Он сам себя в это загнал. Честно говоря… Ну, ***, остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы на ***. Все равно страну отдал, ***, считай. Отдал он ее на ***. И никуда мы не денемся. Нас ***, ***. У нас вариантов нет никаких, ***. То есть даже если он *** и нажмет на кнопку, ***, будущего в этом раскладе у целой нации ни *** нет. Вот и все", - говорит "Пригожин".

"Да ему на все ***. И народ ему ***. Он сатана, ***", - делится чуть позже своей оценкой "Ахмедов".

Оба смотрят на перспективы страны мрачно. "Отняли у страны будущее", - обобщает "Пригожин".

"Не понимаю, как с этим дерьмом жить"

Миллиардер Фархад Ахмедов пока не комментировал публикацию записи. А продюсер Иосиф Пригожин сделал это уже несколько раз.

Сначала он записал видео, в котором рассказал, что в интернете распространяется "фальшивая аудиозапись" с "якобы" его голосом и "разговором с одним влиятельным человеком". "Я хочу сказать, что сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу", - говорит Пригожин. Он добавляет, что качество подделки настолько высокое, что он сам "чуть ли не поверил", что на записи его голос.

После этого он дал интервью "Фонтанке", где отослал к понятию частной жизни, сказал, что не помнит такого разговора, а "нейросети сегодня позволяют делать любые чудеса". Знакомство с Ахмедовым он подтвердил. При этом он признал, что в опубликованном разговоре "какие-то моменты есть реальные". Также Пригожин заявил, что "эта запись представляет собой симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы, они никогда не произносились".

"Я прекрасно понимаю, что происходит на Украине. Что это однозначно спровоцировано США. Я понимаю, что Зеленского используют как инструмент борьбы с Владимиром Владимировичем Путиным и Россией", - обозначил свою публичную позицию Пригожин.

"Я сейчас пребываю в шоке и не понимаю, как с этим дерьмом жить", - сказал он в завершение интервью.

Издание "Важные истории" (объявлено в России "иностранным агентом" и "нежелательной организацией") со ссылкой на источник в российских спецслужбах утверждает, что запись подлинная.

Соратник Алексея Навального Владимир Милов (признан в России "иноагентом") усомнился в этом: по его мнению, "такие вещи" никто не будет обсуждать по телефону или мессенджеру "в этих кругах". Оппозиционер написал, что лично знаком с Ахмедовым, и тот "предельно циничен" и "ничего такого говорить не станет".

Политолог Татьяна Становая считает, что после публикации аудиозаписи у Иосифа Пригожина есть "три опции": "стоять на том, что это фейк (получается все хуже, он уже, что называется "поплыл"); посыпать голову пеплом и искупать вину ультрапатриотизмом (см. опыт Медведева); сбежать". Эксперт не исключает, что Пригожин может воспользоваться третьим вариантом - "после колебаний между первым и вторым".

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