The Weeknd объявлен самым популярным исполнителем в мире

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Канадский певец Абель Тесфайе, более известный как The Weeknd, объявлен самым популярным музыкантом планеты. У артиста, как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, самое большое число слушателей на Spotify — 111,4 млн в месяц. Также он стал первым исполнителем, преодолевшим рубеж в 100 миллионов подписчиков на этой стриминг-платформе.