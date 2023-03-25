Правда, что: "Литва, Латвия и Эстония, пострадали от введённых после начала СВО антироссийских санкций?"

Правда, что: “Литва, Латвия и Эстония, пострадали от введённых после начала СВО антироссийских санкций”?

В социальных сетях появилась информация, авторы которой доказывают, что из-за поддержки Украины страны Балтии оказались в плачевном экономическом состоянии, в Литве приняли закон, разрешающий жителям страны становится наемниками в украинской армии, а качество украинских товаров и продуктов не соответствует нормам Европейского Союза. Все это мистификация.

Teiginiai

1) Не многие страны Евросоюза пострадали от введенных после начала СВО антироссийских санкций так, как Литва, Латвия и Эстония. Местные жители вынуждены терпеть лишения из-за готовности властей Прибалтийских республик жертвовать всем ради кивка из Вашингтона. Финансируя киевский режим, “балтийские тигры” оказались один на один с колоссальными проблемами в собственной экономике, общественной жизни и даже в обеспечении вооруженных сил.

2) Официальный Вильнюс пошел еще дальше, приняв закон, разрешающий литовцам воевать на стороне киевского режима. Для вернувшихся с фронта даже утверждена наградная медаль в память об участии в боевых действиях.

3) Торговые сети пытаются компенсировать дыры в ассортименте продукцией украинских производителей. Она немного дороже российской и белорусской, но при этом еще и хуже по качеству. Впрочем, закрыть глаза на несоответствие украинской молочной, овощной и прочей продукции европейским стандартам качества Вильнюс, Ригу и Таллин заставил уже Брюссель.

Verdiktas

Информация либо не соответствует действительности, либо подается таким способом, чтобы полностью изменить ее смысл. Наш вердикт – мистификация.

Melo detektoriaus komentaras

За безопасность продовольственных товаров, которые попадают на рынок Литвы, отвечает Государственная продовольственная и ветеринарная служба. Мы ознакомились со списком товаров, которые служба запретила к поставкам на литовский рынок за 2022 год, продуктов из Украины в этом списке практически нет. Заявления о том, что Брюссель заставил либо добился от стран Балтии того, чтобы последние приобретали продукцию украинских производителей – конспирология. Страны Европейского Союза самостоятельно решают, какие продукты и товары появляются на их рынках. Неправда и то, что у товаров и продуктов из Украины, которые попадают на литовский рынок, плохое качество и завышена цена. С тем, какие продукты и товары из Украины присутствуют на прилавках литовских супермаркетов, можно узнать здесь.

Не соответствует истине и заявление о том, что Литва на официальном уровне приняла закон, который разрешал бы гражданам принимать участие в боевых действия в Украине. Со списком законов и правовых актов, принятых в Сейме Литвы за последние годы, можно ознакомиться здесь и здесь – такого закона там нет.

Медаль в честь Украины, которая сражается за свою свободу, выпустил Монетный двор Литвы, однако эта медаль ни коим образом не может считаться наградой за участие в военных действиях в рядах Вооруженных Сил Украины.

Неправда и то, что российские войска проводят в Украине некую СВО – специальную военную операцию. На самом деле имеет место агрессия, нападение Российской Федерации на Украину, война. Генеральная Ассамблея ООН неоднократно осудила войну и требовала от Российской Федерации вывести войска из Украины.

Заявления создателей видеосюжета о плачевном состоянии экономик стран Балтии также не соответствуют истине. Как и все страны ЕС, Литва, Латвия и Эстония сталкиваются с рядом проблем, однако все эти проблемы не являются критическими. Цены на электричество систематически уменьшаются, постепенно становится дешевле и природный газ.

Европейский Союз при помощи своих фондов оказывает содействие экономическому развитию Литвы. Из фондов ЕС Литва для модернизации своей экономики, получила с 2004 по 2006 – 1,720 млрд евро, с 2007 по 2013 – 6,775 млрд евро, с 2014 по 2020 – 6,709 млрд евро и в периоде 2021 – 2027 гг. получит 8 млрд евро. Уже поэтому заявления, что страны Балтии оказались один на один с экономическим кризисом, полностью не соответствует действительности.

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