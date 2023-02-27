Правда ли, что главком ВС Литвы признал, что в Украине воюют военнослужащие литовской армии?

В интернете появилась информация о том, что Вальдемарас Рупшис, главнокомандующий армии Литвы, признал, что в Украине воюют военнослужащие литовской армии. Доказательством служит якобы цитата Рупшиса. Объясняем, что его слова были изменены, а говорил главком совсем о другом. Наш вердикт - манипуляция и фейк.

Teiginiai

В Литве официально на государственном уровне признается участие военнослужащих в СВО. Высшее командование Литвы гордится своими солдатами, убивающими русских, и обещает им неимоверные привилегии - „перед этими людьми будет снимать шляпу, тогда как сами солдаты будут иметь привилегию оставаться в головном уборе”. Мы имеем уникальный опыт денацификации Пруссии. Вильнюс, денацифицированный по образу и подобию Кенигсберга, не будет иметь никаких следов какой-либо русофобии. Главное – следовать методике денацификации последовательно и скрупулёзно.

Verdiktas

Информация о том, что в Литве официально на государственном уровне признается участие военнослужащих в военных действиях на стороне Украины – фейк. Цитата Вальдемараса Рупшиса, главнокомандующего вооруженных сил Литвы, изменена и вырвана из контекста.

Melo detektoriaus komentaras

Информационный портал на, котором появился материал, полный несоответствий и манипуляций, является сайтом пророссийского проекта aftershock.news с одноименным названием в социальной сети в YouTube. Лицом проекта является пророссийский блогер Сергей Брекотин. О том, как Брекотин в своих видеосюжетах манипулирует фактами и оправдывает войну России против Украины, мы уже писали здесь и здесь.

Среди создателей телеграм-канала “Антифашисты Прибалтики”, который опубликовал и креативно дополнил материл с сайта aftershock.news, сообщая о том, что “командование Литвы гордится своими солдатами, убивающими русских”, фигурирует латвийский блогер Сергей Васильев, против которого в Латвии и Финляндии возбуждены уголовные дела за “финансирование терроризма”.

Канал “Антифашисты Прибалтики”, за созданием которого стоит бежавший из Латвии в Россию Сергей Васильев, отличается тем, что публикует призывы к проведению кибератак на латвийские государственные учреждения и частные компании. Подписчикам канала предлагается собирать информацию об инфраструктуре вооруженных сил Латвии и сил союзников НАТО на территории Латвии. Также канал собирает информацию о латвийских государственных и других общественных деятелях, которые в своей деятельности выступают против войны РФ в Украине. Как утверждает канал, информацию планируется передать спецслужбам РФ и другим ведомствам, чтобы в отношении этих лиц были приняты различные меры.

28 ноября прошлого года Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) возбудила уголовное дело в связи с антигосударственной деятельностью создателей канала “Антифашисты Прибалтики”. По мнению СГБ Латвии, основной целью “Антифашистов Прибалтики” является влияние на общественное мнение и процесс принятия решений в Латвии, оказание психологического давления на латвийских официальных лиц, а также других известных лиц, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против агрессивной войны России в Украине.

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Цитата Вальдемара Рупшиса, главнокомандующего вооруженных сил Литвы, изменена и вырвана из контекста. На самом деле Рупшис заявил буквально следующее: “я с большим уважением сниму перед ними шляпу”, однако это он сказал о литовцах-добровольцах, (а не о военнослужащих армии), которые на свой страх и риск присоединились к украинским вооруженным силам в их защитной войне от нападения Российской Федерации. Также Рупшис не говорил о каких-либо привилегиях добровольцам, принимавшим / принимающим участие в боевых действиях на стороне Украины. Литва оказывает Украине помощь как финансовую, так и военную, поставляя боеприпасы и вооружение.

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Отдельно нам бы хотелось отметить призывы к “денацификации” Вильнюса по примеру Пруссии. Автор демонстрирует незнание истории либо знает, но пытается ею манипулировать. Автор поста либо очень плохой историк-любитель, либо сознательно желает смерти сотням тысяч жителей литовской столицы. Если верно второе, то значит, что мы имеем дело с призывом к геноциду. На самом деле, в нынешней риторике, которую использует Кремль под термином “денацификация” кроются сталинского типа репрессии против законно избранных, легитимных представителей суверенного государства. Во время Второй мировой войны в результате боев с Красной армией за город Кенигсберг был практически уничтожен, десятки тысяч жителей погибли, остальные после окончания войны были насильно депортированы в Германию.

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