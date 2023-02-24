Уснули все. В соцсетях потешаются над зрителями послания Путина

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Vladimiro Putino metinė kalba Foto: Stopkadras

21 февраля российский президент Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Телезрители не смогли не обратить внимание на мрачность и скуку в выражениях лиц сидевших в зале политиков и делятся скриншотами в соцсетях.