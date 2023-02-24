Многих из присутствовавших речь Путина, похоже, усыпила. А Дмитрия Медведева запечатлели прикорнувшим еще до начала выступления. Эльвира Набиуллина сидит с мрачным лицом, другие же откровенно скучают или спят.


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