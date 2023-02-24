Многих из присутствовавших речь Путина, похоже, усыпила. А Дмитрия Медведева запечатлели прикорнувшим еще до начала выступления. Эльвира Набиуллина сидит с мрачным лицом, другие же откровенно скучают или спят.
Медведев как обычно pic.twitter.com/pdSRLb0u7W— Электрик-уралозавр (@ElectricReborn) February 21, 2023
Первый готов pic.twitter.com/opTchY8vTw— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) February 21, 2023
Один уже спит? pic.twitter.com/FF9WOdQF9z— Анатолий Кравченко 🖤 (@tikaipo) February 21, 2023
Это я в KFC, смотрю на экран, где 87-й заказ только что переместился из столбца «Готовится» в «Готово», а мой 49-й не двигается уже полчаса. pic.twitter.com/o0GVytl2c0— историк-алкоголик (@AlcoHistory) February 21, 2023
Эльвира)) pic.twitter.com/1M0KdziW9V— Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) February 21, 2023
Второе обращение подряд вижу, как Мишустин подкатывает к Валентине Ивановне.
Но Матвиенка его дичайше френдзонит. pic.twitter.com/0ANY5DdcOF
— историк-алкоголик (@AlcoHistory) February 21, 2023
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