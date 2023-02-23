Правда ли, что Вильнюс и Клайпеду Литва получила благодаря Сталину?

Клайпеду, в прошлом Мемель Литва по итогам Второй мировой войны получила не благодаря Сталину. В свою очередь вопрос территориальной принадлежности Вильнюса Сталин использовал в том числе для давления на правительство независимой Литвы, оккупации и аннексии этой балтийской страны. Наш вердикт – манипуляция.

Teiginiai

Пророссийский блогер Михаил Онуфриенко в своем телеграм-канале распространил документ, в котором, ссылаясь на Андрей Клмешева, президента БФУ имени Канта сообщает, что:

“не существует документов, которые бы свидетельствовали о передаче Литве Клайпеды, в прошлом города Мемеля. Об этом не так давно в ходе всероссийского круглого стола “Путь к исторической правде. Россия и Балтия” заявил президент БФУ имени Канта Андрей Клемешев.

Клемешев напомнил, что в 1991 году Литва стала независимой, и новое руководство балтийской республики объявило, что соглашения 1939 года между Германией и Советским Союзом являются недействительными, не признается вхождение Литвы в 1940 году в состав СССР.

– Но тогда возникает вопрос, – говорит Кулешов. – Вы с чем входили и с чем вы уходите? Возникает вопрос по поводу Мемеля-Клайпеды. Когда Польша развалилась, мы часть территорий Польши присоединили к Советскому Союзу в этот же период времени. 10 октября 1939 года – в том числе Виленский край с Вильно.

Получается, литовцы его тогда получили только благодаря Советскому Союзу. Как бы они ни относились к Сталину, но Сталин принимал тогда решения. Глава Университета добавил, что, когда Литва входила в состав СССР, ей вновь сделали “подарок”. Одновременно республике было передано три района Беларуси под предлогом, что там живет значительное количество литовцев.

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Резюме – Беларусь в одном шаге от приобретения собственного порта на побережье Балтийского моря с районным центром в старинном белорусском городке Вильно”.

Verdiktas

Размышления президента БФУ свидетельствуют о том, что ученый довольно-таки вольно трактует исторические факты и события, предпочитая их истолковывать таким образом, чтобы оправдать действия Иосифа Сталина, которые привели к оккупации стран Балтии и Литвы в частности. Наш вердикт – манипуляция.

Melo detektoriaus komentaras

Для начала нам бы хотелось процитировать литовских историков и экспертов, независимых от российской реальности, в которой спецслужбы отслеживают комментарии, лайки, а сотрудники по работе пишут доносы на своих коллег.

Каролис Зикарас, историк и эксперт Департамента стратегических коммуникаций по планированию и анализу Вооруженных силы Литвы:

Факты таковы, что в конце Второй мировой войны победители договорились, что послевоенной ситуацией должно быть возвращение границ Германии к ситуации до 1938 года. Это означает, что даже если бы Литва выполнила ультиматум Германии о передаче Клайпеды, договор был незаконным. Клайпеда автоматически, де-юре, вернулась в состав Литвы по окончании Второй мировой войны. Сталину не нужно было ничего отдавать Литве, и с юридической точки зрения законы 1948 года ничего не меняли, а лишь констатировали факт, который уже имел место.

Витаутас Йокубаускас, доктор наук, преподаватель Клайпедского университета: Клайпедский регион принадлежит Литве на основании договоров 1919, 1923–1924 и 1928 годов между Германией, Антантой и Литвой, в которых Советский Союз никак не фигурировал. Поэтому не может быть и речи о каких-либо параллелях или дарах. Германия дважды уступила эту территорию в договорах с Антантой в 1919 году и с Литвой в 1928 году, а Советы даже никак не передали ее ЛССР, поскольку соглашение с западными союзниками признавало границы, существовавшие до 1938 года. Именно поэтому Советский Союз в 1945 году “освобождал” Клайпеду, последний город ЛССР, а фактически оккупировал ее во второй раз, как и всю Литву.

Особо нам бы хотелось отметить, что “Польша в 1939 году не развалилась”, Польша подверглась агрессии со стороны фашистской Германии и Советского Союза. Отрицать нападение со стороны СССР на Польшу в 1939 году может только человек, который полностью не ориентируется в событиях Второй мировой войны.

Что же касается вопроса принадлежности Вильнюса, которым манипулирует российский ученый, то Сталин использовал Вильнюс как средство давления на правительство Литвы, чтобы заставить подписать Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой (советско-литовский договор о взаимопомощи). Договор о взаимопомощи фактически позволил СССР расположить военные базы на территории Литвы, на которых находилось порядка 35 тыс. советских военнослужащих, и затем аннексировать эту балтийскую страну. Литва была оккупирована и аннексирована Советским Союзом. Согласно секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа, Литва и Виленский край оказались в зоне влияния СССР, Польша - в Германской. Подробно об этом периоде литовской истории можно узнать здесь. Аннексия балтийских государств в состав СССР не была признана США, Ватиканом и рядом других стран.

Снова процитируем литовских историков: “Вскоре после начала Второй мировой войны нацисты начали настойчиво предлагать руководству Литвы занять Вильнюс и окрестности, но литовцы выдержали. Вильнюс был не подарком Сталина, а определённым тактическим шагом в стремлении привлечь хотя бы часть политической элиты на свою сторону”, – говорит Альвидас Никжентайтис, известный литовский историк.

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