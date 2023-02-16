Свою версию государственного бюджета составили и студенты: этот процесс сложнее, чем кажется на первый взгляд

Желающие узнать, как планируют бюджет государства и сами составить его, могут попробовать это сделать в приложении www.sudeliokbiudzeta.lt. Если вы сделаете это до 20 февраля, то сможете выиграть ценные призы: беспроводные наушники Apple AirPods и 3 внешних аккумулятора.

Студенты, которые испробовали эту интерактивную программу, рады полученному опыту и уверяют, что это отличный способ убедиться в том, что планирование государственных финансов требует ответственности.

Свою версию бюджета вместе с сокурсниками составила президент Студенческого представительства Вильнюсского университета Неда Жутаутайте. Она рассказала, что интерактивное приложение – отличный способ для знакомства молодежи, студентов и всего общества с процессом формирования бюджета.

Жутаутайте изучает анализ государственной политики. Она сказала, что самое сложное при планировании бюджета – не забывать, что расходы не могут раст бесконечно. Обычно расходы бывают больше поступлений в бюджет, поэтому жители, которые хотят испробовать приложение, должны постараться сделать так, чтобы дефицит бюджета был как можно меньше. Тогда бюджет будет сбалансированным, государству не придется брать деньги в долг.

"Во многих случаях мой бюджет совпал с утвержденным государственным бюджетом, однако при распределении средств очень хотелось увеличить расходы, например, на зарплаты резидентам, на образование, на обучение и социальную помощь студентам. Я понимаю, насколько сложно вылавировать и от чего-то отказаться и при этом удовлетворить все потребности", – сказала Жутаутайте.

Neda Žutautaitė VU SA prezidentė Foto: Organizatorių nuotr.

Она рассказала, что студенты интересуются вопросом планирования бюджета. Собеседница уже получила степень бакалавра экономики. Она рассказала, что в ее окружении всегда были люди, интересующиеся планированием бюджета. Кроме того, Студенческое представительство ВУ VUне только следит за событиями из вне, но и представляет свои предложения.

"Например, в прошлом году мы предлагали увеличить финансирование научной и экспериментальной деятельности. Это предложение учли. Конечно, в этом году на бюджет в значительной мере подействовала война в Украине, рост цен на энергоресурсы. Однако мы всегда следим за планированием бюджета, если будет необходимость, выступим с предложениями", – сказала Жутаутайте.

На просьбу поделиться советами - как лучше использовать приложение www.sudeliokbiudzeta.lt, она сказала, что при планировании бюджета стоит наметить приоритеты, которые потребуют больше всего средств.

"Естественно, что невозможно без конца увеличивать средства во всех сферах. Однако при планировании своего бюджета не надо бояться, надо смело распределять расходы. С помощью этого приложения можно лучше понять, как правительство планирует бюджет", – sзаметила Жутаутайте.

Новое приложение не только даст возможность запланировать бюджет, но и выиграть ценные призы – беспроводные наушники Apple AirPods и 3 внешних аккумулятора.

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