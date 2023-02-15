Резидент пересмотрела бюджет на 2023 год: одной сфере выделила бы больше финансирования

Деньги счастья, может, и не приносят, но за них можно построить новый детский сад или больницу. Бюджет Литвы в 2023 году составляет чуть больше 15,5 млрд. евро. Задумывались ли вы о том, как уплаченные вами, бизнесом, компаниями налоги потом распределяет государство?

Для тех, кто любит считать создано приложение www.sudeliokbiudzeta.lt. В нем вы можете запланировать государственный бюджет и сравнить его с тем, который уже утвержден. Если вы сделаете это до 20 февраля, то сможете выиграть ценные призы: беспроводные наушники Apple AirPods и 3 внешних аккумулятора.

И в мыслях не было выбирать иную профессию

Резидента Каунасской клиники ЛУМН и врача Каунасской станции скорой помощи Гинтаре Семенайте уже давно волнуют проблемы здравоохранения. Медициной она интересуется со школьной скамьи. Сама Гинтаре сказала, что с выбором ей помог учитель биологии.

"Уроки биологии были такими захватывающими, что и в мыслях не было выбирать иную профессию. Меня поддержали и домочадцы, поэтому осталось лишь воплотить в жизнь эту мечту. Сейчас я делаю работу, которая доставляет удовольствие и приносит пользу – и мне, и пациенту", – сказала Семенайте.

Летом прошлого года она получила диплом магистра медицинских наук и лицензию врача, после чего поступила в резидентуру – программа анестезиологии и реаниматологии. Дополнительно она получила специальность фельдшера в центре профессионального обучения им. Короля Миндаугаса. Когда Семенайте предложили самостоятельно распределить бюджет, она признала, что прежде у нее не было времени поинтересоваться, как планируются самые необходимые расходы.

"Конечно, для меня особенно актуальны вопросы, касающиеся меня и моей семьи: пенсии, пособия по безработице, сектор здравоохранения. В приложении www.sudeliokbiudzeta.lt я нашла себя очень быстро, но также быстро поняла, как широко распределяются средства", – заметила Гинтаре.

Хотела бы видеть рост зарплат

Свой бюджет Семенайте изменила бы минимально – из разных областей взяла по сотой доле процента.

"Кардинально я бы ничего не меняла, я думаю, что приоритеты выбраны разумно. Правда, кое-где кажется, что некоторые расходы дублируются. Часть, выделяемая на охрану окружающей среды, леса и борьбу с глобальным потеплением, мне кажется тесно связанной с сельскохозяйственной сферой и продуктовыми товарами, это я объединила бы и часть процентов направила бы на повышение зарплат", – сказала резидент.

Семенайте считает, что зарплаты в сфере здравоохранения должны быть выше, поскольку нагрузка растет, больных очень много. Она рассказала, что устроилась резидентом в разгар пандемии, когда в отделениях интенсивной терапии было много больных. Уход за ними, по ее словам, требовал максимального вклада от персонала. Из-за нехватки работников и по иным причинам, приходилось работать сутками.

"Люди вызывают скорую, обращаются в приемное отделение, лежат в больницах, приходят на консультации в поликлиники. Многим нужна неотложная помощь, тщательный уход, а персонала не хватает, вероятно, не всех удовлетворяют зарплаты", – сказала Семенайте.

Она обратила внимание на то, что больше внимание надо уделять профилактике болезней – важно просвещать общество, это стоит дешевле, чем лечение в стационаре.

Резиденты – молодые люди, создающие семьи

На зарплаты резидентов в бюджете 2023 г. предусмотрены 0,2% из 13,9%, выделенных на здравоохранение, это Семенайте радует. Однако, по ее словам, не надо забывать, что дорожают самые необходимые товары и услуги, а большинство резидентов - молодые люди, создающие семьи.

"Этот процент мог бы быть немного выше, особенно, по сравнению со специалистами других сфер. Меня немного удивило, сколько выделяют на систему тюрем – ей выделено больше, чем на зарплаты резидентов. Конечно, может быть так, что под этим названием кроется еще десяток строк, на деле деньги распределяются еще больше", – заметила Семенайте.

Задуматься ее заставила и строка, посвященная пенсиям. Пенсионерам в 2023 г. выделят 4910,8 млн. евро. Гинтаре радует - это солидная сумма, но если ее разделить на число пенсионеров, то пенсии увеличатся в среднем всего на 60 евро.

"Меня это заставило задуматься, в Литве много пенсионеров, общество стареет", – сказала Семенайте.

Резидента порадовало, что немало средств выделили на повышение зарплат учителям, на оборону и компенсации отопления. Она убеждена, что эта часть бюджета очень важна и нужна.

Запланируйте свой бюджет

Бюджет на 2023 год составляет чуть больше 15,5 млрд. евро. Как их разделить между студентами, резидентами, пенсионерами? Как этот пирог разделили бы вы?

В приложении www.sudeliokbiudzeta.lt запланируйте ваш бюджет и сравните его с бюджетом, утвержденным парламентом Литвы и президентом. Если вы сделаете это до 20 февраля, то сможете выиграть ценные призы: беспроводные наушники Apple AirPods и 3 внешних аккумулятора.

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