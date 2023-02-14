Reklama

В Балтии создана цифровая платформа CargoPoint, значительно облегчающая процессы логистики грузов

Основанная в Латвии компания-стартап CargoPoint создала уникальную цифровую платформу, соединяющую отправителей грузов с их перевозчиками. Цель компании – стать ведущей грузовой платформой во всем Балтийском регионе, к чему она активно стремится: цифровая грузовая платформа работает в Литве, Латвии и Эстонии уже почти год. В настоящее время CargoPoint работает в Балтийском регионе, но стартап планирует в ближайшем будущем завоевать другие европейские рынки.

Цифровую платформу CargoPoint могут использовать два вида пользователей – компании, которым нужно что-то отправить, или грузоотправители, и экспедиторы, или компании, которые перевозят товары транспортом – от легковых автомобилей до грузовиков. В настоящее время CargoPoint активно сотрудничает с различными балтийскими компаниями, в том числе с более чем 30 грузоотправителями и более чем 100 перевозчиками. Физические лица также могут отправлять свои личные посылки посредством платформы.

Принцип работы платформы CargoPoint прост: грузоотправитель размещает свой заказ на платформе, указывая тип транспорта, который он предпочитает. Этот запрос получают несколько подходящих по критериям транспортных компаний, которым необходимо подготовить предложение. После получения предложений CargoPoint автоматически оценивает наилучшее решение и предлагает грузоотправителю наиболее выгодный вариант. В настоящее время на платформе уже доступно 20 различных видов транспорта

Первоначальной целью стартапа было создание прозрачной платформы, которая максимально упростила бы для предприятий выполнение их повседневной работы. Именно прозрачность внутренних процессов благодаря использованию платформы дает пользователям чувство безопасности и обеспечивает контроль над процессом доставки. Как только заказ отправлен, грузоотправитель получает всю информацию о грузоперевозчике, например, данные о транспортном средстве перевозчика и контактные данные водителя, что позволяет при необходимости установить прямой контакт. Водитель также имеет возможность связаться с грузоотправителем, чтобы сообщить ему о любых изменениях в процессе доставки. Кроме того, пользователи могут отслеживать весь процесс транспортировки на платформе и видеть, когда груз прибыл в пункт назначения и был передан получателю. После того, как доставка осуществлена, обе стороны – грузоотправитель и перевозчик – автоматически получают подробный отчет обо всем процессе доставки.

Необходимо подчеркнуть, что все перевозки, осуществляемые через CargoPoint, застрахованы, что обеспечивает грузоотправителю дополнительную безопасность.

Руководитель стартапа Мартиньш Луцаус, объясняет, что в транспортной отрасли, так же как и в других сферах, внедряются различные цифровые решения, однако цель CargoPoint – оцифровать и автоматизировать стандартные процессы, создав таким образом превосходный продукт, одинаково полезный для широкого круга различных пользователей. Здесь важно подчеркнуть, что выгоду получают оба пользователя платформы – и грузоотправители, и перевозчики. Грузоотправители могут рассчитывать на то, что их груз будет доставлен быстрее и по лучшей рыночной цене, которая будет определена путем аукциона. Между тем, транспортные компании могут рассчитывать на то, что платформа будет обеспечивать все более стабильную загрузку имеющегося у них транспорта.

Mārtiņš Lucaus Foto: Organizatorių nuotr.

"Эта платформа уникальна тем, что значительно упрощает для обеих сторон один из самых трудоемких ежедневных процессов – поиск и координацию подходящего перевозчика для грузоотправителей, а также привлечение клиентов и координацию оплаты для транспортных компаний. Все эти процессы автоматизированы и выполняются платформой для обеих сторон. Кроме того, грузоотправители получают от нас только один счет, независимо от того, сколько заказов они разместили и сколько различных перевозчиков они использовали. Вместо грузоперевозчиков мы автоматически выставляем один счет на все выполненные заказы и оплачиваем его сами. Таким образом, при работе с CargoPoint транспортным компаниям потребуется значительно меньше бухгалтерских услуг ", – отмечает М. Луцаус.

Руководитель CargoPoint рассказывает, что четко сформулированное видение и правильные партнеры играют важную роль в создании успешного стартапа. Одним из крупнейших партнеров CargoPoint, который с самого начала поверил в его концепцию, является компания Storent, занимающаяся сдачей в аренду строительного оборудования. Начало этого партнерства стало важной вехой в развитии CargoPoint, в результате чего появилась первая версия цифровой платформы.

Менеджер по продажам и развитию бизнеса Storent Group Гунтис Гринбергс рассказывает, что идея этой платформы показалась ему привлекательной, поскольку Storent постоянно ищет пути оптимизации своих бизнес-процессов и оцифровки повседневной рутины, заменяя их передовыми технологиями.

"При заказе через платформу CargoPoint нашим сотрудникам не нужно обзванивать различные транспортные компании, искать доступный транспорт и выбирать лучшую цену - это делается автоматически через платформу. Как бывший руководитель пункта проката, я знаю, насколько трудоемким является этот процесс, поэтому я с самого начала верил в эту идею. В нашей повседневной жизни случаются различные нестандартные ситуации, но на данный момент CargoPoint способен покрыть до 90% наших транспортных потребностей", – рассказывает Г. Гринбергс.

По словам представителей стартапа, в разработку приложения CargoPoint уже инвестирован почти 1 миллион евро. Приложение доступно для пользователей устройств, использующих операционные системы iOS и Android.

платформу https://www.cargopoint.com/ru/

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!