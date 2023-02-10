Смарт-технологиии: как выглядит будущее образования сейчас

Обновленные и современные школы - это возможность для учеников больше узнать и совершенствоваться, а для учителей - найти новые возможности в процессе обучения. Современные технологии не только облегчают процесс обучения и учебы, повышают интерес школьников, но и позволяют идти в ногу со школами и университетами всего мира, пользующимися инновациями. Такими преимуществами может пользоваться находящаяся в столице прогимназия Ерузалес.

В ней есть необходимые средства для изучения природоведения, химии и физики, а также электронные средства обучения, лабораторная посуда, компьютерная техника и др.

Новая интерактивная игра: какие изменения в городе произошли благодаря инвестициям ЕС.



Проект "Atrask pokyčius"

Больше информации о новой игре вы найдете на сайте https://atraskpokycius.lt там же сможете и испробовать игру.

Подробнее узнать об инвестициях ЕС и их пользе вы найдете на сайте https://2021.esinvesticijos.lt/.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!