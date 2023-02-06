Женщина, лишившая принца Гарри девственности, рассказала об их сексе

Женщина, с которой принц Гарри лишился девственности, рассказала про их связь. Ранее о своем первом сексуальном опыте Гарри рассказал в мемуарах. Теперь его первая партнерша поделилась своими воспоминаниями с Mail Online.

Как он описывает в нашумевшей книге "Запасной", Гарри потерял невинность в июле 2001 года. Эта глава стала одной из наиболее обсуждаемых. Гарри не называл имени, но упомянул, что партнерша была "взрослой женщиной".

И сейчас она рассказала, как все происходило. На самом деле на тот момент Саше Уолпол было 19 (сейчас ей 40, у нее двое детей). По словам Уолпол, с Гарри они познакомились в принадлежащем его отцу поместье Хайгроув, где она работала помощницей конюха. Интимное сближение случилось позже - в пабе, где Саша отмечала 19-летие. В мемуарах принц утверждает, что ему было 17, но Уолпол говорит, что он был на год моложе.

По ее словам, в тот вечер они вышли из паба покурить, Гарри ее поцеловал и между ними вспыхнуло влечение. "Все произошло мгновенно. Это была искра страсти, потому что мы не должны были этого делать. Он не был для меня принцем Гарри, просто другом, но все вышло из-под контроля. Мы оба были пьяны, и я не знала, что он девственник, - говорит Уолпол. - Этого бы не произошло, если бы мы не были пьяны. В любом случае, мы это не планировали".

Саша даже описала, во что был одет Гарри в тот вечер - розовая рубашка, джинсы и трусы-боксеры. Она согласна с описанием, которое в книге дал Гарри - он назвал секс "быстрой поездкой". После этого они никогда не общались и не созванивались.

"Была ли я разочарована тем, что он не звонил? Нет. Так сложились обстоятельства, мы не собирались встречаться, нам не нужно было звонить друг другу", - говорит Уолпол.

В конце того же года она начала встречаться со своим будущим мужем Иэном. В 2016 году они поженились, у них две дочери. Сейчас Уолпол занимается бизнесом, связанным с земельными работами и сама управляет экскаватором.

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