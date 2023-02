Бейонсе установила рекорд Grammy с самым большим числом наград в истории

Американская певица Бейонсе стала обладательницей самого большого числа премий в истории Grammy, получив 32-ю награду на прошедшей в Лос-Анджелесе на стадионе Crypto.com Arena 65-й церемонии вручения Grammy.

Бейонсе была награждена за альбом Renaissance в номинации "Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом" и за композицию CUFF IT - в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".

Таким образом, она обошла по числу премий Grammy покойного британо-вергерского дирижера Георга Шолти, получившего 31 награду и остававшегося рекордсменом-обладателем Grammy в течение 20 лет.

"Я пытаюсь не быть слишком эмоциональной", - сказала Бейонсе, принимая награду. "Я пытаюсь просто принять эту ночь", - добавила певица.

Принимая награду, Бейонсе поблагодарила свою семью, в том числе своего покойного дядю Джонни, который помог ей создавать сценические костюмы до того, как она стала знаменитой.

Бейонсе ранее говорила, что его борьба с ВИЧ повлияла на ее интерес к танцевальной музыке.

"Harry's House" британского исполнителя Гарри Стайлза стал лучшим альбомом, а Лиззо с "About Damn Time" получила награду за лучшую запись года.

Еще один британец Сэм Смит получил награду за лучшее поп-исполнение дуэтом за "Unholy", дуэт с Ким Петрас.

Неожиданной стала победа 73-летней блюзовой певицы Бонни Райт, ее трек "Just Like That" был назван "Песней года".

Адель была удостоена награды "Лучшее сольное поп-исполнение" за свою балладу "Easy On Me".

Полный список лауреатов опубликован на странице премии.

