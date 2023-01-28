Солиста группы Little Big Илью Прусикина и фемактивистку Дарью Серенко объявили "иноагентами"

Министерство юстиции России пополнило реестр "иностранных агентов", включив в него пять человек, в том числе солиста группы Little Big Илью Прусикина, а также писательницу и фемактивистку Дарью Серенко.

В реестр "иноагентов" попали также журналист Фидель Агумава, почетный представитель Далай-ламы в России, Эрдни Омбадыков (Тэло Тулку Ринпоче) и правозащитник Рафис Кашапов. Все они, согласно пресс-релизу ведомства, сейчас проживают за пределами России.

По версии минюста, Прусикин "получал поддержку от иностранных источников", давал концерты в "недружественных" странах с призывами прекратить войну в Украине и распространял "фейки" о власти.

Илья Прусикин, Софья Таюрская и другие члены группы Little Big уехали из России после начала войны в Украине и сейчас базируются в США. 24 июня группа выпустила пацифистский клип Generation Cancellation. Кроме Прусикина, российский минюст ранее объявил "иноагентами" других популярных исполнителей - Монеточку, Оксимирона, Фейса, Моргенштерна, Noize MC, а также Андрея Макаревича.

Серенко, как утверждает минюст, собирала деньги в поддержку Украины, а также руководит "Феминистским антивоенным сопротивлением", ранее внесенным в реестр.

Кроме того, министерство указало, что она "пропагандировала ЛГБТ-отношения, что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства".

Американец Эрдни Омбадыков (Тэло Тулку Ринпоче) - верховный лама Калмыкии. Осенью прошлого года он выступил против войны в Украине, заявив, что "украинская сторона, конечно, права": "Она защищает свою страну, свою землю, свою правду, свою Конституцию, свой народ". Он также рассказал, что уехал из России весной 2022 года.

Татарский активист Рафис Кашапов - создатель движения представителей народов Поволжья "Свободный Идель-Урал" (организация признана нежелательной в России). Оно декларирует независимость коренных народов Поволжья, а также объединение республик Мордовия, Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Башкортостан в союз.

Фидель Агумава - журналист, бывший сотрудник "Парламентской газеты", после начала войны публиковался в Русской службе The Moscow Times. Он женат на Анастасии Гариной, которая является исполнительным директором "Мемориала" (правозащитный центр "Мемориал" признан "иноагентом" в России и ликвидирован по решению суда, однако фактически продолжает работать).

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